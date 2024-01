El PSOE y Més culpan a la presidenta balear de «vender la silla del Consolat a cambio de todo»

La oposición criticó ayer duramente a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, por la crisis ocurrida en Vox. La culpan de «vender la silla del Consolat a cambio de todo», provocando una «crisis institucional sin precedentes» en las islas. Así se pronunciaron el PSIB y Més per Mallorca tras la decisión del Grupo Parlamentario Vox de expulsar a la presidenta del partido, Patricia De las Heras, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

«Esto es lo que pasa cuando no quieres gobernar», dijo el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ayer en rueda de prensa, además de opinar que «Balears no merece el comportamiento que tiene la presidenta Prohens».

En esta línea, mencionó, primero, la situación en Formentera, «con un presidente que no se sabe dónde está»; posteriormente hizo referencia a Menorca, «una isla donde no hay presupuestos ni gobierno», y finalmente a la situación general de las islas, «donde hoy no hay presidente del Parlament», quien cesará formalmente el miércoles. «Es Prohens quien tiene que ponerse al frente de las instituciones. Esto es lo que pasa cuando no quieres gobernar, tiene un problema importante democrático de ponerse al frente», insistió Negueruela, quien cuestionó quién es ahora el socio de Prohens.

Durante su intervención, Negueruela reiteró la «crisis institucional sin precedentes», donde «un grupo cesa a la presidenta de su partido y ahora se tienen que recomponer», e interpretó que esto choca con las Jornadas Parlamentarias que el Partido Socialista ofreció ayer presididas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol. «Un Congreso de los Diputados que da soluciones a la ciudadanía y, en cambio, vemos cómo en Balears es todo lo contrario y ahora hay una crisis institucional muy grave cuyas dudas jurídicas se irán resolviendo», manifestó.

Así, resaltó que el PSOE está «en los problemas reales de la ciudadanía» e interpretó que «es Prohens quien tiene que ponerse al frente de las instituciones y de su partido».

«La última imagen que tengo de los presupuestos es a Costa abrazando a su grupo, luego a los de Vox, después al tránsfuga de Vox y después al presidente de Formentera, que no tenemos clara su situación», insistió Negueruela, preguntándose «a cuántos tránsfugas tienen que abrazar ahora para mantener la situación en las islas».

En esta línea, cuestionó quién es ahora el socio del Govern y pidió, al respecto, una respuesta «clara» a la presidenta del Ejecutivo autonómico, porque «esto no es serio». «¿Con quién tiene firmados los acuerdos de gobierno, con Vox o con el grupo parlamentario de Vox que ahora no se sabe si son de Vox?», finalizó el socialista.

«Un socio inestable»

El portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, llamó ayer, también en rueda de prensa, a la «responsabilidad» del PP tras lo sucedido en Vox, y lamentó que «Prohens soporta su Govern con episodios constantes de transfuguismo». «Esto es gravísimo, porque va en contra de la credibilidad de las instituciones frente a la ciudadanía», expresó, además de anunciar que ayer mismo registraron la petición de comparecencia de la presidenta del Govern para que explique «cómo en esta situación de inestabilidad política piensa seguir gobernando» y «si piensa seguir soportando su Govern en la extrema derecha y tránsfugas».

Igualmente, el portavoz sentenció que «el próximo presidente del Parlament no puede ser de Vox» porque «no se pueden seguir tirando las instituciones al barro», y llamó a la responsabilidad del PP. «Si renuncian a seguir dando carta de naturaleza a la extrema derecha, el resto de formaciones, y por supuesto Més, sabremos leer la responsabilidad del momento», manifestó Apesteguia.

En esta línea, el portavoz culpó a Prohens de toda esta situación, al considerar que fue ella «quien dio la clave institucional a Vox, un partido que no solo trabaja en contra de los intereses de las islas, sino que es un socio inestable y no es de fiar». «El PP es el responsable de lo que estamos viviendo», insistió Apesteguia, lamentando que se ha «vendido la silla del Consolat a cambio de todo».

Para finalizar, repitió que el PP «ha ido de irresponsabilidad en irresponsabilidad», por lo que exigió que se cubran «canales de diálogo que, ahora mismo, están bombardeados».