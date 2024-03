Romo tras la nueva debacle de la UD Ibiza: «El ascenso directo ya es totalmente imposible»

Guillermo Fernández Romo reconoció tras el encuentro que la falta de acierto les volvió a condenar y aseguró que la derrota «certifica que ya es imposible el ascenso directo». El técnico madrileño insistió en la idea de que la plantilla debe olvidarse del primer puesto y, «sin esa presión», jugar mejor y ganar partidos para «quedar lo mejor posible de cara al ‘play-off’».

«Espero que esto lo que nos quite es toda la tensión de quedar primeros, ahora mismo es totalmente imposible, y que eso nos haga enfocarnos en jugar mejor, hacer las cosas mejor y recuperarnos porque en lo anímico es fuerte pero también en lo futbolístico. A ver si esa pérdida de presión de quedar primeros, porque hay dos equipos superiores a nosotros todo el rato, nos alivia y nos hace centrarnos en cada partido y en ocupar el mejor puesto posible para el ‘play-off’», manifestó el madrileño.

«Después del esfuerzo y la emoción de haber perdido otra vez no es momento de hablar [con los futbolistas] porque son los primeros conscientes de que ahora mismo no le ganamos a nadie, a pesar de que hacemos muchas cosas. Si yo explico que llevamos ocho partidos sin ganar es verdad pero si te pongo los cortes de ocasiones, dirías que estos de celeste, hoy de amarillo, han ganado todos los días, pero entramos en esa situación tan débil que todo va en contra y nos está pesando mucho. Seguíamos pensando en que no podíamos ni empatar porque el objetivo era ascender directo, pues la derrota de hoy certifica que eso es imposible y a ver si somos capaces de encontrar desde la humildad y trabajar un poco mejor sacar adelante el resto de partidos porque está siendo muy complicado».

Respecto al encuentro con el San Fernando, dijo que «la valoración es mala» porque cada semana se van sumando «los lastres» de las jornadas que acumulan sin ganar y «las cosas» que les van pasando en el partido. «Hoy otra vez hemos arrancado bien, con buena circulación, con ocasiones, y a la primera que han llegado nos han metido el 1-0», comenzó resumiendo el partido, antes de añadir que «en este campo jugar en contra en el marcador es imposible remontarlo porque se entra en el vaivén de las pérdidas de tiempo, que las pelotas nunca llegan y que juegas con esa ansiedad; la que tienes provocada por la situación en la que nos hemos ido metiendo en este mes y medio y la que te genera el propio partido. A partir de ahí hemos ido cambiando diferentes estructuras para ver si éramos capaces de encontrar situaciones en el área. Ha habido una muy clara para haber hecho el empate, la de Niko, y ya las últimas suyas con nosotros volcados».