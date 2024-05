Onésimo se estrena al frente de la UD Ibiza con un gris empate ante el Real Madrid Castilla de Raúl

La UD Ibiza ha firmado este domingo un gris empate contra el Real Madrid Castilla de Raúl González en el estreno de Onésimo Sánchez en el banquillo celeste (0-0). El técnico vallisoletano tampoco ha conseguido desatascar la obstrucción del conjunto ibicenco en ataque, que vuelve a pinchar en Can Misses ante un rival de la zona templada de la clasificación. Los celestes resisten con este resultado en la tercera posición gracias al empate del Málaga, pero las sensaciones continúan siendo muy preocupantes de cara al 'play-off' de ascenso a Segunda.

No se había cumplido el primer minuto de juego cuando Eugeni tuvo la primera ocasión tras una acción combinada entre Soko y Cedric, la principal novedad de Onésimo en el once titular junto a Argüelles en el lateral por la baja de Javi Jiménez. La propuesta del vallisoletano fue claramente ofensiva, con dos extremos puros y Eugeni ligeramente por delante de Fausto Tienza. La línea defensiva también jugaba unos metros por delante respecto al sistema de Romo. No obstante, el filial del Real Madrid presentó batalla táctica y logró contener el primer arreón celeste.

Cumplido el primer cuarto de hora tuvo una opción inmejorable de marcar Suleiman, pero lucas Cañizares sacó una pierna salvadora para despejar a córner. El extremo catalán se plantó solo tras ganar en velocidad a su marca en un exquisito pase filtrado de Gallar en transición.

Poco después Eugeni dirigió una combinación coral que finalizó Medina con un pase atrás que se paseó por el área chica sin encontrar rematador. La UD Ibiza de Onésimo buscaba abrir la lata ante los mirlos blancos de Raúl González. Y aunque al Castilla le costaba llegar al área rival, en un contragolpe tuvo su ocasión Álvaro Rodríguez con un disparo ajustado que se fue cerca del poste (min. 24).

La escuadra celeste fue perdiendo dinamismo, intensidad y precisión en sus acciones, y el partido entró en una fase errática y carente de ritmo. Hasta el minuto 38 no volvió a pisar el área merengue tras un centro de Soko, precedido de un excelente cambio de juego de Eugeni, que cabeceó mordido Gallar por encima del travesaño. Con escasa mordiente ofensiva y la misma falta de acierto en la toma final de decisiones se fue la UD Ibiza a vestuarios.

Segunda parte

Tras unos minutos de alternancia en la posesión del balón, el partido se rompió y por momentos fue un correcalles carente de control y trufado de imprecisiones. A los 10 minutos Soko sufrió una lesión muscular y dio pie a un triple cambio de Onésimo con las incorporaciones de Joseda por banda izquierda, y de Rubén y Olabe en medio campo para refrescar la construcción del juego ofensivo.

La producción de la UD Ibiza en ataque se demoró hasta el minuto 65, cuando Sulei llegó a línea de fondo y su centro al área lo remató mordido Cedric tras orientar el control de espaldas. Al filo del 70 el Castilla desperdició una buena contra y el Ibiza replicó con una buena transición, con pared en el balcón del área entre Gallar y Rubén, que volvió a definir sin éxito Cedric. Protagonizó un buen puñado de minutos el cuadro celeste impulsado por los cambios, a los que reaccionó Raúl dando entrada a Tobías y a Theo Zidane.

Hasta el final fue un quiero y no puedo de un Ibiza que también con Onésimo evidenció una alarmante falta de claridad en ataque y de gol.