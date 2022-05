Jorge Lamelas y Nerea López despliegan su talento innato para la danza en Ibiza

A pesar de su juventud, los bailarines Jorge Lamelas (León, 2006) y Nerea López (Madrid, 2007) tienen la cabeza muy bien amueblada y una pasión por la danza arrolladora que cultivan desde bien pequeños. La vena artística, reconoce Jorge, le viene de su abuela Cristina, que, a sus 86 años no ha dudado en desplazarse hasta la isla junto a sus padres, Javier García y Cristina Lamelas, para verle bailar hoy en el ‘DID a Eivissa’, en el parque Reina Sofía. A Nerea, que también actuará en el evento, le acompaña su padre, Pablo López, que ha volado desde Alemania, donde reside. No ha podido viajar su madre, Rosa Radharani, con la que, cuenta, descubrió que compartía su amor por el baile viendo «un vídeo de neoclásico en YouTube».

Esta adolescente de catorce años comenzó a recibir clases de ballet con siete, en la Escuela Municipal De Música Y Danza de Alovera, donde entonces vivía con su familia. Un año después empezó a formarse en Madrid, en el Conservatorio Profesional de Danza Fortea. En la actualidad reside en la capital española con su abuela Sebi y combina sus estudios a distancia de tercero de la ESO con sus clases de tercero de profesional en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma.

El primer contacto de Jorge con el baile fue con 6 años, cuando, residiendo en Marbella, se apuntó a un campamento de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (Esaem). Siempre le había gustado lo de actuar y bailar pero en aquel momento vio claro que aquel era su destino y continuó formándose con Esaem. Desde los diez años vive con sus padres en Madrid, porque a esa edad le seleccionaron para formarle y convertirle en el protagonista de ‘Billy Elliot, El Musical’, papel que interpretó hasta que en 2020 llegó la pandemia. Actualmente estudia en el Centro Superior de Artes Escénicas Scaena de Carmen Roche.

"La gente se centra mucho en la técnica, pero deja de lado la pasión por la danza. Nunca te puedes olvidar de las ganas" Nerea López - Bailarina

Cuando se les pregunta a estos talentosos jóvenes si un artista nace o se hace, Nerea contesta: «El talento se desarrolla a lo largo de los años, pero hay que tener unas condiciones básicas y saber expresar lo que uno siente. La gente se centra mucho en la técnica, pero deja de lado la pasión por la danza. Nunca te puedes olvidar de las ganas». «Porque si no, se convierte en un mero ejercicio de gimnasia», completa la frase Jorge, tras asentir a los comentarios de su colega de profesión y amiga. «Aunque nazcas con mucho talento y una pasión increíble, es necesaria la técnica y la disciplina», añade. «El artista se hace con un 99% de trabajo y un 1% de talento», apunta Nerea, repitiendo una frase que ha leído en las paredes de su conservatorio y que se le ha quedado «clavada».

La danza y la valentía

La danza, coinciden ambos, les ha aportado muchas cosas. «Esta disciplina te ayuda a conocerte a ti misma. Además, aprendes a trabajar en equipo y te enseña mucho compañerismo», apunta Nerea. Con la danza, señala Jorge, se trabaja «la disciplina, la flexibilidad, la fuerza, y la versatilidad» pero, sobre todo, con este arte, «aprendes a hablar con el cuerpo y a ser valiente». Los dos coinciden en que para llegar al final del trayecto hay que ser «paciente y muy constante» porque «la evolución con la técnica es muy lenta» y a veces frustra no ver progresos inmediatos.

La joven bailarina, que en principio optó por el ballet, con los años se ha dado cuenta que tiene «un imán para la danza española». Le encantan el flamenco, la escuela bolera y las castañuelas, instrumento que domina a las mil maravillas.

Jorge, que en el musical de ‘Billy Elliot’, cayó rendido ante el teatro musical y el claqué, tras el covid descubrió su amor por el ballet, un estilo en el que está centrando ahora toda su energía. Ya se lo dijo una profesora de la escuela SOM. «Llevas escrito en la frente ‘bailarín’ y tienes que aprovechar todo tu talento para serlo». El joven Billy Elliot leonés, aunque tiene claro que lo más le gusta es el baile, porque es lo que le hace sentir «más libre» y valiente, también disfruta de su vertiente de cantante y actor. El próximo 13 de mayo se estrena en plataformas ‘Fátima’, una coproducción de EE UU y Portugal, en la que él es uno de los protagonistas.

