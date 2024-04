Club Náutico Ibiza: «¿Vicent Canals? Lo normal es que el personal de alta dirección se vaya»

«Queremos hacer una transición lo más correcta y elegante posible, y que no sea traumática», subraya el administrador único de la empresa que acaba de ganar el concurso para gestionar un espacio que ha estado casi un siglo en manos del Club Náutico Ibiza (CNI). Eso sí, anuncia una auditoría y que Vicent Canals tiene las horas contadas como director gerente de esa dársena.

Según las tarifas propuestas en el concurso, ustedes podrían incrementar el triple las actuales para naves de entre ocho y 15 metros, al pasar de 0,65 a 1,85 euros el metro cuadrado al día. ¿Las aplicarán?

Nosotros hemos mantenido las tarifas de lo que se llama la marina social (hasta ocho metros de eslora). Para el resto pusimos unas tarifas, que nos puntuó cero, que tenemos ahora la facultad de aplicarlas. Las apliquemos o no, ya se verá. Nosotros no sabemos cuáles son los datos que maneja el CNI. Hemos hecho una oferta económica basándonos en una serie de estudios, todos empíricos. Una vez tomemos posesión podremos saber con certeza qué podemos hacer con esas tarifas.

En este criterio, subieron la tarifa por encima de lo estipulado en las bases, un ‘error’ que les valió cero puntos. ¿Por qué lo hicieron, fue realmente un error?

Fue un cálculo hecho sin tener datos reales (no como el CNI, que sí los tenía), para que nos salga una cuenta de resultados acorde. Se hizo dentro de una serie de variables y salió ese número. Y si nos hemos equivocado, lo pagaremos con nuestro pecunio.

¿Seguirá Vicent Canals como director gerente?

La respuesta es obvia. Después de la actitud que ha tenido en la prensa en nuestra contra y que no ha parado de insultarnos, no tendría sentido que siguiera. Además, él está considerado persona de alta dirección. Normalmente, aunque aquí las cosas normales parece que son anormales, el personal de alta dirección se va con la empresa que sale.

En un escrito remitido por usted a Canals y a la APB, asegura que el «coste laboral anual» del director gerente del CNI es de 90.000 euros. Él niega esa cantidad. ¿De dónde la obtienen?

Nosotros hablamos de coste laboral, mientras que él habla de ingresos personales. El coste laboral siempre es superior al ingreso que se percibe. En la nómina, una cosa es lo que a usted le pagan y otra lo que le cuesta a la empresa.

Mantiene, pues, que Canals cobra 90.000 euros.

Nosotros entendemos que sí.

En su propuesta de tarifas, el CNI también obtuvo cero puntos en el caso de las que abarcan de ocho a 15 metros de eslora porque aumentó en cuatro metros la longitud que fijan las bases y que pueden atracar en esa zona del puerto. Usted, precisamente, alertó en esa misiva de que el club estaba permitiendo el atraque de barcos con eslora superior a 15 metros.

En las bases del concurso se hablaba de un tope de 15 metros. Si se ponen tarifas para 16 metros, se incumplen las bases. En cualquier puerto, cada amarre tiene estipuladas unas medidas. Puedes exceder más/menos un 10%. Si excedes más de ese 10%, evidentemente estás fuera de la ley. Nosotros entendemos que eso es lo que estaba sucediendo. Insisto en que el día 5 de mayo [cuando tomen posesión de las instalaciones] lo comprobaremos. El gerente actual [Canals] comete un error cuando dice que nosotros no estamos facultados para hacer una auditoría. Nosotros podemos hacer una auditoría de lo que nos entregan. No puedo hacérsela a Repsol, pero si Repsol me da una gasolinera, la haré de lo que me entrega. Evidentemente, haremos esa auditoría. Es que es nuestra obligación hacerla.

Esa instalación lleva muchos años en precario. ¿Qué van a hacer para adecentarla, sobre todo teniendo en cuenta que la concesión es únicamente por tres años?

No entiendo que después de tantos años estén en precario. Han tenido mucho tiempo. Nosotros no vamos a tener tanto tiempo, pero lo que sí haremos será, cuando veamos la realidad el día 5 de mayo, ponerlo lo mejor posible. En Formentera recibimos una instalación en unas condiciones francamente mejorables, por no decir otra palabra más gruesa. Ahora, esas instalaciones están, absolutamente, en perfecto estado de revista. Y eso ha sido, evidentemente, a nuestro coste.

¿A qué destinarán los 1,9 millones de euros de inversión previstos en el primer año?

La parte mollar de ese dinero será para la construcción del dique. Nuestros ingenieros lo están estudiando para saber qué se puede hacer. Cuando lleguemos allí y podamos tomar medidas lo sabremos mejor.

Llevan años contactando con trabajadores del CNI para saber si seguirán con ustedes. ¿Cuántos les han dicho sí, quiero?

En Formentera tuvimos una reunión con los empleados para garantizarles su continuidad. Hoy en día le puedo decir que es gente [la plantilla] absolutamente involucrada en la gestión y en la dirección. Espero que ocurra lo mismo. Nuestra manera de dirigir, y la mía en concreto, es muy suave y muy hacia el trabajador, por lo que creo que no habrá problemas. No espero tener muchos problemas en ese aspecto.

¿Tienen previsto crear algún club de vela como el que ya hay en el CNI?

Evidentemente, si el club actual de vela sale [de allí], nosotros generaremos uno. No sé si nos dará tiempo material a hacer esto. Lo que hemos dicho es que nosotros garantizamos los servicios. Si se queda la persona que está llevando la vela, seguirá todo igual. Si no sigue, habrá que crear ese servicio.

¿Qué harán con el restaurante?

El restaurante continuará, pero con otra explotación. Cualquier licitación, en el momento que cambia, aparte de subrogarte toda la cuestión laboral, cesan todos los contratos de explotación que haya anteriores. Lo llevará el chef Pau Barba.

¿Cree que es recurrible la decisión adoptada por la APB?

En la vida todo se puede recurrir, lo que ocurre es que, a bote pronto, no recuerdo ningún arbitraje de partidos acabados, como este.

