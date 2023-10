«Es un sueño para cualquier organizador tener a estas estrellas con nosotros. Son leyendas del ciclismo, excelentes corredores, los mejores del mundo, y además también son amigos de la casa y eso nos llena todavía más de orgullo». Así resume —a la perfección— Juanjo Planells, organizador de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, la XX edición de este evento deportivo que hoy comienza a las 9 horas en el puerto de Ibiza y que ayer celebró la presentación en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni.

El acto, que comenzó sobre las 18.30 horas, se llevó a cabo, como es habitual en esta cita ciclista, de la mano de grandes ídolos. Estuvieron presentes Alberto Contador y Óscar Pereiro y en el último momento también se unió Alejandro Valverde, que fue directo a Portmany tras aterrizar en es Codolar. También participa en la prueba Miguel Indurain, por lo que el cartel de este XX aniversario suma nada más ni nada menos que ocho victorias en el Tour de Francia: cinco de Indurain, dos de Contador y uno de Pereiro.

La presentación, que comenzó con exhibiciones del Club Gimnasia Rítmica Portmany, y a la que acudieron cientos de personas, la condujeron el conocido locutor deportivo Juan Mari Guajardo, quien es también speaker de la Vuelta a España; y Juanjo Planells, organizador de la Vuelta Cicloturista a Ibiza. Ambos destacaron el récord de inscritos de este año: «Hay más de 550 participantes y también tenemos récord en categoría femenina, con 98 mujeres, así como en ciclismo adaptado», y en esta modalidad se incluyen dos equipos: el Genesis Cycling Team y el Dstrel Team - Hyundai Marcos Automoción.

Los conjuntos fueron subiendo al escenario para presentarse y, al final del acto, Alberto Contador, Óscar Pereiro y Alejandro Valverde conversaron con Mari Guajardo ante todos los allí presentes y expresaron su satisfacción por estar en esta cita ibicenca: «Se trata de una prueba de máximo disfrute, por el clima, por los amigos... Y tenemos tres días para poder conocernos todos en un ambiente diferente, esta es la magia que tiene Ibiza», apuntó Alejandro Valverde. «Este año voy a recordar esta edición especialmente, porque la voy a correr con mi hijo. Será la primera vez que se ponga un dorsal», señaló, por su parte, Óscar Pereiro.

La combinación perfecta

Alberto Contador explicó, en conversación con este diario, que tenía muchas ganas de poder participar en la Vuelta Cicloturista Campagnolo: «Para mí es la primera vez. Otros años, por una cosa o por otra, no he podido estar aquí, pero ya no me lo podía perder». Uno de los motivos es que «el mix» que ofrece este evento es una propuesta genial para cualquier ciclista: «Es para disfrutar de tu pasión, del ciclismo, del deporte y, por otro lado, de la gastronomía, las playas... De la oferta tan grande que tiene la isla. Es un mix perfecto».

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo comienza hoy viernes a las 9 horas en el puerto de Eivissa

También valoró que los organizadores son como su «familia»: «Aquí me siento como en casa».

Anteriormente, Contador ya había tenido la oportunidad de estar en Ibiza en diferentes ocasiones, aunque esta es la primera vez que acude de forma oficial y para formar parte de un evento: «He venido alguna vez con la bicicleta, pero de incógnito. Esta vez vengo con muchas ganas de rodar. Haré las tres etapas, hay que disfrutar lo máximo posible».

Preguntado por este diario sobre la talla del cartel de este año, señaló: «Es un cartel complicado de juntar. De hecho, me cuesta recordar algún evento de esta categoría que haya reunido a un Indurain, un Valverde, un Pereiro, a mí... Es impresionante lo que han conseguido, y lo más bonito es que ha sido gracias a la isla tan bonita que tienen y al saber hacer, al trato personal por parte de Juanjo y Jorge a la hora de tratar a cada invitado. Eso es lo que hace grandes a las pruebas y a las personas».

Ayer en la zona Expo en el Passeig de ses Fonts se entregaron los dorsales y también hubo música y actividades.