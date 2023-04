Prohens anuncia en Ibiza otro plan del PP para legalizar casas en rústico

La candidata del PP a la presidencia de la Comunitat Autònoma, Marga Prohens, ha aprovechado este sábado la presentación de las candidaturas de su partido al Consell de Ibiza y al Parlament, ante unas 600 personas en el Recinto Ferial, para anunciar que si gobierna se aprobará otra vez «una herramienta» para «legalizar construcciones en suelo rústico con unas condiciones» y en el caso de que la infracción cometida en su día «haya prescrito».

«No queremos más, queremos que se puedan arreglar, que no se caigan. Esto es arremangarse y no ponerse de perfil ante problemas de los ibicencos», ha dicho Prohens, levantando una ovación de su público. Consciente de lo que su partido en Ibiza quiere escuchar, Prohens ha lanzado multitud de compromisos, fundamentalmente la repetida reducción de impuestos (la eliminación del de sucesión y donaciones en los primeros 100 días), y en sanidad, el caballo de batalla de esta campaña. Precisamente, la candidata ha anunciado que declarará algunas especialidades sanitarias en Ibiza de difícil cobertura, pero «no como se ha hecho ahora, que no hay nada». «Pondremos presupuesto. Queremos que venir a Ibiza sea un regalo, no un castigo», ha resaltado una Prohens que tanto ha prometido que, por lo bajini, un entusiasta seguidor del PP pedía «una plaza de toros».

Más competencias a Ibiza

Prohens no sólo ha empeñado su palabra, aunque sin concretar, en dar «más competencias a los consells y ayuntamientos», sino que ha anunciado también que si consigue el mando del Consolat de Mar su gobierno «hablará con acento ibicenco». «Pero no por cuotas territoriales, sino porque el PP de Ibiza y el Consell han hecho las cosas muy bien y son un referente. Cómo no querré a mi lado a los mejores. Quiero transformar Balears como lo está haciendo Ibiza de la mano de Vicent Marí y su equipo», ha dicho. Más aplausos.

Ensalzando la figura de Vicent Marí, Prohens ha lanzado otro guiño, y no badalí a su hinchada ibicenca, al afirmar que este es «un referente en Ibiza y Balears», el candidato que «pone más nerviosa a la izquierda de toda España» y, lo importante, que ocupa dos candidaturas (Consell y Parlament) porque «todo el mundo querría tenerlo en cada lista de cada isla». Hace cuatro años, el frustrado aspirante del PP a la presidencia del Govern Gabriel Company abrió una crisis interna de calado al obcecarse en que el candidato al Consell (Vicent Marí) no podía ir en la lista al Parlament. No sólo perdió su pulso con el PP ibicenco, sino que le salió muy caro. Prohens lo sabe.

Ibiza, la llave de gobierno

De hecho, la candidata del PP al Govern ha subrayado que «Ibiza [el resultado electoral] será la clave del próximo Govern». «Ibiza tendrá la llave y hará posible el cambio». Para lograrlo, Prohens lo ha ofrecido casi todo. Eso sí, ha rehusado comprometerse a que la recaudación de la ecotasa en Ibiza se destine sólo a la isla. Unos minutos antes el candidato del PP al Consell, Vicent Marí, ha avisado a Prohens de que iba a ser reivindicativo sobre este asunto. «Queremos que lo que se recaude se quede en Ibiza y se destine de verdad a la protección ambiental y no a pagar conciertos en Mallorca», ha advertido.

Probablemente, Prohens no piensa igual porque se ha limitado a decir que, aparte de destinar la ecotasa a los conciertos, ahora el PSOE ha añadido «la compra de patinetes y bicis»; es decir «a comprar votos». Ni siquiera ha dicho que lo estudiaría, la respuesta que, ha confesado, da a los ciudadanos cuando le piden incluir algo en su programa que no le gusta.

Por su parte, Vicent Marí ha afirmado que «no sobran los turistas sino los piratas que vienen a aprovecharse de la isla sin ofrecer nada a cambio» y adelantó que «la lucha contra el intrusismo seguirá siendo una prioridad» para el Consell. También ha dicho que en su programa propondrá soluciones a «dos dramas» que afectan a Ibiza: la falta de vivienda y la situación de la sanidad, ambas competencias del Govern balear. Marí ha asegurado estar convencido que será el primer presidente, desde hace 28 años, que logra revalidar la presidencia del Consell de Ibiza. Desde la última presidencia de Antoni Marí Calbet, el PP y la izquierda se han ido alternando en el gobierno insular en cada mandato.

El candidato del PP de Ibiza al Parlament, Antoni Costa, ha incidido en ambos problemas: «No podemos aceptar que nuestros hijos ni los policías y guardias civiles tengan que dormir en un coche». También ha señalado que Prohens es «perfectamente conocedora del maltrato que sufren los ibicencos con la sanidad» y, ha recalcado, «tiene soluciones inmediatas».