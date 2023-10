El Foro Marino celebra su quinta edición con la salud del Mediterráneo como protagonista

El Foro Marino celebrará este año su quinta edición teniendo como protagonista la salud del Mediterráneo. Un evento que nació en 2019 con el objetivo de crear un espacio en el que se pudiera compartir lo que ocurre en nuestras islas sobre temas marinos, con aportaciones de expertos y ofrecer nuevas visiones, experiencias y oportunidades. Se pretendía que todos los sectores —público, privado, sociedad civil— se sintieran representados y entendieran este proyecto como suyo.

Se partió de la premisa de que la salud del Mediterráneo compete a todos los habitantes de las Baleares, cerca de un millón doscientos mil habitantes; a todos los visitantes que anualmente vienen a las islas; y al resto de las comunidades autónomas y países con los que compartimos mar, biodiversidad y por desgracia, contaminación, calentamiento y pérdida de vida marina.

En 2019, ya se consiguió contar con el apoyo de la sociedad de las islas; el soporte de todas las administraciones (regionales, insulares y locales); se tuvo el compromiso del sector empresarial; y, la colaboración del tercer sector de Ibiza y Formentera. Apoyo que ha ido ampliándose en este lustro. Actuamos de manera local, pensando de manera global.

El Foro surgió del impulso de su equipo promotor. Dos empresas como Trasmapi y OD Group: tres fundaciones de ámbito balear y local como Fundación Marilles, Fundación Pacha e IbizaPreservation; y la asociación Vellmarí. Seis integrantes con el objetivo común de que la protección y la conservación, presente y futura, del mar Balear fuera protagonista del Foro. Con un compromiso de permanencia en el tiempo.

En este lustro hemos contado con más de un centenar de voces autorizadas que nos han ofrecido visiones diferentes, puntos de reflexión nuevos y análisis competentes con el mar como protagonista. Personas expertas como Carlos Duarte, Max Bello, Puri Canals, Salud Deudero, Pierre Yves Custeau, Ana Payo, Teresa Zabell, Von Hernández, Lea d’ Auriol, Marta Sales, entre otras.

La salud del Mediterráneo en cifras

El mar Mediterráneo representa el 1% del agua salada del mundo. Su biodiversidad representa el 9,8 del global de especies marinas, albergando 1 de cada 10 de éstas, de las que el 28% son únicas, destacando las poblaciones residentes de 8 especies de cetáceos, además de poblaciones de tortugas, tiburones y rayas. Es el segundo mar interior más grande del mundo.

Pero por desgracia, es uno de los mares más comprometidos medioambientalmente. Está sufriendo muy directamente el calentamiento global y el cambio climático. Aparecen continuamente especies invasoras, más de un millar. Acumula el 7% de los microplásticos del planeta y más de 130 especies están amenazadas por la ingesta de plásticos.

Desde los años 60 del siglo XX hasta el día de hoy se ha perdido un 36% de la extensión de la Posidonia en el Mediterráneo. El calentamiento en esta zona aumenta un 20% más rápido que en el resto del planeta, y los efectos ya los estamos sufriendo.

Puri Canals, presidenta de las Áreas Protegidas del Mediterráneo, nos alertó con el siguiente dato «sólo el 0,04 % del mar Mediterráneo cuenta con alta protección». De aquí la urgencia de que su custodia en 2030 sea del 30%.

Estos datos, objetivos, reales y fríos, sin valoraciones subjetivas, muestran la realidad de la situación del mar. A los que habría que añadir la presión de la actividad humana, la deficiente depuración de las aguas, la sobrepesca, entre otros aspectos, que se unen a esta bomba de relojería. En un territorio finito, sin posibilidad de crecimiento, con unas infraestructuras deficientes, con una sobreexplotación de las aguas subterráneas, servicios públicos saturados, comprobamos que desde 2010 hasta el 2022 el número de turistas se incrementó, según datos de IBESTAT, en un 30%. Y la población desde 2002 se ha incrementado en casi un 9%. Esta situación debe llevarnos a reflexiones y a actuaciones urgentes.

Foro en evolución

El Foro Marino en estos cinco años de funcionamiento ha ido evolucionando y ajustándose a momentos complicados como fueron las dos ediciones afectadas por la pandemia. Lo que nació como un evento anual, se ha visto ampliado con la creación del Foro Futuro, un espacio abierto, creado para escuchar la voz de las nuevas generaciones. Para el Equipo Promotor son el futuro y su opinión es fundamental para preservar el mundo que van a heredar.

