Mario Ormaechea: «La Penya Independent puede estar al borde de la desaparición»

Mario Ormaechea ha roto su silencio en Diario de Ibiza apenas 48 horas después de que la Penya Independent certificara su descenso a Tercera RFEF. Además del batacazo deportivo, que no ha podido evitar a pesar de los espectaculares números que ha firmado el equipo en la segunda vuelta, el carismático técnico catalán también afronta la delicada situación por la que atraviesa el club, que este lunes suspendió la actividad de todas sus secciones y del fútbol base como protesta por la falta de apoyos y los incumplimientos que denuncian por parte del Ayuntamiento de Sant Joan.

Aunque Ormaechea prefiere mantenerse al margen de este conflicto extradeportivo, el barcelonés defiende la gestión de Toni Curuné estos últimos años de crecimiento de la entidad y reconoce que sin él «el club posiblemente está al borde de la desaparición». «Parece mentira que, con lo que se ha conseguido en este municipio, salgan esas cosas en los periódicos», indica respecto a las filtraciones de presuntas deudas del club con Hacienda y de la pérdida, por un presunto error administrativo, de un patrocinio del Ayuntamiento por valor de 72.000 euros. «Esto no conduce a nada, cuando hay una desavenencia hay que limar asperezas», señala el preparador ‘miqueler’, quien añade que «están en juego muchas cosas porque el club es importante para el municipio y es un tema de deporte, de que la juventud esté en sitios que tiene que estar y no en otros». «Tiene que haber un consenso en las discrepancias que puedan existir y un buen ambiente para todos. Hablando se entiende la gente. El club está por encima de todo el mundo. El deporte es salud, yo tengo hijas y prefiero que estén haciendo deporte a que estén en según qué sitios», subraya Ormaechea.

En cuanto al descenso del equipo, recuerda que de los últimos 10 partidos son «los cuartos mejores y de los últimos 15, los novenos, a cuatro puntos del mejor». «Yo, como entrenador, me quedo con los números que hemos hecho, en la segunda vuelta el equipo ha estado espectacular», señala Ormeachea, que tiene clara la respuesta a si cree que habrían salvado la categoría con él en el banquillo desde el principio de la temporada: «Hombre claro. Nos habríamos salvado hace tiempo, si extrapolas los números de la segunda vuelta a la primera. La planificación no se hizo bien, había futbolistas que no podían jugar ni en Tercera», sostiene.

«En verano tenían un director deportivo con unas ideas de hacer la plantilla que yo no tragaba, y me fui. En principio se iba a contar conmigo, pero yo quería hacer un equipo para la categoría, sabiendo que íbamos a sufrir, y ellos querían hacer unas renovaciones y fichajes que no se podían hacer bajo mi punto de vista, y ahí empezó todo», argumenta sobre su salida en verano.

«Cuando cogí el equipo a finales de octubre costó porque estaban esos futbolistas, porque tienes lesiones y tienen que jugar los juveniles... Y luego en el mercado invernal nos deshacemos de seis, cogemos a seis y empezamos a ir mejor. Nuestra casa ha sido un fortín, hemos empatado muchos partidos fuera y hemos ganado al Hércules en el Rico Pérez», defiende el entrenador afincado en Ibiza, antes de mascullar que «si se hubieran hecho las cosas bien desde el principio…».

«Pero ya lo ha dicho el propio presidente, lo ha dicho 40 mil veces; menos pegarse latigazos, ha hecho de todo. No tengo ningún rencor, al revés, es una persona que está haciendo todo lo posible porque las cosas vayan bien con el deporte en el municipio. Que la juventud esté haciendo deporte y no en otros sitios, es salud, entonces para mí ha hecho una gran labor», añade.

En cuanto a las dos jornadas que quedan por delante y al derbi del próximo domingo en Formentera, Ormaechea huye de las suspicacias: «A Formentera vamos a ir a ganar porque está la Peña Deportiva de por medio. Me sabe muy mal que el Formentera esté en esta situación, pero la Peña también lo está y yo estoy muy vinculado a Santa Eulària. No vamos a ir Formentera de cumpleaños. Nadie podrá decirme nunca en Santa Eulària que me he dejado ir».

Finalmente, respecto a su continuidad, reconoce que está «cansado» y que no tiene «muchas ganas de entrenar en Tercera RFEF», aunque avisa de que «quien quiera», que le «llame».

