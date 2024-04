Toni Curuné se une a la candidatura de Jordi Horrach a la presidencia de la Federación Balear de fútbol

Toni Curuné, que al final de la presente temporada dejará la presidencia de la Penya Independent, reflexionó este domingo en sus redes sociales para asumir responsabilidades una vez se certificó el descenso del equipo a Tercera RFEF. A pesar de lograr un agónico triunfo en casa frente al Espanyol B, la victoria posterior del Atlético Saguntino precipitó el descenso matemático de los de Sant Miquel tras una campaña en Segunda RFEF.

Y Curuné, que se ha unido a la candidatura de Jordi Horrach para la presidencia de la Federació de Futbol de les Illes Balears, admitió su parte de culpa por los cambios realizados en el equipo el pasado verano, cuando prescindió de un Mario Ormaechea al que volvería a llamar a finales de octubre tras el mal inicio de campaña, con Iván Ruiz en el banquillo.

«Directivos, fundadores, jugadores, afición... Hoy 21 de abril de 2024 es un día triste para la Penya Independent. Nuestro primer equipo hace pocos minutos ha descendido a Tercera RFEF después de un año muy complicado pero a la misma vez increíble. Todos los que llevamos a la Penya Independent en el corazón estoy seguro que estáis tristes. Yo propongo que nos quedemos con todos esos momentos bonitos que nos ha dado esta categoría tan complicada y exigente. La Penya Independent es más que una categoría, un ascenso o un descenso, es un sentimiento de pertenencia, de respeto y sobretodo de educación deportiva», comienza su escrito Toni Curuné, antes de someterse a una humilde aunque acertada autocrítica pública.

«Es importante siempre reconocer los errores y como ya comenté en su momento, soy y me siento el máximo responsable de este descenso. Se harán valoraciones, habrá diferencia de opiniones, pero la realidad es la que es: se tomaron decisiones desacertadas y cuando me quise dar cuenta ya era un milagro poder lograr el objetivo de la permanencia», admite sin tapujos el joven dirigente, para proseguir agradeciendo el esfuerzo a la plantilla y el cuerpo técnico, haciendo «mención especial a Mario Ormaechea por haber conseguido que a pesar de las dificultades volviéramos a creer». «Nunca debería haberte dejado marchar, todos lo sabemos y lo has demostrado», subraya arrepentido el mandatario ibicenco, que termina «agradeciendo a toda la afición por el apoyo incondicional durante toda la temporada». «Somos un club humilde que pertenece a un municipio increíble y a pesar de las dificultades la Penya Independent ha competido en 2RFEF.

Siempre he tratado de tomar las mejores decisiones por el club, por la afición y sobre todo por toda la gran cantera que hemos conseguido hacer en tan poco tiempo», añade Curuné en su carta abierta al entorno naranja.

Números de ‘play-off’

Lo cierto es que con Mario Ormaechea el equipo ‘miqueler’ estaba haciendo números no sólo de permanencia, sino de ‘play-off’. Tanto es así que en los 15 partidos disputados en esta segunda vuelta el conjunto naranja ocupa la novena posición con 23 puntos, solo cuatro menos que el mejor equipo del momento, el Terrassa, después de firmar siete victorias, dos empates y seis derrotas.

La Penya Independent se hizo fuerte tras el mercado invernal y hizo del Municipal de Sant Miquel un auténtico fortín. En su feudo ha conseguido las cinco últimas victorias de manera consecutiva, alimentando el milagro de la permanencia hasta este domingo cuando, a dos jornadas para el final, se ha despedido de todas sus opciones tras el triunfo del Atlético Saguntino. Un triste final para un equipo que al menos ha mantenido la esperanza de su afición y que se ha despedido de Segunda RFEF con victorias heróicas.

El club paraliza su actividad

La Penya Independent suspendió desde ayer, hasta nuevo aviso, los entrenamientos del fútbol base así como las actividades de tenis, patinaje artístico, yoga, entrenamiento funcional y artes marciales como respuesta a la guerra abierta con el Ayuntamiento de Sant Joan. Mañana habrá una reunión en la que la directiva analizará el presente y el futuro del club tras quedar en el aire una subvención de 70.000 euros.