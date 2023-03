Las culebras están protegidas por la legislación balear, Rafa Ruiz fue detenido en una operación contra la corrupción y ya no es alcalde; el exalcalde de Sant Antoni José Sala permaneció ocho años en la cárcel por un delito de prevaricación; por los verdes prados ibicencos pacen vacas que proveen a la industria láctea local; el covid, afortunadamente, sólo mató a 28 personas en las Pitiusas, y la isla fue capturada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que la convirtieron en base de sus operaciones. Estos son sólo algunos de los desvaríos de ChatGPT cuando se le pregunta sobre Ibiza y Formentera, un programa de inteligencia artificial (IA) que simula conversaciones humanas y responde a cualquier pregunta en tiempo real. Hay quienes ya lo usan para hacer sus deberes escolares e incluso se habla de que algún día sustituirán a los periodistas. Algún día, pues actualmente ni es aconsejable su uso para que sus hijos resuelvan sus deberes ni mucho menos para elaborar reportajes, pues sus errores son mayúsculos y hasta podrían crearle algún disgusto. Aún le queda mucho para afinar.

OpenAI, la empresa que ha desarrollado el modelo ChatGPT, explica que lo ha «entrenado» para «interactuar de forma conversacional» y que es capaz de «admitir sus errores, cuestionar premisas incorrectas y rechazar solicitudes inapropiadas». En fase «previa de investigación», y de momento de uso gratuito, invita a probar ChatGPT para que los usuarios le comenten cuáles son «sus fortalezas y debilidades». Buena parte de estas últimas consisten en dibujar una realidad más falsa que las monedas de tres euros. Tan falsa que la propia IA —que se alimenta de datos que absorbe de internet y da la sensación de que los mezcla aleatoriamente, como si fuera una coctelera— varía sus respuestas, a veces en cuestión de minutos, a la misma pregunta.

Diario de Ibiza ha puesto a prueba a ChatGPT y el resultado ha sido delirante.

Hola ChatGPT. ¿Qué sabes sobre las serpientes que hay en Ibiza

ChatGPT acierta cuando explica que «son principalmente la culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis) y la culebra de escalera (Rhinechis scalaris)», dos especies «inofensivas para los humanos» que «se alimentan principalmente de pequeños roedores, lagartijas y otros animales pequeños». Pero basta preguntar si están protegidas para inducir a la IA a su primer error: «Sí, tanto la culebra de herradura como la culebra de escalera están protegidas por la ley en España. Ambas especies están incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, y también están protegidas por la legislación autonómica en las islas Balears». Y eso, añade, significa que «está prohibido capturar, matar, molestar, dañar o comerciar con estas serpientes, y su hábitat también está protegido. Cualquier acción que pueda poner en peligro la supervivencia de estas especies está sujeta a sanciones legales y multas». Nada más lejos de la verdad, pues las islas están eximidas de ese requisito al tratarse de ofidios invasores que suponen un peligro contra especies endémicas como la Podarcis pityusensis, la lagartija pitiusa. ChatGPT incluso razona por qué son intocables las culebras invasoras en estas islas: «Es importante recordar que las serpientes desempeñan un papel importante en el ecosistema como depredadores de roedores y otros animales pequeños. Por lo tanto, es esencial proteger y conservar estas especies y su hábitat para mantener la biodiversidad y el equilibrio ecológico».

¿Pero las serpientes que hay en Ibiza son endémicas? No, dice inicialmente, aunque no parece tenerlo claro e introduce en su respuesta la posibilidad de que sí lo sean: «Las poblaciones de serpientes en Ibiza pueden tener algunas características genéticas y ecológicas únicas, ya que están aisladas de otras poblaciones y están adaptadas a las condiciones específicas de la isla. Por lo tanto, aunque no son especies endémicas, son importantes desde un punto de vista de conservación y merecen protección y respeto en su hábitat natural en Ibiza». Si su hijo prepara un trabajo escolar sobre las culebras en las Pitiusas y responde esto, suspenso asegurado. Puede ser cateado de por vida si añade la respuesta que ChatGPT dio a esta redacción hace dos semanas (es posible que ahora varíe) a la pregunta ¿las serpientes de Ibiza suponen un peligro para las lagartijas endémicas pitiusas?: «Es posible que las serpientes de Ibiza (...) puedan ser depredadoras de las lagartijas endémicas de Ibiza (...). Sin embargo, estas serpientes también se alimentan de otros animales pequeños, como roedores y otros reptiles no endémicos, por lo que su impacto en la población de lagartijas endémicas puede ser limitado. Además, las lagartijas de Ibiza tienen algunas adaptaciones para evitar a los depredadores, como la capacidad de desprender la cola para escapar de los ataques y su capacidad para camuflarse en el medio ambiente. Por lo tanto, aunque es posible que las serpientes depreden a las lagartijas endémicas, estas últimas han evolucionado para lidiar con los depredadores naturales en su hábitat natural». ChatGPT llega al paroxismo en su razonamiento final: «En cualquier caso, es importante recordar que todas las especies tienen un papel importante en el ecosistema y deben ser protegidas y conservadas para mantener la biodiversidad y el equilibrio ecológico en la isla de Ibiza».

