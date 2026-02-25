Así será el nuevo 'parking' ubicado en una conocida plaza de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza proyecta la construcción de un aparcamiento de 749 plazas en el bulevar Abel Matutes, frente al centro educativo Sa Real, con el objetivo de aliviar la falta de estacionamiento y reducir la congestión del tráfico en la ciudad. El anteproyecto plantea una intervención de gran alcance que transformará tanto el subsuelo como la superficie de este punto estratégico del barrio de sa Colomina.

La ubicación

El nuevo complejo contará con 749 plazas en total, de las cuales 485 se ubicarán en el subsuelo y 264 en superficie. El edificio tendrá cuatro plantas y se levantará sobre el actual aparcamiento situado entre el bulevar y las calles Abad y Lasierra, Josep Zornoza Bernabéu y Fray Vicente Nicolás. La actuación ocupará una superficie global de 25.845 metros cuadrados y permitirá disponer de un estacionamiento situado a apenas siete minutos a pie de enclaves céntricos como Vara de Rey o el futuro mercado de Ibiza.

Diseño adaptado al terreno

Durante la redacción del anteproyecto se estudió la posibilidad de construir hasta tres plantas bajo rasante. Sin embargo, el elevado nivel freático —situado aproximadamente a un metro de profundidad— obligó a descartar esta opción, ya que incrementaba considerablemente los costes y la complejidad técnica de la obra. Finalmente se ha optado por una solución mixta que combina estacionamiento subterráneo y en superficie para garantizar la viabilidad económica del proyecto.

¿Por dónde se podrá entrar?

Uno de los aspectos más relevantes será la mejora de la conectividad. El proyecto contempla la reordenación del tráfico en el entorno del colegio y la creación de un nuevo ramal de acceso desde la E-10, el primer cinturón de ronda. Esta conexión permitirá que los vehículos entren y salgan directamente desde la vía rápida sin necesidad de atravesar el casco urbano, lo que, según el Consistorio, contribuirá a reducir la circulación interior en el barrio y mejorar la fluidez.

Nuevos locales comerciales

El edificio incorporará cinco locales comerciales en la primera planta, con superficies que oscilarán entre los 102 y los 811 metros cuadrados. La inversión prevista asciende a 26 millones de euros y será asumida por la empresa adjudicataria, que explotará el aparcamiento subterráneo y los locales durante un periodo de 40 años. Transcurrido ese plazo, tanto el estacionamiento como los espacios comerciales revertirán a titularidad municipal.

Renovación urbana y sostenibilidad

La intervención incluirá también la remodelación integral del bulevar Abel Matutes, donde se habilitarán nuevas zonas verdes y áreas deportivas públicas, además de carriles bici y espacios peatonales. Asimismo, se prevé la regeneración del parque Joan Marí Cardona para integrarlo en el nuevo diseño urbano.

En materia de sostenibilidad, el edificio dispondrá de placas solares fotovoltaicas en la cubierta y estaciones de carga para vehículos eléctricos. La actuación se completará con un sistema de iluminación exterior más eficiente y adaptado a criterios de ahorro energético.

Tramitación y plazos

El alcalde, Rafael Triguero, ha anunciado que será el primer proyecto declarado como estratégico de especial interés por el Ayuntamiento, figura que permitirá agilizar su tramitación. Tras la aprobación inicial en pleno y la obtención de los informes preceptivos de Recursos Hídricos y Carreteras del Consell, las obras podrán licitarse con un plazo estimado de ejecución de 24 meses.