Viaje musical en el tiempo al corazón ‘hippy’ de Ibiza

La velada de este sábado se hizo corta para los cerca de 400 invitados que vivieron el estreno de ‘Ibiza Hippie Heaven’, el dinner show musical de Nacho Cano con el que el Teatro Pereyra, reabierto el pasado 3 de mayo, inaugura su temporada de verano. A juzgar por los aplausos, las ovaciones y los bailes que se marcaron en la platea, los palcos y es galliner, la propuesta del reconocido músico, compositor y productor madrileño convenció, y mucho, al público.

En la buena acogida del montaje tuvieron mucho que ver su banda sonora, compuesta por versiones de grandes éxitos de todas las décadas a partir de los años 60; y el buen hacer de su elenco, integrado por cinco artistas principales con experiencia en musicales de Broadway, doces bailarines y la banda The Pereyras. También gustó mucho la puesta en escena del espectáculo, que sacó partido a los recursos tecnológicos que ofrece el teatro, equipado con tres plataformas hidráulicas móviles que estuvieron subiendo y bajando según las necesidades del momento; y una gran pantalla con la que estuvieron interactuando todo el rato los artistas.

Con todos estos ingredientes y también con los cambios de vestuario de los intérpretes, Nacho Cano contó, en inglés y sin subtítulos en castellano, su particular visión de la historia de Ibiza desde la llegada a la isla a finales de los 60 de los primeros hippies, jóvenes americanos que se negaban a participar en la guerra de Vietnam.

El argumento lo adelantó, poco antes de comenzar el evento, Marta Hermida, mano derecha de Nacho Cano y parte del equipo de dirección artística. «Estamos superemocionados y con muchas ganas de estrenar esta experiencia en la que llevamos mucho tiempo trabajando con mucho amor y cariño», contó a los medios minutos después de que el cofundador de Mecano posara para las cámaras con parte de su elenco en el escenario del teatro, ataviado con la camiseta de su musical ‘Malinche’. Los artistas que le acompañaban iban caracterizados para dar vida a ‘Torera’, una de las siete noches temáticas que se sucederán en el Pereyra hasta octubre complementando el espectáculo central, ‘Ibiza Hippie Heaven’.

De Ayuso a Susanna Griso

Sereno y expectante se mostraba antes del estreno Pedro Matutes, que aseguraba no estar nervioso porque ya había tenido la oportunidad de ver antes los ensayos. «La música», sobre todo, fue lo que destacó del dinner show musical el propietario del Teatro Pereyra, mientras empezaban ya a entrar en el emblemático espacio con 125 años de historia los primeros invitados. Entre ellos, sin duda, la estrella fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «la gran Isabel», como la llamó Nacho Cano durante la breve intervención que hizo a medianoche, mientras el público la aplaudía y coreaba «¡Presidenta, presidenta!».

Antes de tomar asiento en su palco, por el que pasaron el director artístico del Pereyra y Rafa Sánchez, cantante de La Unión, Ayuso intercambió unas palabras con el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, uno de los representantes políticos ibicencos asistentes al acto, junto al presidente del Consell, Vicent Marí, y otros primeros ediles de la isla, como Carmen Ferrer, Tania Marí y el exalcalde de Sant Joan, Antoni Marí Carraca.

Durante la conversación entre la presidenta madrileña y Triguero, la primera resaltó lo que le gusta venir a Ibiza y el segundo insistió en invitarla a visitar la isla cuando quiera porque «ésta es su casa». «Me gusta pasar desapercibida, pero ésta es una noche especial», le reconoció Ayuso delante de Alessandro Salem, director ejecutivo de Mediaset España, y la periodista y presentadora Susanna Griso.

En los palcos se pudieron ver muchas otras figuras destacadas como María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE; y Rosa Lagarrigue, representante y manager de artistas españoles y latinos y responsable de carreras como la de Raphael o, en su momento, del propio grupo Mecano. También se vieron otras caras conocidas, como la de Ricardo Urgell, fundador de Pacha y expropietario de la emblemática discoteca ibicenca; Joan Gràcia, director artístico del restaurante Cabaret Lio Ibiza; el relaciones públicas Carlos Martorell, y Belinda Alonso, viuda de Ángel Nieto.

