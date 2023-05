Armengol apunta al tercer mandato: «Reformaré el Estatut d’Autonomia»

«La pasión por la política me tiene enganchada, cuando me dan un micro me emociono». La candidata del PSIB-PSOE y presidenta del Govern, Francina Armengol, presentó ayer su programa electoral para el 28M mucho más escorado hacia la izquierda que el de otros barones socialistas con un objetivo claro: «Reformaremos el Estatut d’Autonomia».

Armengol asegura que las islas deben modificar la «norma más importante de la Comunidad Autónoma» para obtener una mejor financiación económica que permita «blindar» derechos básicos como la sanidad o la educación, además de introducir reivindicaciones importantes como la renta básica universal o la memoria democrática, para que «no vuelva a pasar nunca en la historia que por motivos ideológicos se quiten derechos». Todo ello con alusiones directas tanto a PP como a Vox: «No queremos sufrir como en el pasado, este pueblo no quiere quedarse en blanco y negro». La modificación legislativa incluiría «avanzar en la cogestión aeroportuaria» para que Balears pueda ser un actor principal en las grandes decisiones que afecten a los aeródromos del archipiélago. Autonomía fiscal El programa electoral también apuesta por exigir un sistema de financiación «más transparente» que mejore el equilibrio entre el Estado y las Comunidades, incrementando la responsabilidad y la autonomía fiscal de Balears. Además, el PSIB manifiesta que debe tener en cuenta los efectos financieros y la dispersión que causa la insularidad, y debe incluir el impacto de la población flotante. Una de las obsesiones constantes de la dirigente socialista compartida con su conseller de Trabajo, Iago Negueruela ha sido llegar al mes de mayo con una situación que roza el pleno empleo y subidas de salarios en sectores estratégicos como la hostelería o la sanidad. Todo ello para transmitir una imagen de gestión y estabilidad. Por ello, defiende que el contexto económico en las islas es «bueno, potente y crea riqueza», aunque pide a las empresas que sean capaces de redistribuirla. En este sentido, reivindica los datos económicos que se han conocido esta misma semana: Balears registra la tasa de paro más baja de su historia en un mes de abril, la cifra de afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 552.291 personas y marca un nuevo máximo histórico para esta época del año: «Tenemos más ocupación y mejores condiciones que nunca. Pese a todas las dificultades, Balears está en una situación excepcional porque hemos recuperado como nadie el crecimiento económico, con 132.000 personas más trabajando que en 2015». También ensalza los 855 millones en ayudas a empresas durante la pandemia, medidas como los ERTE, las prestaciones extraordinarias para los autónomos o el escudo social contra la pandemia. «Salvamos más vidas que ningún otro territorio y nuestra economía crece, con subidas salariales históricas y fundamentales para afrontar desafíos como la crisis mundial de precios». Complemento para pensionistas La candidata del PSIB quiere introducir un nuevo complemento autonómico para las pensiones que cobran los ciudadanos de las islas para que, al menos, puedan cobrar una cantidad asimilable al salario mínimo interprofesional, e impulsará la jornada laboral de 4 días con un programa piloto en el que las empresas recibirán hasta 5.000 euros por trabajador y 15.000 euros para fomentar cambios en la metodología y la organización del trabajo: «Cuando hagan el cambio se darán cuenta de que serán más competitivas, ganarán más dinero y los trabajadores tendrán una vida mucho mejor». Asimismo, la socialista pone el foco en la necesidad de «conciliar para vivir» y plantea la apertura de los centros educativos fuera del horario lectivo, durante el verano y otros periodos vacacionales. Armengol afronta los próximos comicios con una lista hecha a su medida y una campaña totalmente presidencialista para gobernar una tercera legislatura: «El PSIB es el único partido que puede ofrecer calidad de vida a la gente, con más derechos y más libertades».