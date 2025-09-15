Hacienda Na Xamena celebra en Ibiza una noche mexicana con gastronomía y música en vivo
La cita es este jueves 18 de septiembre a partir de las 19 horas
El hotel Hacienda Na Xamena, uno de los destinos de lujo más emblemáticos de Ibiza, organiza el jueves 18 de septiembre a las 19 horas la velada 'Mezcal Heights', una noche mexicana que combina gastronomía, cultura y música en un entorno único frente al mar Mediterráneo.
El evento se desarrollará en dos espacios exclusivos del hotel: los Nidos, espectaculares terrazas suspendidas sobre los acantilados, y el Eden Restaurante, que se vestirá de tradición y color para la ocasión. En ambos escenarios se ofrecerá un menú degustación de cocina mexicana contemporánea, diseñado para resaltar los sabores auténticos y la riqueza culinaria de México.
Música en vivo para hacer la velada aún más especial
Además de la experiencia gastronómica, la noche contará con música en vivo que recreará la esencia alegre de la cultura mexicana, convirtiendo la velada en una cita imprescindible para quienes buscan disfrutar de eventos exclusivos en Ibiza.
Con 'Mezcal Heights', Hacienda Na Xamena propone un encuentro donde se unen alta gastronomía, paisaje mediterráneo y sofisticación, consolidando al hotel como uno de los referentes de la gastronomía internacional en Ibiza.
Las reservas para la Noche Mexicana en Eden Restaurante ya están disponibles. Para más información y reservas: eden@haciendanaxamena-ibiza.com o en el teléfono +34 971 33 41 25.
