UD Melilla-UD Ibiza: el mejor visitante de Primera RFEF contra el peor local

Si las estadísticas siguieran una evolución lógica y la teoría condujese hacia la práctica sin margen de error, no habría pruebas pero tampoco dudas de que la UD Ibiza conseguiría la victoria el próximo domingo en su visita al Estadio Municipal Álvarez Claro de la ciudad de Melilla (20 horas). Pero esto es fútbol y el orden preestablecido de las cosas no solo no existe sino que sería absurdo rubricar un resultado de antemano, por mucho que el mejor visitante de la Liga se enfrente con el peor equipo local.

Y es que los hombres de Guillermo Fernández Romo, invictos lejos del coliseo celeste, visitan en el marco de la decimotercera jornada al colista del grupo II de Primera RFEF, una UD Melilla que viene de caer goleada en Alcoy por 3-0 y que es además el que peores números presenta delante de su afición. El conjunto celeste afronta un desplazamiento ‘trampa’ a tierras norteafricanas en medio de dos fechas marcadas en rojo en el calendario de Can Misses, la pasada frente al Málaga CF, que se saldó con empate (1-1), y la futura con la comparecencia en la isla del líder CD Castellón. Visita trampa porque, como decíamos, en el deporte no hay nada escrito y el combinado melillense necesita reaccionar, sobre todo en su feudo donde tan solo ha sumado cuatro de 18 puntos merced a una victoria, un empate y cuatro derrotas. Enfrente tendrá a una UD Ibiza que en Mérida confirmó su excelente trayectoria a domicilio con la cuarta victoria en seis encuentros. Los dos restantes, ante el Atlético de Madrid (23 de septiembre) y el Atlético Sanluqueño (7 de octubre), finalizaron con empate a un gol. Con 14 puntos de 18 posibles, la escuadra de Fernández Romo es la mejor de Primera RFEF como visitante por delante del Castellón y del Antequera, ambos con 13. El único lunar del combinado isleño fuera de casa se registró en la primera ronda de la Copa del Rey con la derrota y la consiguiente eliminación a manos del Villanovense en tierras extremeñas. Un Melilla con bajas notables Como dice el refranero, a perro flaco todo son pulgas. O como dicen en la ciudad autónoma, el Melilla monta un circo y le crecen los enanos. Y es que el equipo que entrena Juan Sabas no solo cayó goleado ante el Alcoyano el pasado domingo, regresando al farolillo rojo de la tabla, sino que en El Collao aumentó el parte de bajas con la lesión de Sergio Pérez, que tuvo que abandonar el partido siendo trasladado en camilla y este lunes no se ejercitó con sus compañeros. A la ausencia del interior diestro se suman las de otros hombres importantes como el portero Javi Montoya y los mediocentros Alberto Martín y José Antonio González, quienes siguen con el proceso de recuperación de sus lesiones musculares.