Una empresa privada gestionará un edificio y 749 plazas de 'parking' durante 40 años en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza prevé la construcción de un aparcamiento de 749 plazas en el bulevar Abel Matutes, frente al colegio Sa Real, con el objetivo de aliviar la falta de estacionamiento y la congestión del tráfico en la ciudad. El anteproyecto, presentado este martes, combina 485 plazas subterráneas y un edificio en superficie de cuatro plantas sobre el actual aparcamiento que hay entre el bulevar y las calles Abad y Lasierra, Josep Zornoza Bernabéu y Fray Vicente Nicolau. Precisamente, el grupo del PSOE en el Consistorio denunció el lunes que este proyecto "saturará" el barrio de sa Colomina.

La empresa adjudicataria costeará las obras —previstas en 26 millones de euros— y explotará el nuevo aparcamiento subterráneo. Además, gestionará cinco locales comerciales que se prevén en la primera planta. Todo ello se licita para un periodo de 40 años, después de los que estos espacios volverán a ser de propiedad municipal.

"Es un proyecto que intenta minimizar algunos de los problemas que tenemos en la ciudad de Ibiza, que no son otros que la congestión de los tráficos, los problemas de movilidad y el aparcamiento", destacó el alcalde de Vila, Rafael Triguero, en la presentación de esta iniciativa junto a la concejala de Obras, Blanca Hernández.

En este sentido, se reordenará el tráfico en la zona del colegio Sa Real y se incluirá un ramal de acceso desde la carretera E-10, el primer cinturón de ronda. Esta conectividad evitará que los vehículos tengan que circular por el interior del casco urbano, al facilitar que puedan acceder y salir directamente desde la E-10, lo que reducirá la circulación en el barrio, según el Consistorio.

Vila tiene previsto aprobar inicialmente los documentos del proyecto en el pleno de este jueves. Después, se tendrán que solicitar informes preceptivos a Recursos Hídricos y la dirección de Carreteras del Consell antes de poder licitar el proyecto de construcción, que se estima que se llevará a cabo en 24 meses.

Proyecto estratégico de especial interés

Triguero anunció que este proyecto "será el primero que el Ayuntamiento de Ibiza declarará como estratégico de especial interés". Esta declaración es posible tras la reciente modificación de la Ley de capitalidad y permitirá agilizar la tramitación.

Para llevar a cabo el anteproyecto, Triguero señaló que se ha hecho un "diagnóstico profundo y real de cuáles son las posibilidades de facilitar el aparcamiento en la ciudad de Ibiza". Para ello, Hernández y los técnicos del Ayuntamiento han contado con la consultora Doymo, "especializada a nivel nacional en afrontar estos retos", según el alcalde. Así, destacó que el aparcamiento estará "a siete minutos a pie del centro neurálgico de la ciudad de Ibiza", como el paseo de Vara de Rey o el futuro mercado de Ibiza.

En este contexto, indicó que se estudió que el aparcamiento tuviera hasta tres plantas bajo tierra, pero se descartó porque los tiempos y el importe de la construcción serían más elevados: "El nivel freático lo tenemos aquí prácticamente a un metro, por lo que el coste de la inversión dificultaría la viabilidad de desarrollar el aparcamiento".

Renovación del bulevar y espacio para locales

La superficie total del aparcamiento subterráneo y el edificio ocupará 25.845 metros cuadrados, de los cuales cada uno de los cinco locales podrá tener entre 102 y 811 metros cuadrados.

En el exterior, las obras también contemplan la renovación de la superficie del bulevar, que incluirá áreas deportivas públicas y más zonas verdes. Por otro lado, se prevé la regeneración del parque Joan Marí Cardona, que se inauguró a finales del año pasado tras una reforma integral y, en este caso, se aprovechará en otro espacio, apuntó Triguero.

La obra también incluirá placas solares fotovoltaicas en la cubierta, estaciones de carga eléctrica para vehículos, carriles bici y zonas peatonales. Los diferentes espacios de la superficie contarán con una iluminación más sostenible y mejorada.

La "gran transformación" de la ciudad de Ibiza

Estas obras tendrán una afectación para los vecinos durante su ejecución, sobre las que el alcalde señaló que "el interés general de las facilidades de aparcamiento y las limitaciones que hay en la ciudad de Ibiza hacen que la viabilidad de este proyecto tienen que ser una prioridad".

Además de estas plazas de aparcamiento, el alcalde avanzó que otros proyectos previstos en materia de movilidad "llegarán en los próximos meses e implicarán la gran transformación de la ciudad de Ibiza". Uno de ellos es el de la esperada reforma del tramo de la E-10 comprendido entre las rotondas de Can Misses y ses Figueretes, que el pasado diciembre el Consell cedió a Vila. "Es municipal desde principios de año y ya hemos sido capaces de abrir la calle Aubarca, salida de por donde está el Diario de Ibiza", señala Triguero.

Tras la firma del convenio entre el Consell y el Ayuntamiento, este último asumió la licitación y ejecución de las obras, que tienen que llevarse a cabo en un plazo de tres años. Antes de ello, sin embargo, el Consistorio indicó que debía encargar un estudio de movilidad paralelo al proyecto que llevó a cabo el Consell al concentrar esta vía las principales arterias de la ciudad.

Triguero explicó que a las mejoras de la calle Aubarca se le sumarán otras de entradas y salidas a la ciudad de Ibiza "en las próximas semanas". Además, añadió: "En los próximos meses licitaremos el proyecto de movilidad integral de Pedro Matutes Noguera, avenida de Sant Jordi, avenida de España y este tramo de la E-10".