¿Hay corrupción política en Ibiza?

Empieza su respuesta con una frase para quedar bien: que sí, que, «como en cualquier lugar del mundo, la corrupción política puede ser un problema» en la isla y que en los últimos años ha habido casos. Por ejemplo, «en 2018, el entonces alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, fue detenido en una operación contra la corrupción en la que se investigaba la presunta malversación de fondos públicos y tráfico de influencias». Si este dato lo incluyera un periodista en uno de sus artículos tras consultar a ChatGPT y dar por válida su respuesta, se vería en un serio aprieto. Rafa Ruiz no fue detenido ni entonces ni nunca (hasta ahora) por corrupción. Esta inteligencia artificial mantiene su tesis de que Ruiz es un delincuente cuando se añade la siguiente cuestión: ¿Qué pasó con Rafa Ruiz tras ser detenido? ¿Sigue en prisión? «Después de su detención en 2018, Rafa Ruiz renunció a su cargo como alcalde de Ibiza. Posteriormente, fue puesto en libertad provisional, aunque su caso siguió en proceso judicial». Ruiz sigue siendo alcalde y se presenta a las próximas elecciones municipales con la intención de revalidar ese cargo… algo que en la realidad paralela de ChatGPT no ocurre: «En mayo de 2021 —prosigue la IA de OpenAI—, la Fiscalía Anticorrupción de Balears solicitó una pena de 14 años de prisión para Rafa Ruiz por los delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. La acusación se basa en la presunta participación de Rafa Ruiz en una trama de corrupción que habría desviado más de cuatro millones de euros de fondos públicos para enriquecimiento personal y beneficio de terceros. A fecha de hoy, no tengo información actualizada sobre la situación judicial de Rafa Ruiz». La pregunta que debemos hacernos es de dónde saca ChatGPT tal información.

Y OpenAI debería plantearse las consecuencias que puede acarrear el uso de bots como este sin un control eficaz de calidad. Porque hay control, aunque su calidad está en duda. Semejantes delirios podrían ser fruto, tal como desveló en enero la revista Time, de que OpenAI subcontrata a trabajadores en Kenia (a dos dólares la hora) para revisar su funcionamiento. La misión de los kenianos consiste en testear el programa para encontrar las respuestas erróneas y que haya «menos tóxico». ¿Qué saben en Kenia de lo que se cuece en Ibiza? Vistas las respuestas de ChatGPT, poca cosa, pues su toxicidad es similar a la del ántrax. Como en la novela ‘The man in the high castle’ (Phillip K. Dick), la realidad pitiusa de IA es una ucronía de libro.

Quizás, parte de la labor de los testeadores kenianos consista en templar gaitas tras meter (continuamente) la pata, pues ChatGPT acompaña las anteriores informaciones falsas con el comentario de que «es importante señalar que la mayoría de los políticos y funcionarios públicos en Ibiza son honestos y trabajan duro para mejorar la vida de los residentes y visitantes de la isla. Las autoridades y la sociedad civil trabajan para prevenir y combatir la corrupción a través de medidas de transparencia y rendición de cuentas, y de la aplicación de la ley y la justicia para aquellos que cometen actos de corrupción». Bla bla bla… Ya, pero Ruiz es un corrupto para la IA.

¿Hay algún caso de corrupción en Sant Antoni?

