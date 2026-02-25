Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza ya no es el destino top para los británicos: esto es lo que eligen ahora

Los turistas eligen otra isla atraídos por sus precios "algo más bajos"

Imagen de la costa de Santa Eulària

Imagen de la costa de Santa Eulària / iStock

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Ibiza, conocida por sus playas de arena blanca, su vibrante vida nocturna y su clima cálido podría estar perdiendo terreno frente a un destino más tranquilo: Menorca. Según una noticia publicada por Daily Mail, "los turistas británicos están cambiando la famosa isla de fiesta por la relajada y soleada Menorca, buscando vacaciones más familiares y menos multitudinarias".

Claire Moye, agente de viajes de TUI, ha reservado más de 1.000 vacaciones a Menorca este verano, y asegura que la isla se está convirtiendo en la favorita de muchos británicos que buscan "sol, playas maravillosas y tranquilidad".

Menorca: sol, playas y precios más económicos

Además de la calma, Menorca resulta ser más económica que Ibiza en pleno verano. Una comida informal para una familia de cuatro cuesta entre 60 y 90 euros, frente a los 90-120 euros en Ibiza. Una pinta de cerveza también puede ser varios euros más barata.

La isla ofrece temperaturas de hasta 30 grados, aguas turquesas y kilómetros de playas vírgenes perfectas para familias y parejas que buscan desconectar sin renunciar al sol mediterráneo.

Playas y pueblos con encanto

Entre los lugares recomendados, Moye destaca Son Bou, la playa más larga de Menorca, con arena dorada y aguas tranquilas, y Binibèquer Vell, un pintoresco pueblo pesquero que recuerda a Santorini, pero sin multitudes. La capital, Maó, también atrae por su impresionante puerto natural, uno de los más grandes del mundo.

Noticias relacionadas y más

Con este cambio de preferencias, Ibiza sigue siendo un icono del turismo, pero Menorca se está posicionando como la alternativa perfecta para aquellos que buscan vacaciones relajadas, familiares y económicas, sin renunciar al sol y la belleza mediterránea.

TEMAS

Ibiza ya no es el destino top para los británicos: esto es lo que eligen ahora

La dj de Ibiza Bjones convierte su lucha contra el cáncer en música con el lanzamiento un nuevo tema desde el hospital

Del "esto sabe mucho a pescado" tras comerse tres platos con caviar en Ibiza a anunciar caviar de lujo

¿Qué son los ‘therian’ y por qué Ibiza podría ser el lugar perfecto para ellos?

CSIF gana las elecciones sindicales en el Consell de Ibiza

Oportunidad en Ibiza: piso con vistas al mar por menos de 300.000 euros

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: fumar en la terraza de tu casa en Ibiza está prohibido a partir de 2026

Joan Mayol Serra, escritor en Ibiza: "La frase de 'América para los americanos', que tan mal utiliza Trump, era de Picornell"