Tampoco quisieron faltar el productor José Manuel Lorenzo, que levantó con Nacho Cano el musical ‘Hoy no me puedo levantar’; y David Hatchewll, el empresario que está detrás de ‘Malinche’. A ellos y a otros muchos amigos los nombró Nacho Cano en su pequeño discurso de medianoche, en el que quiso resaltar especialmente el papel de Marta Hermida, «sin la que no hubiera podido hacer todo esto». Además, tuvo palabras de agradecimiento para la familia Matutes y el equipo «excepcional» de artistas que le acompañan es esta aventura.

Noche ‘Torera’

También habló de ‘Ibiza Hippie Heaven’: «Desde que empezamos este proyecto tuvimos claro que Ibiza es una isla en la que han pasado cosas maravillosas y yo lo que he querido contar es la historia buena y divertida que hemos vivido todos los que hemos sobrevivido». Lo dijo un par de horas después de que comenzara la experiencia musical y gastronómica con el preshow ‘Torera’. Arrancó al son de un pasodoble y con la entrada triunfal de uno de los artistas principales convertido en el torero Manolete y cantando en playback ‘La morena de mi copla’.

Hubo que esperar unos minutos más de lo previsto para el inicio de ‘Ibiza Hippie Heaven’, debido a un pequeño fallo técnico del que informó puntualmente Nacho Cano y que se solventó rápidamente. Mientras, los invitados empezaron a degustar los entrantes del menú diseñado especialmente para esa noche por el chef internacional Emiliano Cruceli, que incluyó, regado de vino y agua, jamón ibérico, tabla de quesos, palitos de polenta, tartar de gambas, alcachofas confitadas, ‘pullet meat’ y, de postre, fruta osmotizada.

De The Beatles a Coldplay

La música, interpretada en directo por la banda de The Pereyras y los actores principales, fue el hilo conductor de la historia que se representó después sobre el escenario y la platea del Pereyra y que dio comienzo con uno de los temas más emblemáticos de The Beatles, ‘All you need is love’, y continuó con dos archiconocidas canciones de The Police, ‘Synchronicity I’ y ‘Every breath you take’.

Los protagonistas de ‘Ibiza Hippie Heaven’ son dos jóvenes hippies americanos que protestan contra la guerra de Vietnam y que sueñan con viajar a Ibiza, «una isla mágica en el Mediterráneo donde nadie te juzga y en la que puedes ir desnudo todo el día». La ven, dicen, como «una tierra prometida de paz, amor y libertad». Estos dos peluts, como dirían los ibicencos, y el maestro de ceremonias fueron los encargados de hacer viajar al público por el pasado de Ibiza arrancando a finales de los años 60, pero haciendo también referencia a la historia más remota de la isla, desde la edad de Piedra, pasando también por época fenicia y romana.

La trama tiene historia de amor incluida, además de viaje a Formentera, paseos por la Marina y ses Salines, vistas de las murallas de Dalt Vila y experiencias psicodélicas con drogas alucinógenas.

La banda sonora, llena de versiones de hits de artistas y bandas como The Rollings Stones, Queen, Peter Gabriel, Neil Diamond, Bee Gees, Chicago, Depeche Mode, Pink Floyd o Bruno Mars, acompañó al repaso de diferentes hitos musicales de la historia de Ibiza.

El montaje hace referencia, por ejemplo, a capítulos como el cumpleaños que celebró el cantante y compositor Freddie Mercury en Ibiza, en el hotel de Tony Pike; o a la introducción de la música techno. También con este espectáculo, Nacho Cano hace un homenaje a la primera discoteca de Ibiza, Pacha, y a su fundador, Ricardo Urgell, que aprovechó ayer la mención para saludar al público desde su palco, que le respondió con aplausos y gritos de «¡Torero!».

A lo largo de la experiencia, en más de una ocasión, los cantantes y bailarines interactuaron con el público, que también se llevó su ración de protagonismo. Los invitados se fueron soltando la melena a medida que transcurría el espectáculo central, que concluyó con ‘Viva la vida’, de Coldplay. Luego llegaron las palabras de Nacho Cano y el postshow de ‘Torera’, con la música en directo de The Pereyras y zapateado flamenco a ritmo de ‘Billie Jean’, de Michael Jackson.

