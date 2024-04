Abel Matutes Prats: «Si alguna discoteca de Ibiza cierra será una mala noticia para toda la isla»

Abel Matutes Prats defiende en el IMS que los dos principales partidos deberían alcanzar consensos para trazar un plan a largo plazo sobre el futuro de Ibiza como destino turístico. Aparte de presidente y propietario de Palladium Hotel Group, es vicepresidente de Grupo Empresas Matutes, entre otras compañías.

La industria turística en Ibiza necesita grandes consensos políticos para trazar qué camino seguir a largo plazo. Esta es una de las ideas que defendió ayer Abel Matutes Prats, presidente de la cadena hotelera española Palladium Hotel Group, durante la entrevista que le realizó el DJ, productor y locutor de la BBC Radio1 Pete Tong en el marco de la primera jornada del International Music Summit Ibiza (IMS).

Abel Matutes Prats, durante su entrevista en la primera jornada del IMS. / TONI ESCOBAR

Durante esta charla, celebrada en el hotel Mondrian Ibiza de Cala Llonga, Matutes señaló que «tendría que haber un plan a largo plazo entre los dos principales partidos políticos en Ibiza con el fin de saber hacia dónde queremos ir». Lamentó el hecho de que tal plan no exista y que no parezca factible lograr el objetivo. De hecho, criticó que «muchas veces [los partidos] usan el turismo como una herramienta para hacer política»: «Eso es peligroso, porque vivimos de ello y no puedes jugar con tu comida». También hizo referencia a que, con los sucesivos cambios de gobierno, a menudo se echa para atrás «todo lo que ha hecho el otro [mientras ha estado en el poder], incluso si en algunos casos es una medida positiva».

El poder de la marca Ibiza

En este sentido, recalcó la importancia de la marca Ibiza y de trabajar para mantenerla, algo que no siempre ha percibido que se hiciera a nivel gubernamental: «Cada vez que voy fuera y trato de crear un proyecto en un nuevo lugar, la primera cosa que te preguntan es cómo hacerlo para ser como Ibiza. Por desgracia, en la isla no apreciamos suficientemente esto».

Por otro lado, afirmó que para la marca Ibiza es clave que a todas las discotecas les vaya bien su negocio. «Cuanto más fuertes seamos todos, más fuerte será la posición de Ibiza. Amnesia, Pacha,... me sirve cualquier nombre: si alguno de estos clubes cierra o simplemente no le van bien las cosas, probablemente será una mala noticia para toda la isla», indicó Matutes. En otras palabras, aseguró que, aunque tal vez a corto plazo, durante ese año, el cierre de un club repercutiría positivamente en la competencia, a largo plazo «la posición privilegiada que Ibiza como capital de la música electrónica podría verse en riesgo».

Aprovechando su participación en esta cumbre internacional de la industria del dance, el empresario ibicenco expresó que la música ha contribuido en gran medida en la posición que tiene la isla.

Vamos a intentar crear el mejor club del mundo en Privilege, que abrirá la temporada que viene

A la pregunta de Pete Tong de si Ibiza podría tener temporadas turísticas más largas, Matutes respondió que «sería más fácil mantener la actividad todo el año en términos de personal [se entiende que habla de la fidelización de plantillas] y de todo».

Otro de los asuntos que ocupó la entrevista fue el Ushuaïa y la relación profesional entre Abel Matutes y Yann Pissenem, CEO de Ushuaïa Entertainment, Ushuaïa & Hï Ibiza. El ibicenco explicó que tenía en mente el proyecto de montar un «hotel impulsado por la música» y que, tras conocer a Pissenem, el camino entre ambos hasta llegar aquí ha sido un «gran viaje» con «el mejor compañero que se puede tener»: «Es muy trabajador, sabe mucho sobre la buena música y sobre esta industria». Al mismo tiempo, Matutes aseguró que en los inicios del proyecto, no esperaba tal éxito: «Lógicamente intentábamos hacerlo lo mejor que podíamos, pero el resultado finalmente estuvo por encima de las expectativas».

El locutor de la BBC también le preguntó por las restricciones de sonido a Ushuaïa Ibiza, a lo que el entrevistado señaló: «Obviamente, tenemos que ceñirnos, como cualquiera, a la ley. Y eso está bien. La gran diferencia respecto a otros es que hay mucha gente que tiene una obsesión con nosotros y probablemente intenta seguirnos más con el fin de hacernos cerrar. Tenemos que ir, incluso, con un poco más de cuidado que los demás con las reglas». «No se trata de que lo tengamos más fácil, seguimos las mismas normas, pero prestamos más atención a esto que otros», añadió.

Sobre la apertura de Privilege, prevista la temporada de 2025, Matutes apuntó que no puede avanzar mucha información al respecto, pero dijo: «Vamos a intentar crear el mejor club del mundo».

De tres a cinco estrellas

Por otro lado, valoró que la reconversión de hoteles ha disminuido, de facto, el número de turistas que acuden a sus establecimientos: «El proceso que hemos hecho en el pasado de convertir hoteles de tres estrellas en hoteles de cinco ha cambiado completamente la cantidad de clientes que traemos. En Ibiza habremos perdido fácilmente casi mil habitaciones». Entre otras cosas, porque dicho proceso conlleva tener más suites y habitaciones más grandes. «En Ibiza hemos reducido la cantidad de turistas que vienen a nuestros hoteles, pero hemos obtenido más valor para nuestras marcas, para nuestra compañía y también creo que para la isla entera».

