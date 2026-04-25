Un nuevo concepto de club privado que redefine la experiencia del mar en Ibiza

Ibiza suma un nuevo proyecto al segmento premium con el lanzamiento de Boating Yacht Club, un club privado que plantea una nueva manera de disfrutar de la navegación en Ibiza y Formentera a través de un modelo basado en el acceso, la experiencia y la comunidad.

Los socios gestionan sus reservas de manera ágil y acceden a beneficios exclusivos.

La iniciativa nace con el objetivo de ofrecer a sus miembros la posibilidad de disfrutar de salidas en barco durante nueve meses al año con plena flexibilidad, sin necesidad de comprar una embarcación ni asumir su gestión, mantenimiento o costes derivados.

Parte de la flota de Boating Yacht Club.

Más allá del acceso al mar, Boating Yacht Club se concibe como una comunidad privada cuidadosamente seleccionada, en la que cada miembro accede tras la valoración de un comité.

Los socios pueden gestionar sus reservas de forma ágil.

El club propone una experiencia completa que une navegación, servicio y lifestyle. Mediante una aplicación propia, los socios pueden gestionar sus reservas de forma ágil, acceder a ventajas exclusivas y consultar una cuidada selección de recomendaciones en la isla.

El Club abarca desde restaurantes hasta distintos servicios premium.

Este ecosistema abarca desde restaurantes y beach clubs hasta distintos servicios premium, conformando una red de partners afines al posicionamiento del club y orientados a enriquecer la experiencia de sus miembros.

Boating Yacht Club trasciende la navegación para consolidarse como una plataforma de lifestyle premium. Durante el año, el club impulsa un calendario de eventos exclusivos para sus socios, con el objetivo de fortalecer la comunidad y favorecer un entorno singular de conexiones.

El proyecto se completa con la creación de un magazine anual propio, concebido como una prolongación del universo del club, en el que se recogen su identidad, sus partners y el estilo de vida que representa.

En un momento en el que el lujo evoluciona hacia el acceso y la experiencia, Boating Yacht Club plantea una nueva forma de entender la navegación: navegar como un propietario y vivirlo como un invitado.

Potenciales miembros

Con esta propuesta, Boating Yacht Club se sitúa entre los proyectos más innovadores del ámbito lifestyle y premium en Ibiza, al conectar mar, comunidad y exclusividad en un modelo diferencial.

Boating Yacht Club se presentará el 1 de mayo en un evento dirigido a potenciales miembros, en el que se dará a conocer oficialmente el club, su propuesta de valor y su modelo de membresía.

El encuentro supondrá el acto oficial de apertura del club y marcará el inicio de su actividad. En la actualidad, Boating Yacht Club cuenta con más de 40 posibles nuevos miembros en lista de espera, y durante la presentación se entregará la ‘Sea Key’ y el ‘Welcome Pack’ a los primeros 20 socios, que integrarán el núcleo inicial de la comunidad. Además, los asistentes podrán conocer de primera mano la experiencia Boating Yacht Club, así como el calendario de navegación y eventos previsto para la temporada.

Boating Yacht Club no solo presenta un nuevo club, sino un modelo que integra navegación, comunidad y lifestyle dentro de un mismo ecosistema.

El proyecto inicia así su trayectoria en Ibiza con una propuesta que combina exclusividad, experiencia y conexión.

Recientemente, Boating Yacht Club presentó sus distintas modalidades de colaboración a empresas de sectores como hospitality, real estate, automoción, wellness, moda o servicios premium, con el propósito de incorporar una red de partners alineados con el posicionamiento del club.