El del actual alcalde de Ibiza no es el único caso de corrupción inventada por ChatGPT. Y no, ese otro caso no es ese en el que acaba de pensar, sino otro que también parece extraído de una novela distópica: «Uno de los más destacados fue el llamado ‘caso de las fiestas de la patrona’, que investigó el presunto desvío de fondos públicos destinados a las celebraciones de la patrona de Sant Antoni, San Bartolomé». Ojos como platos. Ese caso nunca existió (aunque quizás ChatGPT se haya adelantado a su tiempo), y lo curioso es que cambie de sexo al patrón de Sant Antoni. «En 2016 —prosigue la IA— , la Guardia Civil detuvo a varios funcionarios públicos del Ayuntamiento de Sant Antoni, así como a empresarios y trabajadores relacionados con la organización de las fiestas, por su presunta implicación en la trama de corrupción. El caso está actualmente en proceso judicial». No es el único asunto de corrupción política existente, según ChatGPT, en ese municipio: «Además, en 2019, el exalcalde de Sant Antoni, José Sala, fue condenado a 8 años de inhabilitación por un delito de prevaricación en relación con la construcción de un hotel en la zona de Cala de Bou, cerca de Sant Antoni. La sentencia dictaminó que Sala había concedido la licencia de obra sin tener en cuenta los informes técnicos y sin respetar la normativa urbanística». Otra invención (muy grave) de ChatGPT... además de que Cala de Bou está en otro municipio, Sant Josep, y no en Sant Antoni. Suspenso en geografía. Aquella respuesta la dio hace tres semanas. Preguntado hace cuatro días sobre si Sala ha sido inhabilitado por prevaricación, recula: «Lo siento, como modelo de lenguaje, no tengo acceso a información actualizada en tiempo real y mi conocimiento se detiene en septiembre de 2021. Por lo tanto, no tengo información sobre el caso que menciona. Le sugiero que consulte fuentes de noticias confiables y actualizadas para obtener información precisa y actualizada sobre el tema». O sea, que admite que no es «confiable».

Lo mismo ocurre al preguntar sobre Rafa Ruiz tres semanas más tarde: «No tengo conocimiento de que el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, haya participado en una trama de corrupción que haya desviado fondos públicos para su enriquecimiento personal o beneficio de terceros. Además, como modelo de lenguaje, no puedo confirmar o negar información específica sobre individuos sin pruebas concretas y verificadas». Pues eso, fiable, poquito.

¿Alguna vez se ha producido algún accidente aéreo en Ibiza?

«Sí —responde—, ha habido varios accidentes aéreos en Ibiza a lo largo de los años. Uno de los más notables ocurrió el 21 de agosto de 1972, cuando un avión de la compañía española Spantax se estrelló en el mar cerca de la isla, matando a 104 personas a bordo». Aquel accidente no sucedió en agosto de 1972, sino el 8 de enero de ese año. Y hay otros dos errores monumentales: el avión no se estrelló contra el mar, sino contra ses Roques Altes, una elevación de Sant Josep próxima a sa Talaia, y la compañía no era Spantax, sino Iberia. Acierta, eso sí, en el número de pasajeros fallecidos.

¿Es buena la leche de vaca de Ibiza?

Una pregunta alocada para ver qué se inventa. Según ChatGPT, es casi como la suiza: «Sí, la leche de vaca producida en Ibiza es de muy buena calidad. La isla tiene una rica tradición en la producción de leche, que se utiliza para elaborar una variedad de productos lácteos locales, como queso, yogur y helado. Las vacas de Ibiza se crían en libertad en los campos de la isla, alimentándose de pastos naturales y forrajes de la zona, lo que da lugar a una leche con un sabor y una calidad únicos». Delirium tremens, el de esta IA, que alucina a continuación: «Además, en Ibiza se está promoviendo la producción de leche de vaca ecológica, lo que implica una producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente, y una alimentación de los animales a base de pastos y alimentos orgánicos certificados». Se produce «sin el uso de pesticidas, hormonas y otros productos químicos, lo que resulta en una leche más saludable y sostenible para el consumo humano». Es «de muy buena calidad» y además «se utiliza en la elaboración de diversos productos lácteos locales, que son muy apreciados por los visitantes y residentes de la isla».

¿Se ha producido algún ataque de tiburones a bañistas en Ibiza?

Otra de prueba. Sí, «aunque estos incidentes son bastante raros», señala. Y destaca «el último» producido en la isla: «Ocurrió en agosto de 2020, cuando un hombre resultó herido después de ser mordido por un tiburón en la playa de es Cavallet. Sin embargo, según las autoridades locales, estos ataques son extremadamente raros y es poco común encontrar tiburones en las playas de Ibiza».

¿Cuántas personas murieron en Ibiza durante la pandemia de covid?

