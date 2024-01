Vox, cuando el alien está dentro

Los aficionados al género del culebrón político estamos de enhorabuena: ahora que las aguas parece que se han calmado en Formentera (al menos de momento, mientras se prepara el próximo giro de guion), salta la autovoladura de Vox en Balears al más puro estilo ‘La vida de Brian’, en la que los diferentes autoproclamados guardianes de las esencias y valores verdaderos del partido se despedazan entre sí con una saña implacable. Mientras, el contrincante político observa entre el estupor y la complacencia cómo su enemigo se desinfla como un globo. Así que la alternativa al bipartidismo era esto: partidillos suflé que tras subir como la espuma agitando la bandera de salvadores de la patria, se pegan el batacazo padre, gracias al alien descontrolado y voraz que llevan dentro. Ya antes Ciudadanos y Podemos transitaron por esa montaña rusa en la que a la rápida subida sucedía una aún más vertiginosa caída en picado, impulsada por la lucha encarnizada entre facciones cada vez más pequeñas, en una descomposición interna digna de estudiarse en las facultades de ciencias políticas. Ni los Monty Python habrían imaginado la trama del sainete de Vox en Balears: cinco diputados rebeldes expulsan del grupo parlamentario a otros dos porque dicen que han traicionado al partido; pero estos dos, apoyados por el partido, acusan a los otros a su vez de traidores, por lo que Vox nacional les echa. El resultado es que los cinco rebeldes integran el grupo de Vox en la Cámara pero no forman parte del partido, mientras que los dos que sí tienen su apoyo serán no adscritos... Y todos dicen que encarnan el espíritu de Vox y que los otros sólo se mueven por sus intereses personales y que ni hablar de dejar el acta (y el sueldo, claro). Si la ultraderecha es esto, no había que tenerle tanto miedo. Simplemente, esperar a que se autodestruya por su propia dinámica interna. Otra de palomitas, por favor.