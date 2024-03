Los afectados de Costas: «Vamos a luchar y nos van a tener delante»

El inicio de la tramitación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) de la reforma del Reglamento General de Costas de 2014, tras la anulación del Real Decreto de 2022 que modificaba algunos aspectos de esa norma, ha decepcionado especialmente a la Plataforma de Afectados por el deslinde de Costas que ganó el recurso ante el Tribunal Supremo por el que fue anulado el citado Real Decreto por un defecto de forma. Esa omisión fue no haber sido sometido al trámite previo de consulta previa. Ahora el Miteco ha iniciado «un periodo de consulta a interesados» hasta el 22 de marzo.

Vicent Tur y María José Cardona de la Plataforma de Afectados. / C.C.

El portavoz de la Plataforma de Afectados de Formentera, Vicent Tur, expresó su opinión ante la decisión del Gobierno del Estado: «Cuando se tumba un real decreto, con todo lo que representa que se ha hecho mal, entonces ahora van [el Gobierno del Estado] a hacer una cosa mala pero legal». Añadió que lo que destaca el propio anuncio [del Miteco] al final «es que no caben ningún tipo de cambios para lograr el objetivo que representa el real decreto».

Para el portavoz resulta decepcionante que «un partido [el PSOE] que teóricamente tendría que escuchar a las personas y más viniendo desde Formentera, que somos insignificantes como isla, la más pequeña del Reino de España; y cuando hemos conseguido una cosa tan grande que es decirle al Gobierno, ‘te has equivocado’, y que no lo se replanteen y bajen un poco los humos, pues no, van con la prepotencia de estos ministerios a arrasar».

El mensaje que quiso trasladar Vicent Tur es que el Gobierno, con la decisión de reiniciar el trámite de la reforma del Reglamento de Costas «están haciendo daño en un sitio muy pequeño, bien conservado, en donde las edificaciones en la costa no tienen nada que ver con otros lugares; estamos hablando de pequeños negocios familiares que no son concesiones administrativas, sino que son propiedades que han sido arrebatadas a sus propietarios sin ningún tipo de motivo, porque la protección está garantizada».

El portavoz de la Plataforma anunció que presentarán en el trámite previo a la consulta, abierta por el Miteco, una serie de alegaciones que ya tienen «preparadas y enfocadas». Vicent Tur aseguró que van a seguir manteniendo el pulso a lo largo de todo el procedimiento. «Vamos a luchar, nos van a tener delante siempre porque en el caso de Formentera no defendemos grandes hoteles ni campos de golf, no, aquí defendemos pequeñas parcelas amparadas por el derecho foral de Balears».

El presidente del Consell

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, también reaccionó al inicio del trámite para la reforma de la citada normativa. Desde Palma de Mallorca manifestó: «Me parece triste pero no sorprendente. Con este Gobierno nos lo podíamos esperar y ya lo habíamos anunciado».

Recordó que en la última sesión plenaria del Consell, del 28 de febrero, todos los grupos políticos y él mismo, aprobaron una proposición reclamando un deslinde justo «que, por un lado, proteja la zona litoral, pero que se pueda compaginar el uso público de este dominio marítimo-terrestre».

La oposición

Justamente Gent per Formentera (GxF), partido de la oposición que defendió la propuesta en ese pleno, emitió ayer un breve comunicado en el que recuerda que la proposición aprobada «insta al Consell a la creación de una mesa para tratar la delimitación de Costas». El acuerdo especifica que la mesa estará formada «por el equipo de gobierno, los grupos políticos con representación en el pleno y la Plataforma de Afectados por el deslinde de Costas».

Ahora, ante la decisión del Estado de reiniciar el trámite para aprobar la modificación del reglamento, «GxF exige la constitución urgente de esta mesa para tratar el deslinde de Costas».

El portavoz de los afectados consideró que esta mesa servirá para «apoyar a los afectados» y reconoció la unanimidad de los partidos políticos locales, aunque matizó: «Es verdad que GxF y Sa Unió, tenemos una manera similar de trabajar y el PSOE tiene un problema; en Madrid nos están atacando y amenazando manteniendo ese real decreto como si les fuera la vida en ello y sin saber el daño que están causando y sin preguntar a los afectados, me gustaría escuchar por parte del PSOE [local] algo que nos indique que están viendo la problemática».