Romo, entrenador de la UD Ibiza: «A día de hoy no somos el mejor equipo de la categoría»

Después de la tormenta siempre llega la calma. A eso es a lo que se aferra un Guillermo Fernández Romo que atendía a los medios hoy en la rueda de prensa previa al vital encuentro correspondiente a la jornada 31 de 1º RFEF que disputará la UD Ibiza frente al Melilla, el domingo a las 12 horas en Palladium Can Misses. El técnico madrileño se muestra con ganas de: «Revertir esta situación difícil, inesperada, multifactorial. Tenemos que pulir las cosas que hemos conseguido hacer bien y mejorar todas las que nos han impedido ganar». Además, es consciente del: «Complicado momento que estamos viviendo», y en el que: «Te entran muchas dudas y desconfianza, pero convencidos de seguir mejorando».

Romo, que ha hecho mucha mención al factor emocional durante toda su comparecencia, «ve al equipo bien. Nos está penalizando el saber reponernos emocionalmente a los varapalos que nos hemos llevado partido tras partido», y considera que la plantilla: «Tiene que saber reponerse a la frustración de ponernos por detrás en el marcador, de no marcar gol, de no saber encontrar los recursos necesarios», por lo que deberán estar concentrados desde el minuto 1 en el próximo partido, en el que deben: «Saber tener la emoción necesaria para enfrentarnos a todas las posibles situaciones».

Polémicas palabras del pasado domingo

Sobre sus palabras del pasado domingo, en las que daba por perdido el título liguero, matiza: «Tenemos que centrarnos en nosotros porque lo que sea alejarse de todo eso sería ocuparnos en cosas que no tienen nada que ver». Respecto al partido frente al Melilla, «será un partido muy complicado. Ellos llevan unas semanas jugando mucho mejor, han mejorado el volumen defensivo, vienen de hacer una gran remontada frente al granada B. Están apretando mucho y nos van a poner las cosas muy difíciles».

Además, es el primero que sabe que su equipo no está funcionando: «A día de hoy no somos el mejor equipo, y todo pasa por recuperar esas sensaciones de equipo que necesitamos», volviendo a dar importancia al: «Factor humano más que el futbolístico. Estos últimos ocho partidos hemos tenido más volumen de eficacia que los otros 22, pero nuestro volumen de finalización ha bajado del 34% al 17%. No está compensado todo lo que hacemos con el gol», afirmaba un Romo que, lejos de buscar excusas, lo que quiere encontrar son soluciones al problema que lastra a sus jugadores: «Tenemos que encontrar una victoria, y eso se consigue haciendo las cosas mucho mejor en el próximo partido».

El aspecto emocional, clave

Cuestionado sobre si están trabajando el aspecto anímico, el técnico madrileño es bastante sincero: «Sí, pero lo llevamos haciendo todo el año. Cuando la bola se hace tan grande y te sientes tan lejos de la victoria hay que sentarse y hablar las cosas. Todos entendemos que más allá de lo futbolístico, la mente es fundamental», por lo que necesitan: «Tener más mentalidad, personalidad, más emoción positiva. Todos esos valores que hemos ido construyendo y que con esta racha de resultados se han ido deteriorando necesitamos revitalizarlos».

También se ha manifestado sobre el apoyo de la afición, algo que ahora necesitan más que nunca: «No hemos conseguido llenar los estadios, pero nunca vamos a reprochar nada a nadie», a la par que confiesa que ha recibido numerosos mensajes de apoyo, «he recibido unos mensajes esta semana de apoyo de la gente maravillosos. Nosotros estamos con ellos a muerte».