Las antiguas dependencias del CNI pasan a llamarse Port Nàutic Ibiza

El edificio que hay junto a los amarres de embarcaciones de hasta quince metros de eslora en el muelle ribera de poniente seguramente seguirá siendo conocido por los ibicencos como el Club Náutico. Sin embargo, desde el pasado lunes es el Port Nàutic Ibiza. «Es el nombre que aparecerá en los carteles que instalaremos una vez que adecentemos las instalaciones», explicó ayer el administrador único de Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS), Carlos Illa, que gestiona por el momento esas labores de puesta a punto, aunque asegura que no dejarán de dar servicio.

Illa señaló que podían haber tomado la decisión de cerrar las instalaciones (manteniendo los servicios subrogados) y abrir más adelante, pero desveló que desde el principio decidieron que se mantendría la actividad, aunque fuera de un modo muy precario.

Illa criticó la situación «manifiestamente mejorable» en la que han recepcionado las instalaciones que deja el CNI. Entre otros aspectos, señaló que han encontrado humedades en paredes y espacios con un «mantenimiento deficiente». Las dependencias estaban prácticamente vacías cuando PyLS tomó posesión el pasado lunes, «no había nada, se lo han llevado todo y me imagino que tendrían derecho». Por no disponer dice que no cuentan ni con teléfono.

Limpieza provisional

En la jornada de ayer se iniciaron las tareas de limpieza y pintura exterior, algo provisional. Illa detalló que en un primer momento se trabajará en adecentar las instalaciones para más adelante darle la imagen definitiva. Esto último se llevará a cabo tras la temporada estival. Por el momento, avanzó que se dará «un lavado de cara, porque están en un estado impresentable».

Lo que sí se ha cerrado es la gestión del restaurante, a la espera que el chef Pau Barba prepare el nuevo menú con los trabajadores y el espacio. «En el plazo de un mes nos ha indicado que podría estar en marcha», adelantó Illa.

Entrega de llaves

El pasado lunes a mediodía, Illa y la abogada de PyLS acudieron a las dependencias de la Autoritat Portuaria de Balears (APB) para, en un acto meramente formal, recibir las instalaciones del CNI «sin entrar a valorar qué había en el interior».

Si bien desde el Club Náutico Ibiza lamentaron tras el acto de entrega de llaves que no se les hubiera concedido una prórroga de 10 días para trasladar sus pertenencias, Carlos Illa matizó ayer que la propia ley fija ese plazo para hacer inventario y retirar enseres en los cambios de concesionario de un espacio. Aseguró que hasta el día 16 de mayo las instalaciones están abiertas para que los representantes del Club Náutico Ibiza entren y se lleven lo que consideren, «aunque ya se lo han llevado todo, queda poca cosa». En caso de que no pasen, indicó se hará inventario de todo y se guardará a la espera de su retirada en el plazo de un mes.

Aprovechó para agradecer a Ignacio Revilla, delegado de la APB en el puerto de Ibiza, que se prestara a presentarle ante los empleados del club. «A puerta fría podía ser un poco violento (presentarse como el nuevo gestor). Yo en ese momento les transmití que había una subrogación total de los empleados». Aseguró que esa primera toma de contacto dejó más tranquilos a los empleados. Y señaló que en estos primeros días ha recibido un feedback positivo por parte de los empleados. A modo de ejemplo, señaló que desde Puertos y Litorales Sostenibles se entregará una vestimenta uniformada a los empleados, algo que ha sido bien recibido.

En estos primeros días se ha hecho una «auditoría fotográfica» del estado de las instalaciones que se ha mandado a la APB y más adelante se llevará a cabo una auditoría completa sobre la gestión del espacio. Confirmó que el director gerente, Vicent Canals, ya ha sido despedido.

Amarristas

Uno de los temas que más interesan a los usuarios de amarres es el posible cambio de tarifas que lleve a cabo la empresa concesionaria. El administrador de PyLS recordó que mantendrán las tarifas de la marina social, de aquellas embarcaciones de hasta ocho metros de eslora.

Los amarres de pequeña eslora del muelle ribera de poniente. | VICENT MARÍ / isaac vaquer

Respecto a los amarres de embarcaciones con esloras de una longitud superior, para las que la empresa propuso en su oferta un precio de 1,85 euros el metro cuadrado por día, Illa indicó que es un precio que todavía deben estudiar.

En este sentido, Carlos Illa informó que se reunirá con la asociación de amarristas recién constituida, con cuyos representantes ya ha hablado y a los que ha solicitado un poco de tiempo antes de celebrar el encuentro. «Estaré encantado de hablar con ellos en el momento en que tengamos unas oficinas medianamente en condiciones».

Suscríbete para seguir leyendo