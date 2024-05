El Trasmapi UD Ibiza empata en Aranda y se la jugará en el 'play-out' de permanencia

El Trasmapi UD Ibiza HCE lo tuvo en su mano. Mostró una gran imagen en el último partido de liga en casa del quinto clasificado, el Villa de Aranda. De hecho, dominaron casi todo el choque, pero a falta de 10 segundos los burgaleses empataron el encuentro y les condenaron a jugar el play-out de permanencia para mantenerse en la División de Honor Plata. Los ibicencos comenzaron el partido dubitativos, algo que aprovecharon los rivales para coger la primera renta en el marcador (3-1 min. 3). A medida que fueron pasando los minutos, los visitantes jugaban bastante mejor, conscientes de que manejar la tensión iba a ser fundamental en el Santiago Manguán, que estaba repleto para ver a su equipo ya clasificado para el play-off en el encuentro que iba a cerrar la fase regular.

En el minuto 8, los de Tilves cogieron su primera renta en el marcador (4-6). El Villa de Aranda intentaba aprovechar las transiciones al contragolpe, algo que no sabían contrarrestar los insulares, que aun así dominaban al equipo más en forma de la categoría. Esto obligaba al técnico local a pedir el primer tiempo muerto en el ecuador de la primera mitad, para tratar de darle algo de pausa a los suyos. El Trasmapi estaba planteando un partido a cara de perro, luchando cada pelota y metiéndole mucha intensidad en defensa, con Gerard Forns teniendo enormes actuaciones en la portería.

Tras el receso, la tónica fue la misma. El Trasmapi UD Ibiza HCE mostraba una sólida defensa a la que el Villa de Aranda le costaba un mundo penetrar, pero no conseguía despegarse en el marcador. Iba a tocar sufrir en tierras burgalesas a toda la afición ibicenca para tratar de amarrar esa ansiada permanencia. En el minuto 23 le sacaron una polémica tarjeta roja a Nicolás Zungry por un golpe en la cara sobre Dalmau mientras este disparaba a puerta, algo a lo que el jugador insular no daba crédito, y que le iba a hacer ver el resto del partido desde la grada. El partido estaba muy tenso, y esto se contagió al público, que empezó a protestar todas las decisiones arbitrales y animar con mucha fuerza a los suyos. Mientras, Gerard Forns seguía destacando por encima del resto con paradas de mucho mérito. A falta de un minuto, con los ibicencos venciendo por dos tantos, el portero local realizó un auténtico paradón a una jugada muy bien pivotada por Dani Bernárdez, que se lastimaba tras la acción perdida. Al descanso, 10–11 para el Trasmapi UD Ibiza. Todo por decidir en una segunda parte no apta para cardíacos.

Una segunda parte de infarto

El segundo acto empezó igual que acabó el primero, con los ibicencos bien cerrados atrás y los locales sin saber bien cómo sobrepasar su defensa. En el minuto 3 expulsaron al jugador local Víctor Enebral, además de ver la tarjeta amarilla Javi Márquez por protestar. Los ibicencos dominaban por 10-12, y erraron desde los siete metros el tiro que les habría podido dar la máxima renta en el encuentro, algo que les causó momentos de duda, mientras veían como sus rivales empataban el marcador. El partido estaba en un puño, se iba a decidir por pequeños detalles, y los pupilos de Tilves llegaban al ecuador de la segunda mitad con dos goles de ventaja, con Gerard Forns que se postulaba como mvp del partido y héroe de los suyos, desquiciando al ataque del Villa de Aranda, incapaz de sobrepasar al portero ibicenco. El partido estaba teniendo muy poco ritmo, había muchas interrupciones. En el minuto 24 de la segunda parte, con empate a 18, Tilves pediría un tiempo muerto para intentar dar ese último empujón anímico a los suyos en busca de la victoria. El break hizo mella en los insulares, que se pusieron un gol arriba y fallaron una gran ocasión desde los siete metros en lo que habría sido un golpe mortal para el Villa de Aranda. Un gol de Javi Rodríguez pondría el 18-20 a falta de tres minutos por disputar. Aunque un gol de los locales le iba a dar vida a un pabellón Santiago Manguán que no dejaba de animar a los suyos. Una exclusión al local Dalmau a falta de 50 segundos pudo ser determinante para las aspiraciones locales, que se desesperaban ante un Trasmapi Ibiza que no tenía ninguna prisa y que jugaba con el cronómetro a favor. A falta de treinta segundos, un ataque de los ibicencos se estrellaba en la madera, lo que provocó el tiempo muerto del técnico local, que vislumbraba un atisbo de esperanza en los 18 segundos restantes. Los de Tilves tenían que defender con uñas y dientes, era una defensa que valía una permanencia en la segunda categoría del balonmano nacional. Pero un gol de Rogonov ponía el empate a 20 al final del encuentro, y condenaban al Trasmapi UD Ibiza HCE al play-out de permanencia, para el que tendrán que mejorar ciertos detalles si quieren ser equipo de División de Honor Plata