Además, se han realizado campañas y acciones con el sector náutico de Ibiza, con IbizaPreservation y la ONG One life, one planet, con el fin de concienciar de la necesidad de realizar una navegación consciente con el entorno; se han apoyado proyectos de entidades como Plastic Free, Vellmarí y 0 Plastic; se ha cooperado con el certamen audiovisual para la conservación del mar MARE en la organización de dos exposiciones; y se ha colaborado en la difusión de estudios e investigaciones como el presentado hace unos meses en la Universitat de les Illes Balears sobre los efectos que provoca la salmuera en la posidonia en entornos como la bahía de Talamanca.

A lo largo de estas cinco ediciones se ha profundizado en la visión holística sobre la situación que sufre el Mediterráneo desde una perspectiva global. A lo largo de estos años hemos visto cómo la economía azul y la búsqueda de la sostenibilidad en todos los ámbitos —medioambiental, económico y social—, tienen que convertirse en los pilares del futuro de las islas. Max Bello, experto en políticas oceánicas internacionales, indicó el año pasado que «Si no podemos revertir la destrucción del Mediterráneo difícilmente podremos revertir la destrucción del océano en general. Si no protegemos, no habrá futuro». Más claro, imposible.

Se analiza la necesidad de trabajar en estrategias de apoyo y mejora de la sostenibilidad de los diferentes sectores económicos relacionados con el medio marino, incluido el principal motor económico de Baleares, el turismo, donde el Mediterráneo es un protagonista imprescindible de esta actividad. Como indicó Antoni Riera, director de la Fundación Impulsa Baleares en la edición de 2021 «las islas necesitan reformular el ecosistema de generación de riqueza y el mar tiene que jugar un papel protagonista». Hablamos de economía azul, no de bluewashing. Hablamos de sostenibilidad económica y social real en unas islas dónde conseguir vivienda, tanto en régimen de compra como de alquiler, se ha convertido en un lujo. Y en las que los usuarios de servicios de atención social de administraciones y oenegés, aumentan año tras año.

En 2022 se introdujo la visión de juristas y criminólogos en el análisis de la situación del Mediterráneo. Los expertos creen necesario reforzar un análisis político, jurídico y criminológico con metodologías diversas y con una sólida base científica. Estiman urgente la necesidad de cooperar entre las diferentes administraciones en aras de priorizar la protección de nuestro medio marino, que debe contar con espacios de interconexión entre la academia y la sociedad.

Se ha solicitado más inversión destinada a la conservación y mejora del mar Balear y sus litorales, buscando un compromiso firme por parte de todos los agentes sociales, ciudadanos, políticos y económicos. Los recursos naturales son finitos y, la restauración y conservación de estos bienes, no es ya una opción, es una necesidad.

Quinta Edición

Este año, el Foro estrena nuevo formato con más días, en distintas ubicaciones y con el objetivo de llegar a un mayor número de público y alcanzar la máxima difusión.

En la edición de 2023, que se inaugura el 7 de noviembre y que se clausurará el 26 del mismo mes, se va a hablar de restauración medioambiental y justicia; de proyectos educativos en centros escolares para trabajar la educación ambiental en educación infantil desde una perspectiva de Justicia Ambiental; ecosistemas marinos y turismo; cambio climático y su afección en la salud del Mediterráneo, de economía azul entre otros. Se van a presentar proyectos de protección que se desarrollan en las Baleares y en otros territorios Mediterráneos. Casos de éxito que hablan de la necesidad urgente de la custodia del 30% en 2030.

Además de ponencias, conferencias y mesas redondas, el Foro Marino va a contar, en esta edición, con proyecciones de documentales, con talleres para niños y actividades para adultos, y finalizará con música en directo y gastronomía en es Caló des Oli.

La conferencia inaugural correrá a cargo de Sylvia Earle, premio Princesa de Asturias a la Concordia 2018, bióloga marina, divulgadora de National Geographic, y pionera en el activismo por la defensa del mar y los océanos. La «dama de las profundidades,», como es conocida, ofrecerá una ponencia inspiradora en la que tratará sus años como exploradora marina y se centrará en el trabajo que desarrolla en el campo de la expansión de las áreas marinas protegidas y la catalogación de otras, denominadas “Hope Spots”, que necesitan protección urgente. Este proyecto lo lleva a cabo desde Mission Blue, una iniciativa global, creada por ella, y que aglutina a más de 200 organizaciones tanto públicas como privadas.

Su trabajo, su fuerza y su compromiso con el océano, representa la aspiración de este foro que pretende trabajar en la mejora de la salud del mar.

un nuevo encuentro. El Foro Marino celebrará este año su quinta edición. 1 Participante en Expo Blue en el Foro Marino 2022. 2 Max Bello y Manu San Félix en el Foro Marino 2023.