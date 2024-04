Romo, entrenador de la UD Ibiza: "El objetivo es certificar el play-off y quedar lo más arriba posible"

Guillermo Fernández Romo reconoció este viernes que el objetivo de la UD Ibiza una vez se ha descolgado a 12 puntos del Castellón es certificar la presencia del equipo ibicenco en el 'play-off' de ascenso a Segunda y quedar lo más arriba posible para tener el factor campo a favor. Tras la derrota del pasado domingo en casa frente al Atleti B (0-1), que puso fin a una reacción de dos victorias seguidas, el técnico madrileño apela a la profesionalidad y el talento de los suyos para revertir la situación, este domingo en el feudo del Antequera malagueño (12 horas).

«El equipo sigue siguiendo [sic]. Comenté aquí que no quería que nos instaláramos en la tristeza con un significado muy global de que el resultado no nos puede marcar continuamente el estado de ánimo porque lo que tenemos que buscar son las mejores situaciones y procesos de juego independiente de las circunstancias que nos estén pasando. Estamos trabajando en base al rival del domingo, que será difícil y exigente, y encontrar un buen estado físico, emocional y de juego para poder traernos los tres puntos», manifestó el preparador celeste en la rueda de prensa previa al choque de la jornada 34.

Frente al filial rojiblanco, la UD Ibiza no encontró los espacios y la finura en sus futbolistas para quebrar el bloque bajo de su rival, y Fernández Romo reconoció que es algo en lo que están «incidiendo» durante la semana. «Tenemos recursos buenos, jugadores que tienen esa capacidad en los últimos espacios. A veces tiene que ver la confianza en la que uno pueda estar un poco más suelto, o que el pase llegue en mejores condiciones, una mejor decisión, que encontremos la mejor intuición en el desmarque… Pero no vamos locos en determinadas cosas porque eso existe, seguimos teniendo muchas ocasiones y situaciones. Tenemos que incidir en que esa decisión nos llegue. Cada partido es una oportunidad nueva de demostrarlo», argumentó.

Cuestionado por si desde el banquillo se están adoptando las mejores decisiones, explicó que «se gane o se pierda» siempre se analiza ese aspecto y que el cuerpo técnico hace «autocrítica de la buena, la de verdad, no la de soy autocrítico y el foco lo pones en otro lado». «Si no eres obsesivo en este trabajo es difícil que puedas encontrar soluciones. Muchas veces no están en ti porque tú no juegas, pero sí donde influyes que es en la alineación y los cambios que ayuden a cambiar la tendencia del equipo. Pero el jugador tiene que salir bien», justificó.

Preguntado por si el reto ahora es conseguir acabar segundos o terceros para tener el factor campo a favor en la fase de ascenso, comentó que «ahora mismo el objetivo es competir y poder traernos los tres puntos de Antequera porque no está certificado matemáticamente [el play-off]». «Una vez lo esté, ser capaces de buscar lo otro. Pero evidentemente tiene lógica; si te puedes clasificar, quedar lo más arriba posible». Y añadió que en la UD Ibiza «hay un objetivo general que es poder ganar la Liga, una vez que no puedes ganar, meterte en el play-off y quedar lo más arriba posible por responsabilidad, y si luego hay una ventaja, estupendo».

Finalmente, sobre el Antequera, octavo clasificado, advirtió de que «ha hecho una gran temporada y ha conseguido ponerse en el panorama de la categoría haciendo las cosas bien y con mucho sentido». También señaló que está «cerca de pelear un play-off y que aún tiene opciones». «Es un equipo difícil, con méritos y que ha hecho las cosas bien y en un contexto difícil como es su campo», concluyó Romo, que cuenta con las bajas de Olaortua y Jesús Álvarez por molestias físicas y de Pepe Sánchez por acumulación de amarillas.