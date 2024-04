Mark Mulligan en el IMS: «Ibiza está tan conectada a la cultura de la música ‘dance’ que el vínculo no se rompe nunca»

Ibiza continúa siendo la meca internacional de la música electrónica. Los ingresos de las discotecas volvieron a crecer en 2023: la venta de entradas alcanzó los 141 millones de euros, tal y como expuso este miércoles el analista Mark Mulligan durante la presentación del informe económico anual del International Music Summit (IMS), elaborado por su empresa MIDiA Research. Lo hizo en la primera jornada del congreso al que este año, en su XV edición, asisten unos 1.500 delegados y 240 periodistas, según datos de la organización.

Mulligan demostró, en su conferencia en Cala Llonga (esta cumbre se celebra durante tres días en los hoteles Mondrian Ibiza & Hyde Ibiza), que el negocio del ocio nocturno en Ibiza sigue al alza y que el parón provocado por la pandemia ya se mira desde la lejanía. «Los ingresos por venta de entradas de discotecas de Ibiza alcanzó los 141 millones de euros en 2023, un aumento del 14% en comparación con 2022 y del 76% respecto a 2019», detalla el informe. Y todo ello a pesar de que la alta demanda también se traduce en un aumento de las tarifas. El precio medio de las entradas pasó de situarse en los 44 euros en 2022 a los 51 el año pasado. También hay más fiestas por local con el paso de los años.

Asistentes al IMS este miércoles. / Toni Escobar

A escala global, el analista británico explicó que los clubes se encuentran en auge, y que, aunque «la pandemia sacudió la vida del sector musical», al final acabó «desencadenando en lo que Pollstar [publicación especializada en eventos en vivo] calificó como una nueva edad de oro para la música en directo».

Sobre el motivo, el informe apunta al «interés reprimido» que muchos vivieron durante la época de confinamientos y restricciones. Algo que, tras el fin de la crisis sanitaria, se tradujo en «dos años de aumento de la demanda», con entradas más caras y, al mismo tiempo, vendiendo muchas más. Parece que no hay nada como vivir un «vibrante directo» con la emoción de los fanáticos de este estilo de música en un mismo espacio.

En declaraciones para este diario, Mark Mulligan valora que «Ibiza está conectada a la cultura de la música dance de tal manera que dicho vínculo no puede romperse nunca». Esta cultura «crece de manera global», lo que siempre se traduce en un crecimiento específico en la isla: «Si a Ibiza le va bien, a esta industria también. Y viceversa». De hecho, el ponente señala que la pitiusa mayor realmente no tiene competidores como tal, o al menos no hay otros lugares en el mundo que puedan hacer sombra a su industria de música electrónica.

Ibiza no pasa de moda

Y es que no todos los destinos vacacionales vinculados con la música cuentan con la misma longevidad: «Hay muchos sitios que se ponen de moda durante un par de años, pero Ibiza siempre está ahí arriba, década tras década». Explica que hay otros enclaves, aunque con ofertas diferentes; y cita, a modo de ejemplo, festivales muy exitosos en Estados Unidos, de manera que los fans de la música dance de este país no necesitan salir al extranjero para disfrutar de ello. Eso sí, todo apunta, según los datos expuestos ayer, a que la electrónica tiene mucho futuro en Ibiza.

El informe presenta datos exclusivos de MIDiA, incluida una encuesta realizada con la Asociación de Música Electrónica (AFEM), con el objetivo de ser «el relato definitivo del negocio de la música electrónica y las tendencias».

Los fans cada vez son más en todo el mundo La base de fans de la música dance vive actualmente su mejor momento, nunca habían sido tantos como ahora en todo el mundo. «En 2023 la cultura de la música electrónica aumentó su base de seguidores más rápido que otros géneros líderes, en parte debido al auge de la música de África y los fans de allí. Esto ilustra la creciente huella cultural de la música electrónica», en palabras de Mark Mulligan, analista de MIDiA Research. Esto se traduce en que potencialmente hay «más gente que quiere subirse a un avión para venir a Ibiza». El riesgo, añade Mulligan, reside en que todo depende de cuánto dinero tengan los seguidores de esta industria para continuar gastando, de la situación económica o de la inflación, entre otros factores. «Creo que el balance, al menos el de 2024, será bueno mientras todavía haya gente con dinero suficiente para gastar y fans de la música dance. Todo indica que este será un buen verano para Ibiza», agrega en conversación con este rotativo.

