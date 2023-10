Georges Bess, el maestro de la novela gráfica, en Formentera

Georges Bess (París, 1947) llegó a Formentera en 1984, cuando aún dibujaba cómic en Escandinavia y los Estados Unidos para ‘The Phantom’ (El Hombre Enmascarado). Unos años más tarde, y con guión de Alejandro Jodorowsky, hizo ‘El Lama Blanco’, serie que fue inspirada por un viaje al Tíbet y que dibujó parcialmente en su estudio que a finales de los ochenta tenía en es Cap de Barbaria. Entonces se encargaba de la ilustración de una larga lista de guiones de Jodorowsky con el colaboró durante más de 15 años, como ‘Humanoïdes Associés’, hasta que en 1998 decidió hacer su primera historia con un guión propio: ‘Escondida’, inspirada en Formentera.

Bess dice que su relación con Formentera no ha variado: «Desde que llegué sentí tener una historia de amor con la naturaleza de la isla, que es sobre todo lo que me gusta». También señala que ve las transformaciones que ha sufrido desde entonces, «como las rotondas o la zona azul, pero qué le vamos a hacer», ríe. En su época formenterense Bess también colaboró con la revista de cómic local ADN, a la que cita con cariño.

El pasado mes de mayo se publicó en España uno de sus últimas novelas gráficas, ‘Frankestein’ una adaptación de la novela de Mary Shelley en una edición de lujo de Norma Editorial.

Su estilo realista con un dominio absoluto del dibujo da un resultado espectacular que convierten sus novelas en obras de arte, en blanco y negro.

Este creador de mundos es autodidacta. Empezó a dibujar de pequeño y progresivamente se ha convertido en un maestro en su género. Ahora, a sus 75 años dice que cuanto más trabaja «más me gusta, no puedo parar, es una aventura sin fin. Me alimenta, me cura, me estabiliza, es una terapia a partir de la creatividad, una vez que hago algo lo quiero hacer mejor, es un juego conmigo mismo, me descubro constantemente, hago cosas que ni me creo, me sorprendo y allí está el interés».

Notre-Dame de París

Ahora, con la editorial francesa Glénat, ha cogido un ritmo de producción inaudito, adaptando clásicos. En 2019 editó ‘Dracula’ de Bram Stoker; en 2022 ‘Frankestein’ y el próximo 22 de noviembre se ha atrevido con uno de los genios de la literatura francesa como Victor Hugo, adaptando ‘Notre-Dame de París’ que ya ha sido comprada por cuatro países pero que en España aún no tiene fecha de salida.

«Hice primero Drácula y luego Frankestein y pensé que necesitaba un autor francés y creo que el más grande y el mejor escritor es Victor Hugo de lejos». Reconoce que no lo conocía pero que su mujer, Pia Bess, que también firma la obra, le insistió: «Un día lo leí y me dí cuenta que es de una inteligencia increíble, además hay humor, hay mucho humor, nadie habla de esta faceta suya», destaca.

Reconoce que no tenía muchas más referencias de la obra, sabía de la existencia de la película ‘El jorobado de Notre-Dame’, «con Anthony Quinn y Gina Lollobrigida, había visto algunas fotos y poco más».

Pero lo que realmente le atrapó fue el texto «ya que trata de problemas recientes y actuales, son los mismos: la tontería humana, el racismo, el rechazo hacia el otro porque es diferente y además Victor Hugo se burla de la justicia, la ataca». Todo ese proceso de investigación le ha llevado, con Pia, a trabajar en esta novela gráfica que traslada al lector a otra época.

Para componer su historia no pudo visitar la catedral de París ya que siguen las obras de restauración tras el incendio que sufrió en 2019, por lo que buscó fotografías «y he inventado mucho», aunque el interés está en la intriga y la trama de esta historia universal.