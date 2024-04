Romo, tras la derrota de la UD Ibiza: «Me preocupa que nos invada a todos la tristeza»

Guillermo Fernández Romo reconoció tras la derrota ante el Atleti B que se marchó «muy decepcionado con el resultado», aunque no con la actitud del equipo, y confesó que ahora su mayor preocupación es que no cunda el desánimo ni en el vestuario ni en el entorno del club ya que, como recordó, llega «lo más bonito de la temporada».

«Cuando tienes la obligación de ganar sí o sí y no lo consigues, eso te puede pesar un poco. Pero no nos puede invadir la tristeza, ahora es cuando nos vamos a jugar todo. Me preocupa que nos invada a todos (esa tristeza) cuando te alejas de un objetivo que tenías en la cabeza –en referencia a la lucha por el título y el ascenso directo–, pero tenemos que ser capaces de tolerarlo porque seguimos ahí».

Para el preparador de la UD Ibiza, el equipo debe «soportar esa frustración» de no abrir los marcadores y «tener tranquilidad y no acelerarse» para buscar las mejores opciones de ataque, algo que no encontró ayer contra el filial del Atlético de Madrid. «Su gol nos ha hecho más daño del que imaginábamos», admitió tras una primera parte en la que el equipo celeste salió «con mucho juego y mucha intención». «Quedaba mucho tiempo para haber insistido y habernos acercado a lo de la primera parte, pero ellos han dado un paso adelante a nivel defensivo y en contraatacar», subrayó.

«No hemos sido capaces de acertar. Pero no hay decepción con la actitud ni la intención del equipo, y no queremos que entre la tristeza de nuevo. Es una decepción por perder. Tenemos el reto de que aunque esto podía pasar, poder seguir transformando situaciones anímicas y de juego para ser más competitivos durante todo el encuentro y ser capaces de ganar», explicó.

Respecto a la segunda suplencia consecutiva de Patrick Soko, el preparador madrileño argumentó que quería «dar continuidad» al equipo que ganó el derbi en el Estadi Balear y tener «más juego en campo contrario» con Rubén. «Luego con los cambios metes extremos y necesitamos que los de fuera tengan nivel de acierto y no lo hemos tenido lo suficiente», lamentó.

Tevenet, muy satisfecho

Por su parte, el entrenador del Atleti B, Luis García Tevenet, dio mucho valor a un triunfo que les permite certificar la permanencia. «Hemos tenido un comienzo con muchas dudas, nerviosos, donde ellos nos tenían hundidos en bloque bajo. Pero cuando nos hemos asentado a mitad de la primera parte y hemos combinado hemos sido un equipo muy peligroso. Las ocasiones más claras de gol las hemos tenido nosotros. Nuestro trabajo defensivo ha sido encomiable y hemos sacado con muy buena nota el partido». destacó el preparador andaluz.