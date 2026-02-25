Ibiza ya no es el destino top para los británicos: esto es lo que eligen ahora

Ibiza, conocida por sus playas de arena blanca, su vibrante vida nocturna y su clima cálido podría estar perdiendo terreno frente a un destino más tranquilo: Menorca. Según una noticia publicada por Daily Mail, "los turistas británicos están cambiando la famosa isla de fiesta por la relajada y soleada Menorca, buscando vacaciones más familiares y menos multitudinarias".

Claire Moye, agente de viajes de TUI, ha reservado más de 1.000 vacaciones a Menorca este verano, y asegura que la isla se está convirtiendo en la favorita de muchos británicos que buscan "sol, playas maravillosas y tranquilidad".

Menorca: sol, playas y precios más económicos

Además de la calma, Menorca resulta ser más económica que Ibiza en pleno verano. Una comida informal para una familia de cuatro cuesta entre 60 y 90 euros, frente a los 90-120 euros en Ibiza. Una pinta de cerveza también puede ser varios euros más barata.

La isla ofrece temperaturas de hasta 30 grados, aguas turquesas y kilómetros de playas vírgenes perfectas para familias y parejas que buscan desconectar sin renunciar al sol mediterráneo.

Playas y pueblos con encanto

Entre los lugares recomendados, Moye destaca Son Bou, la playa más larga de Menorca, con arena dorada y aguas tranquilas, y Binibèquer Vell, un pintoresco pueblo pesquero que recuerda a Santorini, pero sin multitudes. La capital, Maó, también atrae por su impresionante puerto natural, uno de los más grandes del mundo.

Con este cambio de preferencias, Ibiza sigue siendo un icono del turismo, pero Menorca se está posicionando como la alternativa perfecta para aquellos que buscan vacaciones relajadas, familiares y económicas, sin renunciar al sol y la belleza mediterránea.