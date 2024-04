La UD Ibiza claudica tras cinco minutos nefastos en Antequera

La UD Ibiza no tiene fondo. La escuadra insular vuelve a perder, algo que parece ya no ser noticia, en casa del Antequera CF por 3 goles a 1. El equipo dirigido por Guillermo Fernández Romo salió al Estadio “El Maulí” con ganas de ser protagonista, acaparando el balón y penetrando en el área rival sobre todo por banda izquierda, con un imparable Sulei que estaba sobrepasando al defensa andaluz David Rodríguez y provocando unos centros que no encontraban rematador. Un Sulei que, por tercera, le ganaba la titularidad a Soko, que en la primera parte de la temporada fue el mejor hombre del cuadro celeste.

Pero, en el minuto 16, primer mazazo para los ibicencos. Un córner centrado por Luismi al segundo palo encontraba, precisamente, la cabeza de David Rodríguez, que ante la pasividad defensiva y la salida en falso de Sequeira marcaba el primer tanto para los suyos y provocaba el delirio del Nuevo “El Maulí”. A partir de aquí, los de Romo se hicieron con el monopolio del balón, ante un Antequera que estaba replegado atrás y buscando salir al contragolpe por medio de transiciones rápidas, aprovechando que los laterales ibicencos se sumaban al ataque en todas las jugadas ofensivas de su equipo.

La UD Ibiza detectó que el peligro lo generaba por las dos bandas, y comenzaba a achuchar al conjunto rival. En el minuto 36 a punto estuvo de empatar el partido por medio de Eugeni, que remató un centro de Unai Medina con una preciosa chilena que salió rozando el poste derecho de Iván Moreno. El lateral vasco, de los mejores de los suyos hasta el momento, volvía a penetrar por banda derecha y envíaba un centro para que Sulei, muy inteligente, dejara pasar un balón que llegaba de nuevo a Eugeni, que metía un auténtico golazo por toda la escuadra para poner las tablas en el marcador ante un Antequera que se había metido muy atrás en el partido.

Tras el gol celeste, los andaluces volvieron a subir las líneas de presión y contaron con dos disparos desde fuera del área que no causaron problemas a Sequeira. Así llegó el descanso del partido, con 1-1 en el Estadio Nuevo “El Maulí”.

Un desastre de segunda mitad

El segundo tiempo de la UD Ibiza fue para olvidar. En el primer minuto, Destiny aprovechaba un rechace provocado por un error defensivo dentro del área ibicenca y ponía el 2 a 1 en el marcador, ante la pasividad de una zaga celeste que parecía que no había salido todavía del vestuario. Mazazo para una UD Ibiza que, nada más sacar, concedía otra ocasión al travesaño de un Destiny que se estaba convirtiendo en una pesadilla para la defensa de los de Guillermo Fernández Romo, totalmente inoperante. El Antequera estaba crecido, y en el minuto 50 sería Luismi quien, en un testarazo inapelable, hiciese el tercero para los antequeranos. Los jugadores de la UD Ibiza estaban siendo sobrepasados en el campo, en juego y en intensidad.

El técnico madrileño quería revitalizar al equipo y realizó el doble cambio en el que entraron Soko y Arroyo en detrimento de Sulei y Arturo, que había estado desaparecido durante el partido. Pero no habían acabado las desgracias para los de Romo, ya que Escassi, que estaba teniendo un partido muy gris, vio la segunda tarjeta amarilla, y, por lo tanto, la expulsión en el minuto 64.

Se le iba a hacer el partido muy largo a la UD Ibiza, que veía como su rival se hacía con el control del juego y movía la pelota con calma, tratando de desarbolar la defensa de los insulares, que trataban de buscar la verticalidad de Soko para salir al contragolpe. En los diez últimos minutos, Ale García, con un balón al poste, y Luismi, en otra clara ocasión, pudieron hacer todavía más sangre ante una UD Ibiza que se volvía para la isla con muy malas sensaciones ante lo que le resta de temporada. Al final del partido, 3-1 y gracias.