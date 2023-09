Llorenç Córdoba quiere sacar los muertos ilegales de s’Estany des Peix

«Hay que sacar todos los muertos ilegales que haya en s’Estany [des Peix] y evitar que se pongan más». El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, respondió así ante la proliferación este verano de bloques de hormigón en el fondo de este enclave protegido, donde se desarrolla el proyecto de regulación del fondeo que permite amarrar a 285 embarcaciones.

Fuera de los amarres regulados (distribuidos en pantalanes flotantes) y de las boyas de bajo impacto instaladas, han ido apareciendo muertos (estructuras que se tiran en el fondo) para fondear fuera de la regulación que intenta aplicar el Consell, institución responsable de su gestión.

El presidente recurrió al argumento de la «herencia recibida» para justificar la actual situación de este paraje protegido, incluido en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera: «La situación que nos ha dejado el anterior equipo de gobierno [GxF-PSOE] limita mucho nuestras actuaciones, tanto por la falta de personal como de embarcaciones y fondos para poder conseguirlo».

A esto hay que sumarle que el reglamento que regula la gestión de los amarres solo está aprobado de forma inicial, aunque según confirmó el secretario de la institución en el último pleno de agosto, ya es de aplicación. Pero el presidente del Consell insiste en que «el reglamento todavía no está aprobado definitivamente». Además, se espera el informe del Consell Consultiu al respecto para poder avanzar en su aplicación.

Llorenç Córdoba se mostró partidario, en el último pleno, de aplicar el reglamento en su totalidad y no solo en parte. Un objetivo que por ahora, según sus palabras, no puede llevar a cabo ya que asegura que no tiene recursos económicos para hacerlo. «Estamos trabajando conjuntamente con el Govern balear para corregir definitivamente esta situación», aseguró el presidente del Consell.

Mientras tanto, la presencia de muertos en S‘Estany des Peix es más evidente (hay decenas) en la zona más cercana a la carretera de Porto-Salé, aunque también han aparecido en otras zonas de este paraje protegido.