Debacle de Unidas Podemos, que pierde un conseller, su diputada y el 60% de sus ediles en Ibiza

Elecciones generales de 2016: Podemos obtiene 13.000 votos al Senado y 14.000 al Congreso en Ibiza. Vive el mejor momento de su historia. Elecciones nacionales de abril de 2019: la formación, ya como Unidas Podemos, recoge 12.200 votos al Senado y 10.800 al Congreso en Ibiza. Pese a la caída, sus responsables dicen estar «contentos» y «satisfechos». Elecciones nacionales celebradas siete meses más tarde: los resultados son aún peores (9.700 al Senado y 8.900 votos al Congreso». En Unidas Podemos siguen «satisfechos». Entre medias de esos dos comicios, en mayo, se celebran las municipales y autonómicas, donde sólo votan a UP unas 5.000 personas a los ayuntamientos de Ibiza y unas 5.400 al Consell. Anoche, después de obtener sólo unos 3.000 votos en todos los consistorios de la isla, un 40% menos que hace cuatro años, el partido al fin admitió su descalabro: «Los resultados no han sido buenos», reconoció Gloria Santiago, que hizo esta declaración cuando aún creía que saldría elegida como diputada. Poco después perdió el escaño. UP sólo ha arañado un diputado en Balears.

Sólo cuatro de los 10 concejales de 2019 La debacle de Podemos en Balears es extensible a Ibiza. Sólo mantiene cuatro de los 10 concejales que obtuvo en 2019: sólo uno en Ibiza (tenía dos); otro en Santa Eulària (logró dos hace cuatro años); en Sant Joan pierde el que tenía; en Sant Josep pasa de tres a uno, y en Sant Antoni, de dos sólo sigue Angie Roselló: «Tenemos que hacer autocrítica. Nuestros mensajes electorales no han calado, ni el de la vivienda ni el del turismo», reconoce esta edil. Si en 2019 UP consiguió en los municipios porcentajes de votos de entre el 10% y el 12%, esta vez no ha pasado del 7,5% (Santa Eulària). Y en Ibiza, con sólo un 5,4%, ha logrado por los pelos que Guadalupe Nauda se siente en ese Consistorio. Las 5.400 papeletas que obtuvo en el Consell en 2019 (que fueron 7.500 en 2015) quedaron reducidas ayer a la mitad Además, en el Consell pasa de dos a un solo conseller (Óscar Rodríguez). Las 5.400 papeletas que obtuvo en esa institución en 2019 (que fueron 7.500 en 2015) quedaron reducidas ayer a la mitad. Papel intrascendente «A partir de mañana —indicó Santiago— queda seguir trabajando, mantenernos enteros». Según la diputada, ha llegado la hora de «la autocrítica» y de analizar «los escenarios» que se abren a partir de ahora para el partido, que en todas las instituciones lo relegan a un papel intrascendente: «Los resultados no son buenos, no nos vamos a engañar. (…) No son buenos en ninguna institución», reconoció. Aún no sabía que no será diputada. «Hay que mirar en qué se ha estado peor, sin perder la esperanza de que se volverá a gobernar», afirmó. «Que nadie tire la toalla», aconsejó a sus compañeros: «Tenemos en el ADN la perseverancia», señaló, a la vez que aseguró que seguirán unidos. Es posible, no obstante, que las costuras, ya tensadas en una formación que lleva tiempo en crisis, sufran un severo desgaste de aquí a las inminentes elecciones generales, sobre todo por la entrada en liza de Sumar y tras lo ocurrido ayer. «Es una noche triste para la isla», aseguró Santiago, pues cree que «los avances progresistas y conquistas sociales puestos en marcha desde todas las instituciones en esta última legislatura peligran a partir de mañana [hoy para el lector]».