Jennifer López, enamorada del amor en 'This is me... now'

'This is me... now' Jennifer López Nuyorican-BMG Pop-r'n'b ★★★

Explica Jennifer López en la película ‘This is me now… a love story’ que, cuando su madre le preguntaba qué quería ser de mayor, le respondía que tan solo quería “estar enamorada”. Y bien, bajo el halo de esa loable aspiración romántica se desarrolla tanto este filme (disponible en Amazon Prime) como su expresión estrictamente musical, un álbum, ‘This is me… now’, que representa su regreso al mundo discográfico tras un lapso de 10 años, desde ‘A. K. A.’ (2014). El proyecto cuenta con una tercera pata, el documental ‘The greatest love story never told’, que se estrenará el 27 de febrero.

Nos topamos así con una Jennifer López que abre su corazón y su memoria para compartir con el mundo su currículo sentimental, donde la historia de amor en dos tiempos con Ben Affleck flota como subtexto (ambos fueron pareja hace un par de décadas, se separaron y se reencontraron en 2021 para casarse un año después). Esa relación inspira un cancionero que López conecta con el del álbum ‘This is me… then’, de 2002, que ya vino marcado por aquel primer noviazgo con Affleck. No solo en términos conceptuales: también la sonoridad del nuevo disco dialoga con el tipo de r’n’b de cadencias sensuales y ganchos melódicos que dominaba el paisaje ‘mainstream’ estadounidense en los años del cambio de siglo.

Fragancias 'old school'

El tema estrella es ‘Can’t get enough’, cuyo video desliza señales de humor con ese desfile de novios encopetados y bodas ‘kitsch’ fallidas, y que es portador de un apto estribillo con resonancias ‘old school’. Pero también está ahí la simpática ‘Hearts and flowers’, insistiendo, de acuerdo con las reglas del r’n’b noventero, en la importancia de la melodía frente al ritmo (como, en su día, sabían Destiny’s Child o la llorada Aaliyah). Y otros números provistos de cierto ingenio, como ‘Hummingbird’ o la sinuosa ‘Rebound’.

Recurrir a los aromas ‘retro’ no tiene por qué ser merecedor de la pena capital: al fin y al cabo, ‘Renaissance’, el piropeado último disco de Beyoncé, miraba hacia atrás sin disimulo (en su caso, a través de tramas house y disco). En ‘This is me… now’, esta neoyorquina crecida en el Bronx aporta unas capas de credibilidad intimista, con alusiones reparadoras hacia su madre (en el medio tiempo titular) y cavilaciones sobre la fragilidad en ‘Broken like me’, balada envuelta por tenues orquestaciones y una cálida guitarra con cuerdas de nilón.

De todo ello sale un álbum de escucha cómoda, sinuoso y confesional, que muestra a J Lo en un lugar estable, anímica y artísticamente, en su cruzada, algo azucarada, a favor del amor como tabla de salvación universal. Como en ese tema final, ‘Greatest love story never told’, en el que la imaginamos contemplando a su recuperada pareja y sintiéndose como "hace 20 años, como si el tiempo se hubiera congelado". Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Blue wav' Grandaddy Dangerbird Country-pop cósmico ★★★★

En su sexto elepé en tres décadas, Jason Lytle y los suyos entregan una colección de canciones de country -compases de 3 por 4, letras sobre amores perdidos y hombres derrotados, ‘pedal steel’ por doquier- sumergidas en el característico sonido de teclados espaciales del grupo. Y aunque no todo está al mismo nivel, piezas como ‘You’re going to be fine and I’m going to hell’ suenan a Hank Williams en gravedad cero secundado por una banda de sintetizadores. O sea, fascinante. Rafael Tapounet

'Lo secà' Joana Dark The Bass Valley Folk-electrónica ★★★★

Los caminos de la música de raíz y la electrónica llevan un tiempo cruzándose y la barcelonesa Ariadna Rulló los transita con la vista puesta en sus ancestros en el poniente catalán. Resulta oportuna, en el actual contexto de sequía, esta actualización de tonadas y rimas de ayer, con alusiones a siegas, hambrunas y tránsitos fluviales, entre atmósferas brumosas y ‘beats’ vivaces (y con la ayuda de su señor padre, Ton Rulló, excomponente de Coses y TR). J. B.