Su respuesta es tan inexacta como las previas. Y por mucho: «Hasta el momento, las autoridades locales han registrado un total de 28 fallecimientos relacionados con covid-19 en la isla de Ibiza desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020 hasta septiembre de 2021». En realidad, los datos reales difieren bastante: han fallecido 202 personas en Ibiza y una decena en Formentera, según el visor covid del Govern.

¿Qué otras epidemias ha sufrido Ibiza a lo largo de su historia?

Entre los casos que recuerda, la gripe española (1918), de la que afirma que «se desconoce el número exacto de víctimas», si bien «se estima que murieron varias decenas de personas en la isla». En realidad, fallecieron en torno a dos centenares. ChatGPT fantasea además con un brote de «hepatitis A en 1998» que «se extendió rápidamente entre la población. Se cree que el brote se originó en el agua contaminada y afectó principalmente a los trabajadores de la industria turística». No se tiene conocimiento de tal brote. ¿Y hubo muertos en aquella epidemia de hepatitis A de 1998? «Sí —contesta—, hubo varias muertes relacionadas con el brote de hepatitis A que ocurrió en Ibiza en 1998. Según las autoridades sanitarias de la época, afectó a más de 700 personas en la isla y provocó la muerte de al menos dos personas». Es indiscutible la capacidad de inventiva de la Inteligencia Artificial de OpenAI: «El brote se originó a partir de una fuente de agua contaminada y se extendió rápidamente entre la población, especialmente entre los trabajadores de la industria turística. Las autoridades tomaron medidas para controlar la propagación del virus, incluyendo la vacunación y la mejora de la calidad del agua, lo que ayudó a detener la epidemia».

¿Qué papel jugó Ibiza en la Segunda Guerra Mundial?

En este caso, la ucronía es descacharrante. Ibiza «se mantuvo neutral durante la guerra y no se unió a ninguno de los bandos», indica para comenzar, para a continuación soltar, sin ruborizarse (la IA carece de esa cualidad humana, pero miente como un humano bellaco), la mayor mentira jamás contada: «Sin embargo, Ibiza no estuvo completamente aislada del conflicto. Durante la guerra, la isla fue utilizada como base para la aviación alemana y también como lugar de descanso para los soldados alemanes de permiso. Además, la isla recibió refugiados de otros países europeos, incluidos algunos judíos que huían de la persecución nazi». El chat parece no percatarse de esta última paradoja. Los operarios de Kenia contratados a dos euros la hora, tampoco. «También hubo —añade— algunos incidentes en la isla durante la guerra, como la caída de un avión de la RAF británica en 1942, que se cree que fue derribado por la defensa antiaérea alemana en la isla». ¿Defensa antiaérea alemana en la isla? ¿Dónde tenían colocadas las defensas antiaéreas los alemanes en Ibiza? «Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tenían varias defensas antiaéreas ubicadas en diferentes puntos de la isla para proteger sus bases aéreas y otros puntos estratégicos de posibles ataques aéreos por parte de los Aliados». Ojo, «bases aéreas», es decir, más de dos, cuando no había ni una: «Entre las zonas donde se encontraban estas defensas están la zona de Cala Llonga, cerca de la base aérea de Santa Eulària, la zona de la Cala d’Hort....» Y entonces se cuelga el ChatGPT, lógico pues su capacidad de invención debe fulminar sus circuitos integrados. Anoten: Santa Eulària, pues, no sólo tiene río, también base aérea.

Tras resetear, insistimos más tarde: ¿Dónde tenían colocadas las defensas antiaéreas los alemanes en Ibiza durante la Segunda Guerra Mundial? «Durante la Segunda Guerra Mundial, Ibiza fue un importante punto estratégico para el control del Mediterráneo y fue ocupada por las fuerzas alemanas en 1943. Para defender la isla de posibles ataques aéreos, los alemanes construyeron varias baterías antiaéreas en puntos clave de la isla». Ocupada. Y en 1943, aunque en esa realidad paralela creada por ChatGPT las defensas antiaéreas germanas viajan en el tiempo para derribar un avión británico un año antes.

