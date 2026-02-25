La surrealista escala de Menorca a Ibiza en plena Semana Santa

Viajar entre islas en plena Semana Santa puede convertirse en una auténtica odisea. Este año, quienes intentan volar entre Menorca e Ibiza se encuentran con una situación llamativa: no existe ningún vuelo directo entre ambas islas durante este periodo festivo.

Aunque en verano sí suele haber conexiones directas entre los dos destinos, en estas fechas la programación aérea no ofrece esa posibilidad. La consecuencia es que los viajeros deben buscar alternativas con escalas, algunas de ellas, cuanto menos, sorprendentes.

Una de las opciones que aparece en un conocido buscador aéreo para viajar el 1 de abril plantea volar con Swiftair desde Menorca a Palma y, posteriormente, enlazar hasta Ibiza. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo no es la ida, sino la vuelta.

El sistema propone regresar a Ibiza el sábado 4 de abril pasando por Francia. En concreto, el itinerario plantea salir del aeropuerto de Menorca (MAH) a las 11.55 horas y aterrizar en Marsella (MRS) a las 13 horas, tras un vuelo de 1 hora y 5 minutos.

La escala del vuelo a Ibiza en Marsella / SS

El trayecto completo

Tras una escala de 2 horas y 15 minutos en el aeropuerto francés, el trayecto continúa con un vuelo de Ryanair (FR4449), operado por Malta Air, que despega de Marsella a las 15.15 horas. La llegada a Ibiza (IBZ) está prevista a las 16.35 horas, después de 1 hora y 20 minutos de vuelo. En total, la duración del viaje sería de más de cuatro horas y media, cuando un vuelo directo entre ambas islas en verano suele tardar algo más de media hora. El precio total de la ruta es de 183 euros, en los que se incluye la ida y la vuelta.

La situación evidencia las limitaciones de conectividad interinsular fuera de los meses de verano y deja una imagen cuanto menos curiosa: para ir de una isla balear a otra en Semana Santa, el buscador propone hacer escala internacional. Una ruta que, más que práctica, resulta surrealista.