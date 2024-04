PyLS pone en duda la gestión del Club Náutico Ibiza y critica el sueldo de su director

Vicent Canals, director del CNI, recuerda que « PyLS ya presentó hace año y medio una denuncia similar ante la APB». Hay una diferencia con el escrito actual: «En esta ocasión han personalizado más, me han querido amedrentar en mi función de portavoz, callar la boca, con datos que son, todos, falsedades e insidias».

Ya entonces, el CNI contestó a la APB lo mismo que aclara ahora Canals: «Aquí no se ha vendido ningún amarre de manera ilegal. Todo se ha hecho siempre con luz y taquígrafos en este club. El ladrón piensa que todos son de su condición, pero cuidado. A mí nadie en la vida me ha llamado defraudador ni me ha dicho nada sobre mi integridad ética y profesional. Estamos muy tranquilos. Es como su pataleta. Ellos son lo que son: está publicado y están condenados. Y nosotros somos lo que somos: está publicado y acreditado».

En cuanto a la insinuación de que incumplen las leyes tributarias, es tajante: «Estamos sujetos a un sistema de subvenciones y concesiones que como no estés al día con Hacienda no puedes hacer absolutamente nada. Estamos al día de todo con todos los organismos. No sé de dónde se sacan esas insidias».

Respecto a la salida antes del 5 de mayo de esas instalaciones, explica que no se resistirán: «Nosotros somos gente de orden y queremos salir de manera ordenada. No habrá ningún problema, no nos negaremos a salir de aquí. Acatamos la orden de salir en tiempo y forma. ¿Que no se puede completar en la fecha? Estamos en Ibiza, estamos en las fecha que estamos y disponemos de los recursos de los que disponemos. Pero cumpliremos. Entiendo que el nuevo gestor comprenderá las razones».