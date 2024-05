El empleo en el sector del transporte de Ibiza aumenta un 24% en un año

Como si no hubiera techo, las Pitiusas sumaron en abril otro mes, el enésimo, en el que aumentaron los puestos de trabajo. Ibiza registró un total de 78.532 empleos, 3.444 más en solo un año, es decir, un incremento interanual del 4,6%. Y Formentera alcanzó los 4.825 afiliados a la Seguridad Social, un 3% (+140 empleos) más que en abril de 2023.

Es mucho, muchísimo, en un año, pero lo es más si se tiene en cuenta el crecimiento que esta estadística ha experimentado en solo un lustro, desde 2019, el año previo a la pandemia que lo paralizó todo. Hace cinco años, cuando la economía iba viento en popa y parecía que se había llegado al techo de todo (de empleo, de turismo, de la economía...) había 13.288 empleos menos que ahora en Ibiza. En tan poco tiempo, el mercado laboral ha tenido un acelerón del 20% y todo parece indicar que aún tiene margen para mayores subidas, pese al problema de la vivienda y de los precios.

No hay sector que no registre aumentos, pero hay uno en particular, el del transporte terrestre (taxis, autobuses, camiones…) que crece de manera desbocada. En abril ya tenía de alta a 3.597 trabajadores, 707 más que hace un año, de manera que en 12 meses ha tenido un alza del 24,4%. Si se compara con 2019, el incremento en sólo un lustro ha sido de casi el 71%, con 1.492 nuevos cotizantes a la Seguridad Social.

Además sube, pero sin tanto ímpetu, la construcción, que roza los 10.000 empleos en Ibiza (9.964), un 1,85% más interanualmente. La construcción vinculada a los edificios (5.164 cotizantes) crece ligeramente (51 nuevos trabajadores), mientras la actividad especializada (4.664) suma 174 empleos y la ingeniería civil (136) resta 44. En Formentera, el crecimiento de este sector ha sido del 13% en relación al mismo mes de 2023: registró 688 afiliados, 79 más.

Por su parte, el comercio recupera fuelle. Al por mayor (2.975 afiliados) sube un 6,5%; al por menor (6.272), casi un 4%. En ambos casos, nunca hubo tantas personas trabajando en este sector, que parece defenderse con uñas y dientes de los zarpazos de la venta online.

En la estadística del Ibestat relativa a abril también queda de manifiesto cómo, pese a que la Semana Santa cayó este año en una fechas poco convenientes, los hoteles dieron más trabajo que nunca. Los servicios de alojamiento sumaron un total de 14.788 empleos, casi un millar más que un año antes (+7%), y 4.315 más que en 2019 (+41%). Es fruto tanto de la desestacionalización (y de la apertura adelantada de las discotecas) como del propósito de los hoteleros de fidelizar plantillas ante la escasez de trabajadores: las empresas que abren antes son más atractivas porque así pueden cotizar durante más tiempo. También se registraron más trabajadores de los servicios de comidas y bebidas (bares y restaurantes) que nunca en abril: 12.422, un 2% más que en 2023 y unos 2.300 más que antes de la pandemia.

Y dentro del régimen general, el que engloba a los asalariados, se llegó a los 61.762 cotizantes en la isla de Ibiza, un 5% más, con casi 2.900 empleos más que hace un año. Ya hay 58.680 afiliados con contratos indefinidos, es decir, el 95% del total, un porcentaje que sube año tras año en detrimento de los temporales, de los que sólo hay contabilizados 3.038. Ahora son rara avis, cuando antes de la reforma laboral tenían un peso muy importante en el mercado laboral. Ahora son un tercio, por ejemplo, de los que había hace sólo tres años en abril. En Formentera, los indefinidos suponen el 89,8% del total.

De los cinco municipios ibicencos, el de Santa Eulària es el que ha experimentado el mayor incremento porcentual de empleos, un 6,74%, con 1.060 nuevas incorporaciones (tiene un total de 16.864 cotizantes). Ibiza, que cuenta con 34.313 afiliados (más del doble que la Villa del Río), ha sumado 1.282 (+3,8%), mientras que Sant Joan (3.887 empleos) ha tenido un incremento del 6%; Sant Antoni (11.094) ha subido un 5,85% y Sant Josep (12.374), un 2%. Los cinco municipios batieron en abril sus propias marcas de afiliaciones en abril.

Tampoco parece haber techo entre los autónomos en Ibiza: 14.641 en abril, 556 más que hace un año, lo que supone un crecimiento que roza el 4%. Son 1.832 autónomos más (+14,3%) que los que había en 2019. Formentera, una vez superado hace dos años la barrera del millar, tiene nueve más: 1.017 en total.

