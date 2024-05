El anuncio más borde, y además caro, de alquiler de una habitación en Ibiza

Quienes ya han tirado la toalla respecto a encontrar un piso a un precio asequible para vivir en Ibiza se lanzan a la búsqueda de, al menos, una habitación en una vivienda compartida.

Sobre todo en temporada alta, los precios de una habitación, en ocasiones minúsculas, pueden superar los 1.000 euros al mes en la isla, lo que aumenta el desequilibrio del mercado del alquiler.

Basta una mirada superficial a las principales plataformas online de alquileres de habitaciones e inmuebles en Ibiza para comprobar la locura que supone encontrar un lugar donde vivir.

El más borde

Y no sólo los precios son una locura, también la actitud de algunos propietarios.

Es el caso de un anuncio que está publicado en Idealista, en el que se alquila una habitación en el centro de Santa Eulària des Riu. El precio es de 750 euros mensuales más otros 50 de gastos (800 en total). Sin embargo, teniendo en cuenta que el anunciante explica que para inquilinos que solo quieran alquilarla en verano o por un periodo de tiempo inferior a un año el precio cambia, todo apunta a que es más cara si no se trata de una estancia más prolongada.

El anuncio comienza, en letras mayúsculas, con la siguiente explicación: "No se contestan llamadas bajo ningún concepto. No se responderán llamadas relacionadas con el anuncio. Si insistes en llamar, se colgará inmediatamente. No pierdas tu tiempo ni el mío".

El propietario de la vivienda añade que solo van a poder visitar la habitación en alquiler los interesados que previamente hayan respondido a un cuestionario y a comprometerse a respetar las 'reglas de la casa'.

El formulario que hay que responder es el siguiente:

¿Es usted de género femenino?

¿Reside actualmente en Ibiza?

¿Dónde trabaja? Nombre de la empresa

¿Entiende que perderá la fianza completa si abandona la habitación antes de la fecha acordada?

¿Te comprometes a respetar nuestras 'reglas de la casa'?

El propietario desea alquilar la habitación a una mujer, a la que se le solicitará referencias y nómina y se le exigirá "el máximo sobre limpieza e higiene".