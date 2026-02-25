¿Qué son los ‘therian’ y por qué Ibiza podría ser el lugar perfecto para ellos?

En redes sociales no paran de circular vídeos de adolescentes moviéndose a cuatro patas, imitando los gestos, sonidos e incluso la estética de diferentes animales. Algunos van más allá: llevan colas, orejas, máscaras y disfraces que transforman su apariencia, casi como un reto viral o una performance artística.

Aunque para muchos puede parecer extraño, esta práctica forma parte de la comunidad therian, un fenómeno contemporáneo que gira en torno a la identidad con un animal a nivel psicológico o espiritual. No se trata de creer que el cuerpo cambia, sino de experimentar internamente la sensación de ser otro ser, de otra especie.

De la antigüedad a la identidad moderna

La idea de la transformación humano-animal existe desde tiempos antiguos, pero la identidad therian se consolidó en los años 90 a través de foros de internet. Personas que sentían esta conexión compartían experiencias, lenguaje y apoyo mutuo. El término proviene del inglés therianthropy, derivado del griego thērion (bestia o animal salvaje) y ánthrōpos (humano). Hoy, los therian no buscan una transformación física, sino vivir internamente la identidad con un animal concreto.

Aunque a menudo se confunden con los furries, las diferencias son claras: el furry fandom se centra en el gusto estético por personajes animales antropomórficos y la sociabilidad que surge en torno a ellos, mientras que la identidad therian se basa en la vivencia interna de conexión con un animal, más allá de la apariencia.

Redes sociales y visibilidad

TikTok, Instagram y YouTube han llevado la visibilidad de los therian a un nivel exponencial. La “cuadrupedia” —moverse a cuatro patas—, las máscaras y colas son ahora un fenómeno viral, que muchos jóvenes adoptan como juego, performance o exploración personal. La moda ha llegado a España, y las grandes tiendas de disfraces ya ofrecen materiales para crear tu propio gear, aunque muchos optan por personalizar máscaras compradas en internet.

¿Por qué Ibiza?

Ibiza podría convertirse en un destino natural para muchos therian, y no solo por el turismo. La isla combina espacios abiertos, naturaleza y libertad con una cultura tolerante hacia subculturas alternativas, lo que permite que estas personas puedan expresarse sin prejuicios. Las calas escondidas, bosques y montañas ofrecen escenarios ideales para practicar sus rituales o simplemente sentirse conectados con su animal interior. Además, la presencia de festivales alternativos, talleres de bienestar y retiros espirituales crea un entorno donde los therian pueden compartir experiencias y construir comunidad.

Para muchos jóvenes, identificarse con un animal significa explorar su identidad, canalizar emociones y pertenecer a un grupo en un espacio donde la creatividad y la libertad son la norma. Lo que empezó como un juego o un reto viral en internet puede convertirse aquí en una experiencia de conexión personal y colectiva.