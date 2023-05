Ocho centros de educación Infantil y Primaria de Ibiza y Formentera están celebrando entre el 8 y el 18 de mayo las pruebas TIMSS de competencia en matemáticas y ciencias y ayer le tocó el turno al colegio Sant Carles, donde estuvo la directora insular de Educación, Margalida Ferrer.

Por primera vez en las Balears50 centros celebran estas pruebas que evalúan las competencias de matemáticas y ciencias en alumnos de 4.º de primaria.

La evaluación TIMSS 2023 es un estudio internacional que consiste en una prueba de rendimiento dirigido a alumnado de 4.º de educación Primaria y que incluye preguntas de matemáticas y ciencias en formato digital, dirigido por la IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), en que participan más de 60 sistemas educativos de todo el mundo. En el ámbito estatal participan 526 centros de todas las comunidades autónomas y en Balears participan 50 centros.

Tres horas

La evaluación TIMSS 2023 tiene una duración total de tres horas y consiste en una prueba de rendimiento que incluye preguntas de matemáticas y ciencias en formato digital y cuatro cuestionarios de contexto que se administran al alumnado, a sus familias, a la dirección del centro y al profesorado de matemáticas y ciencias.

El objetivo es obtener información actualizada a nivel nacional e internacional que ayude a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de matemáticas y ciencias en la comunidad autónoma.

En Balears, la aplicación de esta evaluación es coordinada por el Instituto de Evaluación y Calidad (IAQSE) de la Conselleria de Educación y Formación Profesional en colaboración con la Instituto de Evaluación Educativa (INEE) del Ministerio de Educación y Formación Profesional y se llevar a cabo durante el mes de mayo.