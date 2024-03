Jennifer López: Del Bronx a la megalomanía

Jennifer López (Nueva York, 1969) ha batido todos los récords, incluso los más insospechados: de figurar en el libro Guinness por ser la primera persona del mundo en colocar un disco y una película en el número uno en ventas la misma semana -JLO y The Wedding Planner, en 2001– a inspirar la creación de Google Images porque la gente quería verla con el mítico vestido de gasa verde de Versace que llevó en los Grammy en el 2000 y no bastaban las palabras. Sin embargo, lo que la estrella latina siempre quiso ser desde niña es «una mujer enamorada», asegura en This isme… now (Esta soy yo ahora), su último álbum, que viene acompañado de la inefable This isme… Now: Alovestory, en Amazon Prime, una especie de musical autobiográfico donde los videoclips de sus nuevas canciones se suceden con la búsqueda del amor como eje argumental.

El proyecto se rematará con el estreno del documental The Greatest Love Story Never Told (La historia de amor más grande jamás contada), en la misma plataforma, inspirado en las cartas que Ben Affleck le mandó durante décadas. La disolución de Bennifer en 2004, incapaces de soportar la presión pública, y su posterior reconciliación dos décadas después se abordará ya sin ficción alguna, tirando de voz en off y primeros planos.

El amor

El amor es lo que ha comportado a Jennifer López más fracasos y viene a ser la tesis de un megalómano proyecto que se ha hecho realidad gracias al desembolso de 20 millones de dólares del bolsillo de la artista. En concreto, ha necesitado de cuatro matrimonios, del camarero cubano Ojani Noa al bailarín Chris Judd -pasando por el cantante Marc Anthony en 2004, padre de sus dos hijos-, hasta volver en 2022 a Ben Affleck. Más bodas ha protagonizado aún como actriz, las últimas en Cásate conmigo y Shotgun Wedding, a las que precedieron muchas otras comedias románticas.

A sus 54 años, parece que Jennifer López se resiste a que la desencasillen del papel de casadera, y ella misma se ha financiado un proyecto para seguir siéndolo. En This is me… Now: A love story aparece Affleck, que participó en su proceso de creación, así como otros famosos, como Sofía Vergara y Jane Fonda, estas últimas como miembros de un sanedrín de figuras del zodiaco que comentan desde los cielos sus cuitas románticas. Al parecer Jane Fonda, con la que le une una estrecha amistad desde que trabajasen en 2005 en La madre del novio, tuvo dudas si sobre participar en la película: otros famosos, como Khloé Kardashian, declinaron la propuesta. «Esta es mi preocupación. Parece que te estés esforzando mucho en demostrar algo en vez de vivirlo. Ya sabes, hay montones de fotos de los dos besándoos y abrazándoos», le habría advertido sabiamente Fonda, de 86 años, recoge Variety.

López atribuye al miedo que algunos de sus amigos rechazaran participar en el proyecto. Ella les entiende, también lo ha sentido, pero actuar como si no tuviese miedo ha sido «el secreto de toda mi carrera», defiende. La mujer que, con 50 años recién cumplidos se encaramó a una barra de pole dance para empezar el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl y protagonizó junto con Shakira una de las actuaciones más memorables que se recuerdan, llevándose la mano al pubis la mayor parte del tiempo, parece que ya no tiene miedo a nada, ni siquiera al ridículo. La artista del Bronx reivindica sentirse más agra- decida con la vida y con el amor que en su juventud. Dejar de ser la más sexy es el único temor que transmite.