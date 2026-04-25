La Copa del Mundo, una realidad gracias a empresas e instituciones

El Club Náutico Santa Eulalia, que el próximo 1 de mayo recibirá la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu por su contribución al deporte y a su apoyo a los grandes eventos marítimos locales, nacionales e internacionales, se ha convertido en solo dos años en el imprescindible colaborador de la federación internacional World Aquatics y la federación nacional RFEN Aquatics con motivo de la segunda etapa de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas en Ibiza.

Las motos de agua colaboran en las labores de seguridad marítima durante el evento,

Esta proyección no sería posible sin la sólida alianza con el Ayuntamiento, cuyo respaldo institucional y logístico resulta determinante. El municipio facilita su privilegiada bahía como escenario natural de la competición y aporta recursos esenciales que garantizan el éxito organizativo del evento. A ello se suma la capacidad del club para dinamizar el tejido empresarial local, implicando a numerosos colaboradores desde meses antes de la cita.

La bahía de Santa Eulària acoge por segundo año las pruebas de la Copa del Mundo de aguas abiertas de natación.

Entre ellos destaca Marina Santa Eulalia como colaborador principal, que facilita las infraestructuras y los espacios esenciales para el desarrollo del campeonato. Junto a ella, participan activamente entidades y empresas como Santa Eulalia Empresarial, CBbC, Kayak Ibiza, Rincón del Marino, Forn Can Bufí, la Asociación de Artesanos Aaple, y propuestas gastronómicas como Creps La Vie en Rose y Skandal Food Trucks. Todos ellos contribuyen a crear una experiencia integral que trasciende lo deportivo.

En el ámbito operativo, Jet Ski Ibiza, centro de motos de agua, colabora en las labores de seguridad marítima durante el evento, operando desde Marina Santa Eulalia.

Todos los colaboradores locales involucrados en el desarrollo del campeonato conviven con un universo de colaboradores y empresas de gran magnitud. Desde las instituciones como el Govern de Balears y el Consell de Ibiza, hasta entidades nacionales de la mano de la Real Federación Española de Natación RFEN Aquatics como el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Comité Olímpico Español (COE); partners globales como Astralpool Fluidra, Nagi, Mad Wave, Turbo e Iberdrola; y otros como Ibiza y Formentera Agua de Mar (colaborador de Hidratación), Finisher (barritas para la recuperación y nutrición de los nadadores) o Vectem (cajita de cremas para el cuidado de la piel como colaborador de cuidado de la piel); sin olvidar a Loterías, OK Mobility, Scotta 1985, Kyrocream y Althaia.

Suport Films es la productora que gestiona la señal de televisión, que se retransmite por Teledeporte y RTVE Play, gracias a una docena de profesionales desplazados desde Barcelona con todos los equipos técnicos, dron incluido, para que los espectadores no se pierdan detalle. También es importante la labor de montaje y desmontaje, con principios sostenibles, de la empresa Impacto Mapache. Y finalmente los colaboradores internacionales que cuelgan de World Aquatics, como es el caso de Sony, 361º y Microplus.

La organización considera que los colaboradores son imprescindibles en esta prueba: «Sin todos ellos, una Copa del Mundo no sería una Copa del Mundo», asegura.

Cursos de verano: Vela, kayak o windfoil para todas las edades

El Club Náutico Santa Eulalia ha abierto el plazo de inscripción para sus cursos de verano de vela, piragüismo, kayak de mar y windsurf, que comenzarán el 22 de junio y se prolongarán hasta finales de agosto. La programación está dirigida a todos los públicos, desde niños a partir de 5 años con el Jardín del Mar, hasta adultos, con propuestas adaptadas a distintas edades y niveles. La oferta incluye vela ligera infantil, de 7 a 11 años; vela ligera juvenil, de 12 a 17 años; cursos de windsurf, a partir de 9 años; piragüismo, de 8 a 16 años. Como principal novedad, este año se incorpora el windfoil unido al windsurf, una modalidad dirigida tanto a jóvenes a partir de 12 años como para adultos. El club ofrece también para adultos cursos de vela, kayak de mar y windsurf. Todos los cursos tienen precios especiales para residentes. Para realizar los cursos es imprescindible saber nadar y hablar español. Las inscripciones se pueden realizar en la web: clubnauticosantaeulalia.com