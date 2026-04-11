Beach Club
Noho, ideal para disfrutar de la esencia ibicenca todo el año
En la carta destacan los mejores pescados frescos, arroces y carnes prémium, acompañados de entrantes para disfrutar sin prisa
En plena playa de ses Salines, Noho se consolida como uno de los beach club imprescindibles de Ibiza, un espacio donde gastronomía, desconexión y ambiente se unen para ofrecer una experiencia auténtica durante todo el año, pensada para disfrutar sin prisas y reconectar con la esencia de la isla.
El paradisíaco lugar da la bienvenida con un paisaje, unas vistas y el sentir que solo se logra en esta zona privilegiada de la isla. Con este comienzo, nada puede más que mejorar.
Así lo hace este beach club con el ojo de Osiris como seña de identidad. Noho pone ante el visitante aquello que necesita para disfrutar de verdad de Ibiza.
Relajarse en una de sus camas balinesas frente al mar, cóctel en mano, y dejar que Ibiza haga el resto: desconectar, respirar y revivir. Se completa la experiencia con una carta cuidada al detalle, donde destacan los mejores pescados frescos, arroces y carnes prémium, acompañados de entrantes pensados para disfrutar sin prisa.
Y cuando cae la tarde, la brisa y el atardecer ponen el broche perfecto a una experiencia única que reconecta con lo esencial. Por eso, Noho no es solo un beach club: es ese lugar al que siempre querer volver, abierto todo el año porque Ibiza se vive todo el año.
Noho es un lugar sin fronteras ni relojes, donde el sol cura, la comida une, la música envuelve y las almas se reconocen.
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