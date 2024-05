El Consell de Formentera sancionará a PreZero por incumplir el contrato de las basuras

El Consell de Formentera está preparando un informe que dará pie a un expediente sancionador contra la empresa adjudicataria del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas, PreZero, por el incumplimiento del contrato que suscribió en septiembre de 2023, tras ganar el concurso público por 35 millones de euros a 8 años. La vicepresidenta primera y consellera de Gestión Ambiental, Verónica Castelló, informó ayer de la situación a los partidos de la oposición y al presidente durante una Junta de Portavoces que este convocó a petición suya.

Verónica Castelló dio cuenta de la situación, que se ve agravada por el anuncio de huelga indefinida de los trabajadores de la empresa para este mes de junio. La plantilla reclama el cumplimiento del convenio laboral que suscribieron el pasado año y que recoge un aumento salarial del 4,5% desde enero de este año, pero que la empresa no ha aplicado.

Castelló avanzó: «Vamos a interponer sanciones, sí. Estamos ultimando estos detalles por el incumplimiento del contrato, hemos visto que se han cometido faltas». Precisó que quizá ese expediente no llegue a tiempo a la Junta de Gobierno de este viernes «pero seguro que las tendremos para la siguiente», es decir, el 24 de mayo.

La consellera desveló que la intención de Sa Unió con esta reunión no solo era informar a los partidos de la oposición GxF y PSOE, «sino también al presidente para que él también estuviera, ya que nunca nos pide información ni se interesa por nada, si no fuerzo una reunión para que venga, él no sabe qué estamos haciendo». Añadió que en este conflicto el presidente, Llorenç Córdoba, «actúa en paralelo y no me traslada lo que hace o no». Castelló reconoció que Córdoba tiene contacto directo con el sindicato UGT, concretamente con el delegado insular, José Ramón Mateos, «porque hace una semana se reunió con él y con el representante de los trabajadores Julián Albaráñez, pero hablan con él y conmigo no». Esta situación supone una duplicidad y descoordinación evidente.

Reajuste de 5 millones

La consellera de Gestión Ambiental también informó en la Junta de Portavoces sobre el reajuste económico que ahora hace la empresa reclamando 5 millones más de euros, cuando hace menos de un año que suscribió el contrato con la Administración insular: «Nos dicen que el contrato que firmaron ellos les da pérdidas y por eso nos hacen esa reclamación económica». Recordó que en febrero de este año el Consell ya les trasladó la respuesta a esa petición en el sentido de que «dentro de la legislación vigente y estando fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, les dijimos que podíamos compensar los perjuicios por las demoras en la adjudicación, pero no se conforman y quieren que cedamos más, su juego es no pagar la subida salarial y de allí la amenaza de huelga, que de momento no me consta que sea oficial».

Tanto GxF como el PSOE asistieron a la Junta de Portavoces y coincidieron en mostrarse preocupados por la situación y especialmente con la amenaza de huelga de los trabajadores para la próxima semana. Alejandra Ferrer (GxF) y Rafa Ramírez (PSOE) insistieron en tomar medidas contra la empresa y exigir que cumpla con el convenio laboral suscrito.

