Carnavales de Ibiza: La rúa de Sant Josep aguanta el chaparrón

La amenaza de lluvia inminente no agua el cachondeo y las ganas de juerga carnavalera que tienen los 17 grupos y comparsas que se preparan para desfilar en la rúa de carnaval del municipio de Sant Josep, que este año se celebra en Sant Jordi. «¡Bendíganos, padre!», pide a gritos una de las integrantes de ‘¿Dónde salta Wally? En Puig d’en Valls’ cuando pasa a su lado un sacerdote del medievo. Se llama Rafel Planells y forma parte de la comparsa ‘No som vells, som d’edad mitjana’, del Club de la tercera edad de Sant Jordi. Junto a él está el rey, que es el presidente del club, Paco Ramón, la reina y un séquito de doncellas y vasallos, todo ellos ataviados de época medieval. A su lado calientan motores los Wallys de Ibizafitness.es, que ya participaron en las rúas de Ibiza y Santa Eulària. Hoy el grupo es más reducido. «Somos 60», apunta la coordinadora de este club deportivo de Puig d’en Valls, Amparo Jiménez. Son conscientes de que con el asfalto mojado es un peligro ir con botas de rebote, pero tienen claro que se van a arriesgar.

Tampoco temen a la lluvia ‘Les algues d’Eivissa’, que en cada rúa en la que participan van creciendo en número. Empezaron en Vila dos y ahora son cinco, todas familia. En estos días, explica una de las componentes, Marga Torres, han tenido tiempo de hacer más disfraces con cinta de vídeo y bolsas de basura y añadir complementos, como un paraguas, que hoy (por ayer) seguro que no está de más.

‘Extinction Rebellion’, que ya participó en la rúa de Ibiza, está ya preparada para lanzar en Sant Jordi su mensaje en contra de la granja de pulpos que quiere abrir Pescanova. «Además, denunciamos el sistema de alimentación que tenemos, porque no es sostenible», apunta Karen Killeen, activista de la organización. En el grupo van integrantes de la Associació de Voluntaris d’Eivissa.

También tiene espíritu reivindicativo la comparsa ‘Raíz negra’, inspirada en el agua, la tierra, el fuego y el aire, a los que en esta ocasión se ha sumado ‘el quinto elemento’, una mujer ataviada de Mila Jovovich, la protagonista de la película homónima de Luc Besson. «Nuestro mensaje es que todos juntos debemos cuidar la naturaleza», explica Naty Botta, que encabeza este grupo, que ya estuvo en las rúa de Vila y Santa Eulària. Esta vez la representación es más pequeña, siete componentes de Dun Dun Dones.

Al mal tiempo, buena música

Quienes se estrenan en estas lides son los más de 60 integrantes de la carroza escolar ‘Desembolicant emocions a Can Nebot’, inspirada en el libro ‘El monstruo de colores’, de Anna Llenas. «Es el primer año que salimos porque la guardería se abrió hace tres años», explican Sandra Cardona y Conchi Calvo, directora de este centro de sa Carroca.

Para la comparsa escolar ‘El cançoner des Vedranell’ es su primera rúa de 2022. Su lema es claro: «Al mal temps, bona és la música». Los 30 participantes del grupo organizado por la guardería de Sant Agustí están metidos en el papel de cajas de música y van disfrazados cada uno del personaje de la canción que representan. «Hemos buscado un disfraz que fuera fácil y rápido de hacer», explica Sandra Ferrer.

Todavía falta media hora para que se ponga en marcha la rúa y ya ensayan su coreografía los componentes de ‘Can Jordi Blues Station-Grease’. «Es nuestro primer año», explican con cara de emoción. Van a desfilar con batucada y tres vehículos, un cuatro latas, un Ford Mustang y una caravana.

Junto a ellos están ‘Els pardalets de Can Guerxo’, que en su vehículo han pegado el cartel ‘Todos con Ucrania’. «Como la Apima no tenía tiempo de organizar algo, las madres de P4 hemos decidido apuntarnos a la rúa para que los niños no se perdieran la experiencia», comenta Cristina Tur. Participan en el concurso de carnaval en la categoría de comparsa de ámbito general, como ‘Es bosc de Sant Jordi’, un grupo de amigos que siempre se apuntaba a la rúa de carnaval con la Apima del colegio Sant Jordi y que esta vez, al no inscribirse el centro, ha optado por presentarse por su cuenta con disfraces de setas, caracoles y árboles.

En la categoría de minigrupos compiten ‘Na Rínxol i els tres óssos’, con unos originales disfraces elaborados con papel de prensa. Si llueve, esta familia de Sant Antoni es consciente de que su vestimenta peligra. Por si acaso, dicen, llevan paraguas. Es decirlo, y empieza a chispear.

A su lado tienen al único grupo inscrito en la rúa que con su look recuerda que todavía estamos en pandemia, ‘Alerta coronabichos’. Lo componen dos enfermeras, tres variantes de covid y un doctor armado con vacuna y un largo hisopo listo para hacer PCR.

A las 11.40 horas parte el desfile desde la calle Cas Sac. A la cabeza va ‘Raíz negra’ y a la cola los bomberos de ‘Reci-kaos’ recordando «los tres incendios en el vertedero de Ca na Putxa». Hay poco público en las calles de Sant Jordi. A las 12.15 horas empieza a lloviznar y el pueblo se llena de paraguas. La rúa continúa todavía unos minutos, pero la lluvia insiste cada vez más fuerte y el desfile se tiene que parar antes de tiempo. A pesar del chaparrón, sigue habiendo ganas de jarana. «¡Queremos marcha!», gritan al unísono unas cuantas Wallys de Puig d’en Valls.

Horas después, a partir de las 17 horas, siguen la marcha algunas de estas comparsas en la rúa de Sant Antoni.

PREMIOS SANT ANTONI Individual/pareja 120 euros ‘Drags del cel’ 100 euros ‘Marujeando’ 80 euros ‘Mickey i Minnie’ Colegios 700 euros ‘Salvem ses Sargantanes’ 600 euros ‘Guillem no se come coco’ 500 euros ‘Alea lacta est’ Carroza infantil 600 euros ‘Robotic@s de Sant Antoni 400 euros ‘No a la guerra, sí a la vida’ Comparsa infantil 300 euros ‘Rínxols d’or’ 200 euros ‘Los Divermonstruos’ Comparsa adulto 300 euros ‘La unión hace la fuerza’ Carroza adulto 600 euros ‘Viva la vida’ 400 euros ‘No som vell, som d’edad mitjana’ 300 euros ‘Kangoo Club Ibiza’ Carroza joven 600 euros ‘Espai Jove Marvel’