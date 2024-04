Romo, sobre el Atlético de Madrid B: «Es un equipo con mucho talento y jugadores que no tienen presión, por lo que todavía son más peligrosos»

Guillermo Fernández Romo comparecía en rueda de prensa previa al partido que la UD Ibiza disputará ante el Atlético de Madrid B correspondiente a la jornada 33 del grupo 2 de Primera Federación, el domingo a las 12 horas en Palladium Can Misses. El entrenador se muestra feliz de haber conseguido revertir la mala dinámica que los llevó a estar ocho partidos consecutivos sin ganar, pero quiere «intentar potenciar el estado de ánimo, el factor humano, esos detalles que nos han hecho conseguir estas dos victorias», por lo que deberá de «tratar de encontrar los mejores procedimientos, los acordes al partido que nos toca y seguir con ese trabajo individualizado para que los jugadores encuentren su mejor versión».

Lo que le preocupa es que el equipo ha vuelto a «dar significado a lo que hace con victorias», algo que ha hecho «que las sensaciones de todos sean mejores», por lo que deben «seguir en esa línea focalizada en nosotros».

Su próximo rival

Sobre el partido que les enfrentará al Atlético de Madrid B el domingo, no se fía y es cauto: «No sabemos el resultado que vamos a tener el domingo, pero sí espero que el equipo esté en disposición de conseguir los tres puntos». Romo se deshacía en elogios con los jugadores del filial colchonero: «Son chicos con un talento sobrenatural, sobre todo arriba. Jugadores de mucho peso, son de los máximos goleadores de la Liga», por lo que los ibicencos no se pueden fiar, «es un equipo con mucho talento y jugadores que no tienen presión por lo que todavía son más peligrosos».

También se ha manifestado acerca del elevado nivel de la categoría: «No está cerrado el play-off, cualquiera de otros años con los puntos que tenemos ya estaríamos clasificados».

Respecto a la mala racha que ha hecho a los ibicencos estar a nueve puntos del liderato, el entrenador madrileño no quiere mirar al pasado: «La rabia que puede dar es verte tan lejos quedando pocos partidos, pero forma parte de la trayectoria», por lo que «tenemos que enfocarnos 100% en nosotros». No ve al equipo distinto a pesar de haber conseguido revertir la mala dinámica de resultados, «cuando consigues ganar el partido siguiente te ayuda, pero el objetivo es estar en disposición para hacerlo el domingo lo mejor posible».

Cuestionado por la suplencia del máximo goleador del equipo el pasado fin de semana, Soko, el técnico de la UD Ibiza daba sus argumentos: «El otro día por el perfil del partido entendí que íbamos a tener mucha posesión, por eso me decanté por Sulei», que terminaba la pregunta siendo bastante claro, «fue por el tipo de partido que esperábamos».

«En nuestra área también pudo haber alguna situación dudosa», pero admite que «sin el VAR están mucho más expuestos a que su decisión sea definitiva, y desde aquí solo podemos apoyarles en que su acierto esté por encima de cualquier interés, eso está por descontado».

Filosofía de ir partido a partido

Sigue con la misma filosofía de toda la temporada de no mirar más allá del próximo partido: «Todo está expuesto a lo que vayamos haciendo cada equipo en nuestros partidos y eso hará que veamos dónde estamos más adelante». También tenía un mensaje de agradecimiento y de cariño hacia la afición, «ojalá este despertar y esta comunión que tenemos con la afición nos ayude, pero siempre pensando en el domingo».

Además, es consciente de que ser mejor que el rival no te asegura la victoria: «El fútbol es un juego en el que la incertidumbre sobre el resultado aparece, y yo en ese sentido no la voy a cerrar. Hay que centrarse en el partido del domingo».

Para el próximo partido contra los colchoneros, la UD Ibiza contará con las bajas de Iñaki y Lluc Matas por lesión, y Arroyo por tarjetas.