Algeciras, otra piedra en el camino de la UD Ibiza

La UD Ibiza afrontará este domingo a mediodía una nueva e importante reválida en el estadio de Can Misses frente al Algeciras en plena crisis de resultados. El conjunto dirigido por Guillermo Fernández Romo necesita reaccionar ya si no quiere descolgarse aún más de la lucha con el CD Castellón por el ascenso directo, que ahora tiene a cinco puntos tras los resultados de la pasada jornada. El combinado celeste no fue capaz de ganar a tres rivales de la zona baja (Atlético Sanluqueño, Linares y Mérida) durante un adverso mes de febrero y las malas sensaciones se confirmaron el pasado domingo en La Rosaleda, donde los pupilos de Romo cayeron por la mínima y prolongaron una semana más su sequía goleadora.

El rival de la vigésimo séptima jornada tampoco se antoja el más asequible para superar el bache, un Algeciras que visita la isla desde la séptima posición a seis puntos de los puestos de ‘play-off’.

El conjunto gaditano ya ofreció una enorme resistencia en el partido de la primera vuelta, que se saldó con empate sin goles, y ahora llega a Can Misses con las opciones de disputar la promoción de ascenso intactas. No obstante, tras encadenar dos empates seguidos, para el cuadro que entrena Lolo Escobar el duelo ante la UD Ibiza supondrá también una prueba de fuego para no perder comba respecto al Recreativo de Huelva, el equipo que cierra las cinco primeras posiciones de privilegio en la tabla clasificatoria.

La formación ibicenca retoma este miércoles los entrenamientos –trabajó el lunes y descansó ayer– con la mirada puesta en reivindicarse el domingo ante su afición y poder brindarle al fin un triunfo que se resiste en casa después de firmar dos empates sin goles en sus dos últimas comparecencias en el coliseo celeste.

La escuadra ibicenca está obligada a reconducir el rumbo para reconciliarse con su afición y también para evitar también que sigan recortando diferencias sus dos inmediatos perseguidores, el Córdoba y el Málaga, ahora a cuatro puntos, en una jornada sin enfrentamientos directos. Los de Romo buscarán un triunfo que les vuelva a situar a dos puntos del liderato antes de que el Castellón visite, a partir de las seis de la tarde, a un Alcoyano que coquetea con el descenso después de sumar una derrota y un empate en las últimas semanas.

Para la UD Ibiza, la Liga en el grupo 2 de Primera RFEF prosigue su dura senda competitiva con una nueva piedra en el camino.