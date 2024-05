Booking retira 35 anuncios de alquiler turístico ilegal, entre ellos las casetas de ses Salines y el albergue de Jesús

El portal de reservas turísticas Booking.com ha retirado 35 anuncios de alquiler turístico ilegal en Ibiza que se encontraban en su web y que fueron detectados por el Departamento de Ordenación Turística del Consell de Ibiza. La institución insular hizo llegar a los responsables de la plataforma de reservas este primer listado en el que se incluían los anuncios del albergue de Jesús y de las casetas de madera dentro del Parque Natural de ses Salines, que se alquilaban turísticamente de manera ilegal y cuya existencia adelantó Diario de Ibiza.

Según el Consell de Ibiza, con esta retirada, Booking cumple con el acuerdo de retirar los anuncios de alquiler ilegal en la isla que le sean notificados. En poco más de un mes y medio, "Booking ha quitado los 35 anuncios de comercializadores que incumplen la normativa, lo cual supone el 100% del total de los que el Consell ha identificado en un primer listado como susceptibles de ser eliminados".

El conseller del departamento de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha agradecido a la plataforma "la colaboración y voluntad de trabajo para ayudarnos en la lucha contra el alquiler turístico ilegal en nuestra isla" y "valora el trabajo que se hace desde todos los departamentos implicados, que no descansan para, con las herramientas que tenemos, poner coto a los infractores".

El conseller asegura que es "un trabajo constante el que estamos haciendo desde ya hace cinco años y que gracias a perseverar está dando sus frutos".

Anuncios ilegales

La mayoría de los anuncios retirados pertenecían al alquiler de viviendas en plurifamiliares, por lo que se notifica a la plataforma que de acuerdo con la Disposición Transitoria quinta de la Ley 6/2017, que modifica la Ley 8/2012, y la situación jurídica insular de Ibiza, no se permite la comercialización de estancias turísticas en edificios plurifamiliares. Otros anuncios corresponden a residencias que no cuentan con la declaración Responsable del Inicio de la Actividad Turística y no están inscritos en el Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos, lo que se considera una falta grave de acuerdo con el artículo 119, sección 9 de la Ley 8/2012 de la Ley Turística Balear.

Uno de los anuncios que ya no está operativo y ,mediante el cual no se pueden hacer reservas es el de ‘Pirats des Vedra’, un comercializador que anunciaba un supuesto "alojamiento" en una zona boscosa cerca del mirador de se Vedrà, zona ANEI, donde hacían fuego para elaborar la comida y que contaba tan solo con tiendas de campaña.

Juan ha avanzado que son ya cerca de 500 los anuncios retirados de redes sociales, también gracias al protocolo con Airbnb, por requerimientos del Consell a los anunciantes o a los responsables de las plataformas, y que los técnicos del departamento siguen trabajando para elaborar nuevos listados de alquileres turísticos que puedan ser ilegales.

Asimismo, el conseller recuerda que "queda mucho para hacer" y que "es necesario que el Estado aplique las nuevas directivas europeas para proteger los consumidores dentro del entorno digital, con garantías de seguridad y fiabilidad", y explica que la nueva directiva europea dicta que "si los proveedores de determinados servicios en línea detectan que se está haciendo difusión o comercialización de productos o servicios ilegales, estos proveedores están obligados por el reglamento a tomar acciones que van desde informar a las autoridades competentes sobre la actividad o producto ilegal, hasta el cierre del servicio o de la comercialización del producto". Una cuestión que "desde el Consell de Ibiza se quiere tratar con el Ministerio desde hace meses, pero todavía no hemos obtenido respuesta", lamenta Juan.

El conseller también ha señalado que es necesario trabajar en una nueva normativa para que también se pueda pedir responsabilidades legales a las mismas plataformas dado que las sentencias actuales las amparan, como demuestra el hecho que la justicia diera la razón (Sentencia TSJB de mayo de 2020) a Airbnb en el recurso interpuesto contra el Govern balear por una sanción de 300.000 euros impuesta en 2018.