La experiencia en ‘Prodigios’

Fue gracias al programa de TVE ‘Prodigios’, que el gran público pudo descubrir el talento de Jorge Lamelas y Nerea López. Ambos participaron en la tercera edición, el año pasado. Él fue elegido ganador y ella finalista en la categoría de danza. Ambos califican la experiencia de «inolvidable» y «muy enriquecedora». «Para mí fue un reto apuntarme, era la primera vez que iba a hacer danza clásica en un escenario. Los profesores que había me ayudaron mucho y Nacho Duato me inspiró muchísimo. Tomé muy buena nota de las correcciones que me hizo en el escenario», dice Jorge.

"La experiencia en ‘Prodigios’ fue muy enriquecedora. Nacho Duato me inspiró mucho" Jorge Lamelas - Bailarín, actor y cantante

Nerea comenta que, al principio, le imponía mucho la idea de salir en la tele, pero luego quedó encantada. «Los consejos de Nacho Duato y Antonio Najarro me han marcado para bien. ‘Prodigios’ es una experiencia que nos ha sumado a todos. Ha aportado mucho a la escuela bolera, que nunca se había visto en un concurso de televisión, y gracias a este programa he conocido a gente maravillosa», dice con una sonrisa señalando a Jorge. Recuerdan entonces una anécdota: «El primer día que nos vimos en el programa, nos prometimos que íbamos a llegar los dos a la final y luego planeamos que, independientemente de quien quedara primero, saldríamos juntos de la mano y así fue».

Actuación ante el Papa

Casualidades de la vida, antes de conocerse en persona, Nerea ya sabía quién era «el Billy Elliot leonés», «Lo había visto en la tele en 2019 cuando actuó ante el Papa Francisco en el Vaticano», relata.

Los jóvenes bailarines también habla de sus referentes. Nerea tiene muy claro el suyo, la bailarina y coreógrafa Aída Gómez, a la que admira profundamente por su particular estilo y «su actitud en el escenario», entre otras cosas. A Jorge se le ocurren muchos nombre, pero al final, se queda con uno, Joaquín de Luz, director de la Compañía Nacional de Danza. «Tomé clases con él y me encantó su actitud. Tenemos en común ese deseo de ir a por más. Él también se fue a EE UU», comenta. Precisamente Jorge acaba de volver, «hace una semana», de Norteamérica. Lo explica: «Estuve en Tampa (Florida), en la final mundial del Youth America Grand Prix, tras conquistar la tercera plaza en la competición europea». Fue en la Ciudad Condal donde consiguió una beca para comenzar a formarse a partir del próximo septiembre con el prestigioso American Ballet Theatre (ABT) de Nueva York. En Tampa pasó a la ronda final y obtuvo otra beca, intensiva en este caso, para estudiar en el conservatorio de Boca Ratón, en Florida. Después de su paso por EE UU, viajar a Ibiza para bailar es, asegura, la guinda del pastel. «Me quedé flipando cuando me propusieron venir a la isla para celebrar el Día Internacional de la Danza. Después de la presión de competir, esto me lo voy a tomar como un fin de semana para disfrutar a fondo de bailar». Para sus actuaciones en las sesiones programadas a partir de las 11.30 y las 17 horas, ha preparado tres coreografías de danza clásica y neoclásico. Dos de ellas las realizó en la competición de Tampa.

Nerea también está muy ilusionada con la visita a Ibiza. «Nunca antes había viajado a Balears y tenía muchas ganas de conocer una isla tan turística, bonita y con unas danzas folclóricas tan interesantes», afirma. Para la ocasión ha preparado dos números de «repertorio muy clásico de danza española, en concreto, de escuela bolera», adelanta. La bailarina madrileña considera que su actuación en el ‘DID a Eivissa’ es una oportunidad más «para ir cogiendo tablas y para compartir y conocer a nuevas personas». Ambos están muy agradecidos con los organizadores, el Consell y el Ayuntamiento de Ibiza y la Asociación Pro Arte y Cultura de Ibiza (Apaci), que llevan Nieves Portas y Anna Dell’Olmo. «No muchos personas tienen la posibilidad de viajar a la isla para compartir con el público lo que hacen», coinciden.

Tanto Jorge como Nerea son ambiciosos y eso les ha ayudado a llegar donde están, además de su formación con grandes maestros y el apoyo incondicional de sus familias, a las que están inmensamente agradecidos, especialmente a sus abuelas Cristina y Sebi, por espolearles en este anhelo.

Hablando de aspiraciones, Jorge sueña con bailar con la compañía ABT de Nueva York y actuar en el Metropolitan Opera House. La ambición de Nerea es crear su propia compañía, «sola o con alguien», apunta mirando con el rabillo del ojo a Jorge.