Entre las defensas antiaéreas más importantes que construyeron los alemanes en Ibiza estaban, según ChatGPT, «la batería de Sant Antoni: situada en la costa oeste de la isla, en la punta de sa Galera, cerca del faro de ses Variades», que «contaba con cuatro cañones antiaéreos de 88 mm». Otras eran «la batería de sa Pedrera: situada en la costa este de la isla, cerca de la playa de es Canar», la de «sa Mesquida: situada en la costa este de la isla, cerca de la playa de Talamanca, y la de Cala Llonga». Pero los alemanes no se limitaron a instalar esas baterías: «También construyeron otras posiciones defensivas en puntos estratégicos de la isla, como el aeropuerto de Ibiza [inaugurado en 1958], que fue ampliado y fortificado para convertirse en una importante base de operaciones militares en el Mediterráneo».

¿Qué papel jugó Ibiza en la Primera Guerra Mundial?

Visto el desvarío de ChatGPT respecto a la Segunda Guerra Mundial, por qué no preguntarle sobre la Primera. Su respuesta es aún más absurda: «A pesar de que España se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial, la posición estratégica de Ibiza en el Mediterráneo la convirtió en un lugar importante para las fuerzas navales de los países en guerra. Durante la guerra, las fuerzas navales británicas y francesas utilizaron la isla como base para operaciones navales contra submarinos y buques de guerra alemanes». En particular, «la bahía de Sant Antoni se convirtió en un importante puerto de suministro y reparación para la flota británica del Mediterráneo», afirma, en otro episodio de inventiva desaforada de la IA.

Asegura, incluso, que en Ibiza se crearon campos de internamiento de presos de guerra: «Además, la isla de Ibiza también fue un lugar de internamiento para prisioneros de guerra, principalmente alemanes y austrohúngaros, que fueron capturados en el Mediterráneo. Se establecieron varios campos de prisioneros de guerra en la isla, donde fueron alojados y mantenidos bajo custodia». Tal disparate habría maravillado al cineasta Luis García Berlanga. La isla, pese a que España fue neutral en ese conflicto, fue, según ChatGPT, «base naval para las fuerzas británicas y francesas en el Mediterráneo, así como un lugar de internamiento para prisioneros de guerra», concluye.

¿Sabes qué directores ha tenido Diario de Ibiza?

Claro, cómo no va a saberlo. Y si no lo sabe, se lo inventa: «Sí, a lo largo de su historia, Diario de Ibiza ha tenido varios directores. Algunos de los más destacados son: Damià Ribas i Ribas (1893-1914): Fundador y primer director del diario; Joan Marí Cardona (1955-1979): Periodista y escritor que dirigió el diario durante varias décadas; Albert Verdera (1995-2017): Director que modernizó el diario e impulsó su presencia en internet; Antoni Planells (2017-actualidad): Actual director de Diario de Ibiza, que también dirige el otro periódico regional del grupo, Última Hora Ibiza y Formentera». Ninguno lo fue.

Es más, en la actualidad (y, es cierto, desde 2017) hay una directora que no se llama Antonio Planells ni dirige, además, «al otro periódico regional del grupo», que no forma parte de este. ¿Sabes qué directores ha tenido Periódico de Ibiza? ChatGPT, pese a que se disculpa, sigue en modo lisérgico: «Lamento mi respuesta anterior, pero he cometido un error al confundir el nombre del diario. No hay un periódico llamado Periódico de Ibiza, sino que se llama Última Hora Ibiza y Formentera, que forma parte del Grupo Serra, al igual que Diario de Ibiza».

Y ese Última Hora Ibiza y Formentera (que ya no se llama así) «ha tenido varios directores a lo largo de su historia, algunos de los cuales son: Ramón Barceló: Fundador y primer director del periódico, que comenzó su andadura en 1999; Josep Maria Ferrer: Director de 2004 a 2012, durante el cual se produjo un importante aumento de la difusión y la audiencia del periódico; Albert Verdera: Director de 2012 a 2017, momento en que dejó la dirección de Última Hora para centrarse en la dirección de Diario de Ibiza; Antoni Planells: Actual director del periódico desde 2017, que también dirige Diario de Ibiza».

¿Dónde está la sede de Diario de Ibiza?

