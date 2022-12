El CD Ibiza tumba al Eibar con buen fútbol y ambición

Noche mágica en can misses-3 para los rojiblancos. El CD Ibiza agrandó este miércoles su libro de memorias y de hechos históricos de trascendencia para el club con una soberbia actuación anoche frente al Eibar en la eliminatoria de la Copa del Rey que les enfrentó en el terreno de Can Misses-3. Los isleños no solo jugaron de tú a tú al conjunto eibarrés, sino que, además, llevó la batuta del juego durante buena parte del encuentro, en el que los pupilos de Manu Calleja no concedieron apenas opciones a los de Gaizka Garitano, que se vieron superados por el buen fútbol desplegado por los rojiblancos y por su derroche de ilusión y ambición por lograr la victoria y la clasificación.