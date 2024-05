Comienzan las obras de la marina seca para chárteres en el puerto de Formentera

La empresa Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS) ha comenzado a montar esta semana la estructura que albergará una marina seca en el muelle comercial de la Savina, en Formentera, destinada a dar cobijo a unas 30 embarcaciones de alquiler. La estructura se levanta entre la torre de la dársena de Levante y la gasolinera, y está previsto que entre en funcionamiento a principios de junio.

La Autoridad Portuaria de Balears (APB) adjudicó la gestión en régimen de autorización administrativa de esta marina seca para embarcaciones chárter de pequeña eslora a la propuesta presentada por la citada empresa en junio del pasado año. PyLS es la misma que se adjudicó las instalaciones que ha gestionado el Club Náutico Ibiza durante 99 años.

La superficie de explotación es de un total de 754,5 metros cuadrados, de los cuales 247 son de espejo de agua y 507 de superficie en tierra. Los servicios que se deberán prestar son los de izada y botadura de embarcaciones, depósito, vigilancia y custodia de embarcaciones en tierra, así como el de suministro de agua y energía eléctrica.

La cuantía anual de la tasa de ocupación es de 9.197 euros y la de actividad, conforme a los artículos 187 y 188 de la Ley de Puertos del Estado, será del 4% del volumen del negocio. El tiempo de duración de la autorización será de dos años con posibilidad de un año más de prórroga.

La APB señaló que la empresa está cumpliendo con los plazos de ejecución de las obras. La prestación de este servicio tendrá carácter obligatorio para el concesionario durante los cuatro meses de temporada alta (del 1 de junio hasta el 30 de septiembre). El resto del año, tendrá carácter opcional.

Tal y como justificó hace un año la APB, esta autorización fue otorgada por la gran demanda existente en el puerto de la Savina para atender a pequeñas embarcaciones de chárter de esloras hasta los siete metros, sobrevenida por las nuevas restricciones de fondeo que se están aplicando en el espacio protegido de s’Estany des Peix.

S'Estany des Peix

Justamente, la regulación del fondeo en este paraje natural y protegido, que cuenta en teoría con 285 puntos de amarre para pequeñas embarcaciones que no desarrollen actividades comerciales, sigue siendo una incógnita para este año. Según los testimonios recogidos por parte del sector de la náutica, «todo seguirá igual que el pasado año». Es decir, que aún no se aplicarán las tasas y el fondeo al ancla, siempre que se cumpla con las limitaciones establecidas, se podrá seguir ejerciendo. El presidente de la Asociación de Usuarios Profesionales de s’Estany des Peix, Álex Mestre, manifestó, esta semana, en la emisora pública Ràdio Illa que «las barcas de lista sexta volverán a estar fondeadas con ancla, especialmente a mediados de junio». Esta asociación representa a nueve empresarios que gestionan entre 30 y 40 barcos de alquiler, y sostienen que el régimen vigente en s’Estany es el de «fondeo libre acondicionado». Es decir, que según Mestre, no solo pueden recalar con plaza asignada de fondeo regulado, sino que también lo puede hacer cualquier barca que tire el ancla sin causar daños a especies protegidas y respetando las zonas de baño. Pero el problema es que tampoco hay inspección para comprobarlo.