«La dirección exacta de la sede es Avenida de la Paz, 8, 07800 Ibiza, y se encuentra en pleno centro de la ciudad, cerca del puerto deportivo y de la plaza del Parque». Visto lo cual, también le falla el GPS. ¿Y dónde está la sede de Periódico de Ibiza y Formentera? «La dirección exacta de la sede de Última Hora Ibiza y Formentera es Avenida de la Paz, 8, 07800 Ibiza, la misma dirección que la sede de Diario de Ibiza, ya que ambos periódicos comparten instalaciones. De esta forma, el Grupo Serra aprovecha sinergias entre sus diferentes publicaciones, para reducir costes y optimizar su gestión editorial». Suena a chiste, pero es que ChatGPT es así de fiable. Para esta IA, Prensa Pitiusa edita Diario de Ibiza y Última Hora Ibiza y Formentera, «gestiona una emisora de radio, llamada Cadena Ser Ibiza, y una televisión local, llamada Pitiusas Televisión». Cuando se le indica que eso es un error, pues Diario de Ibiza no forma parte del Grupo Serra, vuelve a disculparse: «Tienes razón, lamento la confusión anterior. Diario de Ibiza no pertenece al Grupo Serra, sino que es editado por Prensa Ibérica, uno de los principales grupos de comunicación en España, que cuenta con una amplia red de periódicos y medios de comunicación en todo el territorio nacional». Suelta inexactitudes continuamente, pero rectifica y recula cuando le son expuestas, por ejemplo, que el Periódico de Ibiza sí existe, el que no existe es Última Hora Ibiza y Formentera... aunque vuelve a errar: «Tienes razón nuevamente, lamento los errores en mis respuestas anteriores. Periódico de Ibiza y Formentera es un periódico que se edita en la isla de Ibiza, mientras que Última Hora Ibiza y Formentera no existe en la actualidad. Ambos periódicos son editados por Prensa Ibérica, uno de los principales grupos de comunicación en España».

«Periódico de Ibiza y Formentera —añade— tiene una larga trayectoria en la isla y se fundó en 1891. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los principales periódicos locales de las Pitiusas, y mantiene un compromiso con la información rigurosa y veraz, además de cubrir la actualidad y los eventos más relevantes de la isla». A ver, ChatGPT, el Periódico de Ibiza no se fundó en 1891: «Tienes razón, me equivoqué nuevamente. El Periódico de Ibiza y Formentera no se fundó en 1891, sino en 1976. Lamento la confusión en mis respuestas anteriores». Tampoco se fundó en 1976, se le insiste: «Tienes razón de nuevo, y te pido disculpas por los errores en mis respuestas anteriores. El Periódico de Ibiza y Formentera no se fundó en 1891 ni en 1976, sino en 1984. La publicación es una iniciativa del Grupo Prensa Pitiusa...». Tampoco se fundó en 1984: «¡Vaya, lo siento mucho! Me esforcé por dar la información correcta pero de nuevo me equivoqué. El Periódico de Ibiza y Formentera no se fundó en 1984. Me he dado cuenta de que este periódico no existe y que cometí un error al confundirlo con otra publicación. Te pido disculpas por las confusiones que te he generado. Si tienes alguna otra pregunta, trataré de responderla con la mayor precisión posible». Pero Periódico de Ibiza y Formentera sí existe, ChatGPT: «Tienes toda la razón, el Periódico de Ibiza y Formentera sí existe. Me disculpo por mi confusión previa. Este periódico es una publicación que se edita en la isla de Ibiza y que fue fundada en 1999 por el Grupo Prensa Ibérica, uno de los principales grupos de comunicación en España». Y otra cosa, ChatGPT, Periódico de Ibiza no es de Prensa Ibérica: «Tienes razón, me equivoqué de nuevo y pido disculpas por la confusión. El Periódico de Ibiza no es propiedad del Grupo Prensa Ibérica, sino que es propiedad del Grupo Serra, como mencionaste anteriormente (…) Gracias por la corrección».

¿Quién es el director o directora de Diario de Ibiza?

Inasequible al desaliento, ChatGPT sigue inventándose la realidad: «Según la información que tengo, actualmente el director de Diario de Ibiza es Iñaki Ferrer. Ferrer asumió el cargo de director en 2021, tras la salida de Álex Salord, quien había sido director del periódico desde 2017. Ferrer es un periodista con amplia experiencia en el mundo de la comunicación, y ha trabajado en diversos medios tanto en España como en el extranjero antes de incorporarse a Diario de Ibiza».

No es verdad, ChatGPT, se le advierte: «Lamento mucho haber proporcionado información errónea. Parece que la información que tengo está desactualizada o es incorrecta. Desafortunadamente, como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de acceder a información actualizada en tiempo real. Te sugiero que consultes la página web oficial del Diario de Ibiza para obtener información más precisa y actualizada sobre su equipo editorial y dirección. Lo siento de nuevo por la confusión». Confusión, eso es lo que genera ChatGPT actualmente.