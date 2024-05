El presidente de Formentera, sobre la denuncia de Sa Unió: «Estoy muy tranquilo, he actuado conforme a la legalidad»

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha señalado hoy que solo tiene la información publicada en los medios de comunicación sobre la denuncia que ha presentado Sa Unió contra él ante la Fiscalía Anticorrupción y pendiente de ser admitida a trámite, ya que de momento no ha recibido ninguna notificación o requerimiento. Sus excompañeros de partido le acusan de «cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias».

Córdoba manifestó: «Estoy muy tranquilo ya que en todos los actos, como presidente y conseller he actuado siempre conforme a la legalidad». Añadió que «según dicen algunos medios de comunicación, la denuncia está relacionada con la adjudicación de los quioscos de playa, mi tranquilidad es total y absoluta ya que toda mi actuación está basada en informes jurídicos, tanto de la casa como externos y justamente esto es lo que me llevó a retirarme [del procedimiento] y no tomar ningún tipo de decisión».

La oposición

Los partidos de la oposición también se han pronunciado sobre este denuncia de Sa Unió. Alejandra Ferrer (GxF) manifestó: «Esto es un punto más en la escalada de esta crisis de gobierno, nos sigue pareciendo increíble haber llegado a este punto, son denuncias cruzadas porque el presidente ha denunciado también a Alcaraz por la filtración de grabaciones». Para Ferrer, «los hechos que se denuncian son muy graves, nosotros reiteramos la petición de dimisión de Córdoba, de José Manuel Alcaraz (PP) y de Javier Serra (Compromís) como responsables de los partidos de la coalición al considerarlos responsables de la situación».

Rafa Ramírez del PSOE también se pronunció: «Estamos gravemente sorprendidos con este cruce entre los miembros del equipo de gobierno, las acusaciones de Sa Unió son muy graves y exigimos tanto a Sa Unió como al presidente que den explicaciones a los ciudadanos de lo que pasa, y más si se admite a trámite, la situación es inaudita».